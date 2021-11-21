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Десять дней на увольнение Ермака. Протестующие на Банковой поставили Зеленскому ультиматум

Страна.ua

Сегодня, 21 ноября, на восьмую годовщину начала Евромайдана на Главной площади столицы собрались участники шествия, которые прошли маршем до часовни на аллее Героев Небесной Сотни и почтили память погибших во времена Майдана 2014, после чего добрались до Офиса президента Украины.

Там протестующие  поставили Зеленскому ультиматум: 10 дней на увольнение Ермака, а также анонсировали новую акцию 1 декабря.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

"Если за эти 10 дней Зеленский не уволит руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, мы на этом месте объявили бессрочную акцию протеста до тех пор пока Ермак будет на своей должности", - заявили организаторы протеста, после чего призвали своих сторонников расходиться.

В марше "Не теряем достоинства. Защищаем свободу" приняли участие около 500-700 человек, среди них - большое число сторонников экс-президента Петра Порошенко. Участники марша растянули е большой баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью "их ложь унижает. Защитим наше достоинство".

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