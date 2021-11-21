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"Их ложь унижает. Защитим наше достоинство". На шествие в память о Майдане вышли с плакатом против Зеленского

Страна.ua

Сегодня, 21 ноября, на восьмую годовщину начала Евромайдана на Главной площади столицы собрались участники шествия, которые пройдут маршем до часовни на аллее Героев Небесной Сотни, чтобы почтить память погибших во времена Майдана 2014.  

Участники шествия направились к мемориалу Героев Небесной Сотни. В марше принимает участие около 500-700 человек.

Об этом сообщает "Страна.юа" с места событий.

Страна.ua

Страна.ua

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Страна.ua

Страна.ua

Страна.ua

Страна.ua

Страна.ua

Страна.ua

Страна.ua

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