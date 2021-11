Время больших скидок: Что нужно знать о "черной пятнице" и как к ней подготовиться

"Черная пятница" и "киберпонедельник" – это лишь начало распродаж перед рождественскими праздниками

В черную пятницу магазины делают большие скидки из открытых источников

Американская традиция устраивать большие распродажи в конце ноября, которые называются "черной пятницей" приживается и в Украине. В этот период можно выгодно купить технику, одежду, украшения и другие вещи и услуги по сниженной цене.

Однако к большим распродажам стоит тщательно готовиться, чтобы не переплатить за вещь и не потратить больше запланированного.

Подробнее об истории "черной пятницы" и традициях проведения крупных распродаж в США и Украине – в материале "Першого Незалежного".

Как возникли распродажи

Родоначальником "черной пятницы" считается предприниматель Фрэнк Вулворт (1852 – 1919), который в конце XIX века придумал распродажи.

Фрэнк, еще будучи не слишком разговорчивым парнем из глубинки, устроился на работу помощником продавца в небольшую лавку города Ланкастер. В те времена товары не имели ценников. Продавцы с помощью хитростей должны были выяснить платежеспособность клиентов и, основываясь на полученной информации, устанавливать индивидуальную стоимость для покупателя. Он не был коммуникабельным, а потому страдал из-за этой обязанности. Однажды, когда главный продавец был в отъезде, парень решился на отчаянный шаг. Он выложил на прилавок весь сезонный товар, а рядом поставил табличку "все по 5 центов". Это и стало первой распродажей.

Родоначальником "черной пятницы" считается предприниматель Фрэнк Вулворт Фото из открытых источников

На волне коммерческого успеха Фрэнк Вулворт создал крупнейшую розничную сеть начала ХХ века. Именно магазины Woolworth стали прародителями современных супермаркетов и дискаунтеров. Впоследствии продавцы и предприниматели заметили, что наибольшую прибыль они получают перед Рождеством, когда люди покупают подарки. Так возникла традиция устраивать крупнейшие распродажи сразу после Дня благодарения – 24 ноября. Таким образом, покупатели имеют целый месяц, чтобы не только скупиться к Рождеству, но и успеть получить заказ, если его отправили из-за рубежа.

Откуда пошло выражение "черная пятница"

Массовые распродажи возникли гораздо позже выходки Фрэнка Вулворта. В 30-х годах XX века президент США Франклин Делано Рузвельт официально утвердил в календаре День благодарения и зафиксировал отсчет времени до Рождества.

Работники торговли, чтобы поощрить людей активнее совершать покупки, начали устраивать различные скидки и акции. Закрепление даты Дня благодарения на законодательном уровне неформально привязало начало большой распродажи к этому празднику.

А в 60-х полиция Филадельфии назвала день "черным" из-за хаоса на улицах. Дело в том, что одновременно с распродажей проходили соревнования по американскому футболу между военными академиями. Поэтому многие жители Филадельфии стремились попасть на матч. В это же время в магазинах собирались толпы покупателей, пытающихся выхватить определенную вещь по выгодной цене. Все эти события значительно усложняли работу правоохранителей.

Позже американцы перешли на более позитивную трактовку выражения. Сегодня словосочетание "черная пятница" связывают с идиомой "in the black" – финансово успешен. Противоположное значение – in the red – нести убытки.

Однако есть еще одна версия возникновения этого выражения. В американском бухгалтерском учете убытки отмечаются красным цветом, а прибыли – черным. А пятница после Дня благодарения является одним из самых прибыльных периодов в году.

Как проходит "черная пятница" в США и Украине

В Соединенных Штатах Америки, на родине распродаж, "черная пятница" проходит громко. Распродажа там воспринимается не просто как день больших скидок, а как настоящий праздник. Хотя официального статуса оно не имеет.

В "черную пятницу" миллионы американцев берут отгулы на работе, чтобы успеть скупиться по большим скидкам. Ряд продавцов не ограничиваются только одним днем, а продолжают распродажи вплоть до понедельника. Но и после этого бонусы не заканчивается. На смену "черным распродажам" приходит "киберпонедельник". В этот день люди могут продолжать совершать покупки в интернете.

из открытых источников

"Черная пятница" и "киберпонедельник" – это только начало распродаж перед рождественскими праздниками. Однако именно в первые дни можно выхватить наиболее выгодные предложения.

В Украине "черная пятница" также ассоциируется с сезоном скидок. В этом году период крупных распродаж ожидается с 26 по 29 ноября включительно. Однако некоторые магазины начали устраивать акции еще с 15 ноября.

Самыми популярными товарами в Украине в "черную пятницу" являются смартфоны, планшеты, телевизоры, домашняя электроника, ноутбуки и другая техника. В последнее время вырос спрос на различные гаджеты, бытовую технику и ювелирные украшения.

Как подготовиться к шопингу

Чтобы не поддаться ажиотажу и избежать лишних трат, нужно тщательно подготовиться к "черной пятнице". Прежде всего необходимо составить список желаемых покупок и спланировать бюджет. Четко определите сумму, которую вы готовы потратить на шопинг, и не берите с собой больше средств, чем планировали. Ведь привлекательные скидки могут заставить потратиться на ненужные вам вещи.

Перед началом "черной пятницы" проведите мониторинг цен и тех или иных товаров. Дело в том, что некоторые магазины могут умышленно завысить начальную цену, чтобы скидка выглядела более привлекательной. Также рядом с дешевыми вещами размещают товары с высокой ценой, чтобы покупатели под влиянием скидки не замечали большую стоимость.

Заказывая товар в интернете, уточняйте стоимость доставки. Иногда эта цена может быть выше, чем на сам товар.

Малоизвестные факты о "черной пятнице"

Для кого-то период распродаж – праздник, а для кого-то – самые тяжелые рабочие дни. За все время существования "черной пятницы" накопилось немало интересных и иногда забавных фактов.