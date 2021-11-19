Проинформировать, а затем отстранить: Как действовать работодателю, если работник отказался вакцинироваться от COVID-19

Введение одной дозы вакцины от коронавируса и отсутствие второй не может быть основанием для отстранения

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Темпы вакцинации в Украине ускорились, однако о полной вакцинации хотя бы половины населения страны речь не идет. Поспособствовали увеличению количества вакцинированных и нормы, в соответствии с которыми чиновников и педагогов разрешили отстранить от работы без сохранения заработной платы.

Однако даже после угрозы потерять зарплату некоторые работники отказываются от прививки против коронавируса.

Как работодателю действовать в таких случаях подробнее в материале "Першого Незалежного".

Что делать, если учителя и чиновники отказываются от прививки

Министерство экономики Украины письмом от 3 ноября № 4706-06/52950-03 определило алгоритм действий работодателя в отношении лиц, которые не придерживаются требований по обязательной вакцинации против COVID-19. Речь идет об учителях и чиновников, которые не делают прививок.

Учитывая нормы Постановления № 1096, экономическое ведомство предлагает такой алгоритм:

1. Сначала работодатель должен проинформировать всех без исключения работников о таком:

необходимости получения обязательной профилактической прививки против коронавируса;

возможных местах проведения такой прививки;

правовых последствиях в случае отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против коронавируса, то есть о дальнейшем отстранении от работы без сохранения заработной платы.

2. После информирование всех работников работодатель должен по возможности организовать проведение обязательных прививок работников против коронавируса, а также с целью содействия их проведению – обеспечить определенную помощь работникам.

3. Составить соответствующий акт случаев уклонения или отказа работников от прохождения обязательного прививки. В случае наличия абсолютных противопоказаний к проведению профилактических прививок против COVID-19 работодатель должен получить копию заключения врача о наличии противопоказаний к вакцинации против коронавируса (форма № 028-1 / о), выданного учреждением здравоохранения.

4. Если после документирования случаев уклонения или отказа работника от прохождения прививки и если работник продолжает уклоняться или отказываться от прививки из-за отсутствия противопоказаний, работодатель может отстранить такого сотрудника от работы. Для этого нужно издать приказ / распоряжение с обязательным доведением его до сведения лица, которое отстраняется, не позднее дня издания такого документа в установленном порядке. Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его вызвали – то есть, до прохождения работником вакцинации.

Национальная служба здоровья Украины

Вместе с тем в Министерстве здравоохранения Украины отмечают, что одной дозы двухдозной вакцины против COVID-19 не может считаться уклонением или отказом сотрудника от прохождения прививки. Поэтому введение одной дозы вакцины и отсутствие второй не может быть основанием для отстранения.

Сразу после устранения обстоятельств, обусловивших отстранение от работы: окончания действия карантина или получения лицом прививки против коронавируса работник должен быть допущен к работе на тех же условиях. Также, по словам главного санврача Украины Игоря Кузина, вернуться на работу после отстранения можно уже после получения первой дозы вакцины.

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Что с зарплатой у отстраненного работника

Вопрос относительно оплаты труда на период отстранения работника от работы нужно решать, учитывая нормы ч. 1 ст. 94 Кодекса законов о труде и ч. 1 ст. 1 ЗУ "Об оплате труда".

Поскольку во время отстранения работник временно освобождается от выполнения своих трудовых обязанностей, а следовательно – не выполняет работу, то по общему правилу заработная плата в период отстранения ему не выплачивается (если иное не установлено законодательством Украины).

Вместе с тем отечественное законодательство прямо не предусматривает обязанность работодателя по сохранению за работником заработной платы на период его отстранения от работы в связи с отказом или уклонением от прививки против COVID-19. При этом коллективный или трудовой договор, или решение работодателя в пределах компетенции может предусматривать и другие условия.

Кому обязательно вакцинироваться?

С 8 ноября в перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, принадлежит педагоги и чиновники. А недавно Министерство здравоохранения расширило этот список, сообщив, что непривитых работников из перечня начнут отстранять от работы с декабря. Следовательно, к учителям, преподавателям и работникам местных органов власти приобщили:

сотрудников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений;

работников государственных предприятий, учреждений и организаций.

Работники указанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 до 9 декабря, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не подлежат вакцинации.

Что говорят в правительстве об отстранении непривитых работников от работы

Параллельно с распоряжениями правительства об обязательной вакцинации от коронавируса представителей ряда профессий, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет и не будет принудительной иммунизации.

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире. Но у нас, в соответствии с введения чрезвычайной ситуации, Министерство здравоохранения может своим приказом вводить перечень профессий, которые должны быть обязательно вакцинированными, чтобы иметь возможность выполнять свои профессиональные обязанности", – заявил Шмыгаль.

При этом глава правительства отметил, что Министерство здравоохранения может определять профессии, представители которых должны вакцинироваться обязательно. Это означает, что существующий ныне перечень профессий не окончательный, в нем могут быть дополнения.