В ожидании повышения тарифов на проезд: Где и как можно получить "Карту киевлянина"

Получить такую карточку несложно

В Киеве могут произойти транспортные нововведения, которые коснутся каждого жителя столицы в контексте тарифов на проезд в муниципальном транспорте. С нового года стоимость разовой поездки в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах может вырасти до 20 гривен. Но будут исключения, в частности, для владельцев "Карточки киевлянина" – для них цена поездки составит 12 гривен.

Поэтому сейчас оформление карточки киевлянина приобретает актуальность: не исключено, что категории киевлян, которым надлежит ее иметь, займутся оформлением этого документа.

Новости по теме: От 12 до 20 гривен: На сколько может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте Киева

Поэтому далее расскажем, кто может получить "Карточку киевлянина", какие услуги она помогает получить, как можно ее оформить, а также разберем самые популярные вопросы относительно карты.

Кто имеет право на "Карточку киевлянина"

Киевский городской совет 20 декабря 2018 года постановлением №549/6600 "О введении в городе Киеве многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина", постановил, что карту будут выдавать таким категориям столичных жителей:

Тем, кто имеет право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с законодательством Украины и актов Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации (ветераны войны; ликвидаторы и пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской ЧАЭС; дети войны; ветераны труда; пенсионеры, лица с инвалидностью; реабилитированные лица, пенсионеры; жертвы нацистских преследований, ветераны военной службы и органов внутренних дел; многодетные родители; неработающее трудоспособное лицо, осуществляющее уход за ребенком с инвалидностью, получающее государственную социальную помощь или социальную пенсию; неработающее трудоспособное лицо, осуществляющее уход за лицом с инвалидностью І группы или престарелым, который достиг 80-летнего возраста и получает компенсационную выплату; участники антитеррористической операции);

Внутренне перемещенным лицам с оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции;

Те, кто зарегистрирован в Киеве;

Те, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины;

Те, кто получают полное общее среднее, профессионально-техническое и высшее образование в учебных заведениях города Киева всех уровней аккредитации, а также являются родителями/опекунами детей, которые получают полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.

Какие льготы и услуги доступны владельцам "Карточки киевлянина"

"Карточка киевлянина" – это именная пластиковая карта с фотографией владельца, которая поддерживает приложения, связанные с предоставлением и учетом социальных услуг и информационных сервисов. Она была создана для повышения социальной защиты населения, упорядочения механизмов предоставления льгот и создания удобных сервисов для жителей столицы.

Новости по теме: Кличко объяснил решение о повышении цены на проезд до 20 гривен

К социальным услугам для владельцев "Карточки киевлянина" относятся такие:

учет проезда в общественном городском транспорте, бесплатный проезд (для льготников, которые зарегистрированы в Киеве);

возможность приобретения поездок как при классическом транспортном билете (чем больше количество приобретенных поездок, тем ниже стоимость каждой);

получение скидок в магазинах и супермаркетах при предъявлении карты;

возможность приобретения "социального хлеба" в киосках продажи социальных сортов хлеба ПАО "Киевхлеб" со скидкой от 20 до 70% в зависимости от категории льготника;

скидки от 3 до 7% в торговых сетях "Билла-Украина", "Торговый дом "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Украина";

получение льгот в аптечных пунктах при бесплатном получении или покупке медикаментов;

обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, получение медицинских услуг;

возможность верификации по Bank ID для получения административных услуг через интернет.

Также "Карточка киевлянина" гарантирует доступ к ряду электронных сервисов Киева через "Личный кабинет киевлянина", а именно:

запись ребенка в детский сад на сайте kyivcity.gov.ua. Карта обеспечивает приоритет в электронной очереди и бесплатное финансирование содержания ребенка в садике;

оплата коммунальных платежей в "Ощад 24/7", на сайте ГИВЦ и через Центр коммунального сервиса;

возможность проголосовать за петиции и Общественный бюджет Киева;

скидки в муниципальных театрах и музеях. В таких заведениях определены дни бесплатного посещения для владельцев "Карточки киевлянина". Скидка составляет от 5 до 50% от стоимости билетов;

возможность скидки на посещение зоопарка до 50% от стоимости билета;

возможности в сети коммунальных аптек КП "Фармация".

Как и где получить "Карточку киевлянина"

Оформить "Карточку киевлянина" можно в любом отделении Ощадбанка в городе Киеве. Для этого нужно иметь пакет документов:

копию паспорта;

копию идентификационного номера;

копию удостоверения, дающего право на льготу;

фотографию 3×4 или 4х6 (по желанию заявителя, фотокарточка сканируется из паспорта - тогда фото предоставлять не нужно),

справка о взятии на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции (при наличии),

для граждан, которые работают или учатся в г. Киеве, – ученический билет, студенческий билет, справка с места работы;

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, компенсации (при наличии).

Киевляне, имеющие льготы, получают карточку бесплатно. В то же время киевлянам нельготных категорий, жителям других городов, которые официально трудоустроены в Киеве, карточка оформляется в соответствии с тарифами Ощадбанка. Для тех, чье место жительства зарегистрировано в Киеве, "Карточку киевлянина" выдают за 120 грн/год или на условиях зарплатного проекта в "Ощадбанке".

Новости по теме: В ДРС намекнули о возможности отмены решения о проезде по 20 грн в Киеве

После получения готовой "Карточки киевлянина" нужно обратиться в районное управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации, чтобы идентифицировать льготную категорию и активировать социальное приложение карты. Для этого понадобятся копии таких документов:

паспорт (2 копии первой и второй страниц и последнего места регистрации);

идентификационный номер (2 копии);

льготное удостоверение (ветеран войны, ветеран труда, дети войны, пенсионное удостоверение);

справку о взятии на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции, если не зарегистрированы в Киеве.

Кто может получить карту вместо владельца и как активировать льготы

Активировать социальные функции "Карточки киевлянина" льготники могут в управлении труда и социальной защиты населения райадминистраций Киева по месту регистрации и в Департаменте социальной политики КГГА. Для этого "Ощадбанк" отправляет пакет документов в райуправление, где к "Карточке киевлянина" привяжут необходимые льготы.

Жители Киева, которые хотят получить "Карточку киевлянина", но по определенным причинам не могут самостоятельно оформить ее, вправе получить документ таким образом: уполномоченный представитель (опекун/попечитель, доверенное лицо), имеющий права совершать юридические действия в интересах гражданина, может оформить "Карточку киевлянина".

Действие "Карточки киевлянина" прекращается при следующих условиях: потеря карточки владельцем; механическое повреждение или истечение срока действия карты; изменение персональных данных владельца; отмена льготы; смерть владельца карты; желание владельца карты.