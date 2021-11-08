Ведущие телеканала UkrLive запустили информационную кампанию с призывом вакцинироваться против COVID-19

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Ведущие украинского телеканала запустили информационную кампанию "UkrLive за вакцинацию" для популяризации прививки против пандемии COVID-19.

В тематических роликах в формате социальной рекламы ведущие напоминают о необходимости вакцинации.

Виталий Дикий, Алена Зинченко, Сергей Гулюк, Елена Кирик, Эдуард Глеза, Александр Ролдугин, Дарья Чирах, Андрей Рудый, Ольга Волкова, Анастасия Марченко, Юлия Боднар, Василий Апасов, Юлия Колтак и другие открыто обращаются к каждому с призывом прививаться против COVID-19.

Видеоролики можно увидеть в эфире телеканала и на YouTube-платформе.

Телеканал UkrLive поддерживает действия правительства по важности вакцинации населения против COVID-19.

Напомним, телеканал UkrLive централизованно провел массовую прививку сотрудников и членов их семей. В течение нескольких дней мобильная бригада медиков делала вакцинацию. Для работников, у которых сейчас желтый сертификат, будет организован второй этап иммунизации.