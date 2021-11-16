Льготный период закончился: Какие штрафы и санкции ожидают владельцев нерастаможенных "евроблях" в Украине

Некоторые категории украинцев могут растаможить авто до 15 мая 2022 года

Фото из открытых источников

В Украине завершился льготный период растаможки авто с европейскими номерами. Однако некоторые категории граждан еще могут легализовать "евробляху". А для других владельцев авто с еврономерами предусмотрены немалые штрафы.

Сколько авто успели растаможить украинцы за льготный период и какие санкции будут применяться к тем, кто не успел легализовать "євробляху", в материале "Першого Незалежного".

Наказание за нерастаможенное авто

Если патрульный остановит нерастаможенный автомобиль, он выпишет штраф на сумму 8 500 гривен и передаст информацию нарушителю. Владелец автомобиля получит информацию по почте по адресу регистрации.

За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается до 17 тысяч гривен. Кроме того, патрульный может передать соответствующие данные Пограничной службе. Последняя может взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей до 170 тысяч гривен. После того, как владелец авто оплатит штраф, он сможет вывести транспорт за границу или растаможить его в Украине.

"Закон четко предусматривал, на моей памяти, 3 или 5 сроков для возможности легализации этих транспортных средств. Полиция в течение этих мораториев не налагала штрафы", - заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

С 11 ноября правоохранители будут штрафовать владельцев "евроблях".

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Кто еще может воспользоваться льготами

Некоторые автовладельцы еще могут растаможить свои транспортные средства. Речь идет о гражданах, которые находились непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил более 90 дней начиная с 15 мая 2021 года. Сделать это они могут до 8 февраля 2022 года включительно.

По льготному механизму можно растаможить один автомобиль одной категории одного владельца. Упрощение касается легковых автомобилей и грузовых автомобилей общим весом до 3,5 тонн, которые были ввезены в режиме временного ввоза или транзита и на 31 декабря 2020 года находились в Украине.

Фото из открытых источников

По словам соруководителя движения "евробляхеров" Александра Чернявского, у остальных владельцев "евроблях" есть три варианта решения проблемы:

вывезти авто за границу;

заплатить штраф и растаможить авто без льготы;

не заплатить штрафы, но тогда авто конфискуют.

Представитель движения рассказал, что без льготной растаможки остались "евробляхи", не соответствующие стандарту Евро-2, а также те, которые ввозили с нейтральной территории из РФ.

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Ситуация с "евробляхами" в Украине

В Украине за время действия льготного периода было растаможено 89 тысяч автомобилей на иностранных номерах. По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, государственный бюджет получил с этого 2,9 миллиардов гривен.

Гетманцев добавил, что больше никаких отсрочек или льготных периодов не будет. Владельцев авто с европейской регистрацией будут штрафовать.

По данным Государственной таможенной службы, пик растаможки автомобилей пришелся на последние 10 дней действия льготного периода. Там также назвали регионы-лидеры по количеству легализованных транспортных средств:

Закарпатская таможня - 15 148 шт.

Киевская таможня - 10 752 шт.

Одесская таможня-9 999 шт.

Ивано-Франковская таможня - 5 830 шт.

Черновицкая таможня-5 506 шт.

По данным Государственной фискальной службы, на территории Украины примерно 1,5 миллионов автомобилей на европейских номерах. Владельцы "евроблях" не спешат растаможивать их из-за высокого акцизного сбора на подержанный автомобиль. Акциз за автомобиль старше 5 лет в 10-28 раз выше нового.