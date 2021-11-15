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Глава облсовета Закарпатья из "Слуги народа" досрочно сложил полномочия: Депутаты проголосовали за отставку

PMG.ua

На очередной сессии Закарпатского областного совета 35 депутатов собрали кворум и проголосовали за отставку действующего главы облсовета Алексея Петрова

Депутаты Закарпатского областного совета удовлетворили заявление спикера облсовета от "Слуги народа" Алексея Петрова о досрочном сложении полномочий главы Закарпатского облсовета без прекращения полномочий депутата облсовета. Об этом сообщает "Корреспондент.net".

Отмечается, что Петров отчитался о результатах работы за период председательства в совете.

На очередной сессии Закарпатского областного совета 35 депутатов собрали кворум и проголосовали за отставку действующего главы облсовета Алексея Петрова.

Ранее главу Закарпатского облсовета Алексея Петрова досрочно сняли с должности – депутаты выразили ему недоверие.

Напомним, Александр Корниенко, который сложил полномочия главы партии "Слуга народа", чтобы сосредоточиться на работе первого заместителя спикера Верховной Рады Украины, будет предлагать кандидатуру Елены Шуляк на должность главы партии.

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