Шуфрич: ОПЗЖ предложила программу, по которой уже в следующем году украинские шахты смогли бы добыть на 10-12 млн тонн угля больше

Слово и Дело

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" предложила программу, по которой украинские шахты смогли бы добывать на 10-12 тонн угля больше, начиная уже со следующего года. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Ранее "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что будет инициировать увеличение бюджетных расходов на 60 млрд гривен и сейчас политик рассказал, на что должны быть потрачены эти деньги.

"Безусловно, это стимулирование предпринимательства, это стимулирование отечественного машиностроения, и внимание, это стимулирование угольной промышленности государственной. Мы предложили программу, чтобы уже в следующем году украинские шахты, государственные смогли бы добыть на 10-12 миллионов тонн угля больше. Это деньги возвратные, это деньги, которые мы сегодня инвестируем, и которые нам возвращаются дополнительным объёмом угля. Это только я назвал быстро три направления, которые существенно поднимут экономическую мощь нашего государства. А значит, увеличивая экономический потенциал нашего государства, мы сможем увеличить реальное количество рабочих мест, это сегодня самое главное", – заявил Шуфрич.

Он добавил, что сегодня предприятия должны обеспечивать конкурентноспособную зарплату для украинцев.

"Сегодня мы должны обеспечить условия, когда предприятия, как государства, так и частного сектора смогут обеспечивать конкурентно способную зарплату, для наших граждан, чтобы они не ездили на заработки заграницу, а были заинтересованы в своем высокопрофессиональном труде. Подчеркиваю, чтобы украинские специалисты высокого уровня не уезжали заграницу, а чтобы они оставались работать в Украине. Поэтому мы и предложили, более того показали источники, где эти деньги можно найти. А власть почему-то видит единственный источник экономического дохода, не знаю чьего, это закапывать деньги в асфальт. Мы знаем какие объёмы нужны для финансирования ремонта дорог и строительства новых дорог, потратили уже 12 млрд долларов за последние три года нахождения Зе-команды при власти. Я задаю вопрос, а где новые автобаны?" – сказал политик.

Нардеп отметил, что за 3 млрд долларов можно построить 4-4,5 тысяч километров новых дорог, но проблемой для украинской власти является то, что "в новой дороге очень легко посчитать себестоимость".

"Ведь 2 миллиона долларов стоит один километр высококлассного, скоростного автобана, образца Германии. Мы могли уже за эти деньги построить, внимание, хорошо, буду корректен, 3 млрд долларов берем на ремонты дорог. Мы могли бы построить 4-4,5 тысячи километра абсолютно новых дорог. Только знаете в чем проблема? В новой дороге очень легко посчитать себестоимость, а в ремонтах, особенно ямочных ремонтах очень легко деньги закопать. А это деньги наших пенсионеров, это деньги системы здравоохранения, ведь, как много больниц было модернизировано, обеспечено и подведен был кислород? За это люди сегодня платят своими жизнями.

Поэтому мы против того, чтобы деньги на сохранение жизни наших граждан, для сохранения их платёжеспособности, увеличения их платёжеспособности насколько это возможно, были в прямом смысле закопаны в асфальт. И мы предложили реальную программу, стимулирование и развитие, тех отраслей нашей экономики, которые традиционно делали Украину сильной", – подчеркнул Шуфрич.

По состоянию на 15 ноября запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 20% – до 0,38 тыс. тонн. Лишь две ТЭС имеют гарантированные запасы угля согласно лицензионным условиям.

Напомним, 11 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов заявил, что в Украине достаточно запасов угля.

Также президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину направляются семь кораблей с углем. Его должно хватить, чтобы закрыть потребности энергетиков до конца года.