В Украине испытают лекарства против COVID-19 компаний Pfizer и Merck. Что известно

Таблетки "Молнупиравир" компании Merck Фото из открытых источников

На сегодня нет одобренной пероральной терапии для постконтактного или превентивного лечения коронавируса COVID-19

Министерство здравоохранения разрешило провести в Украине клинические испытания таблеток против коронавирусной инфекции производителей Pfizer и Merck. Их участниками станут украинцы от 18 лет, которые проживают или контактировали с больными COVID-19.

Подробнее о препаратах и их исследованиях в Украине рассказываем далее.



Какие препараты будут тестировать

Препарат “Ритонавир” производства Pfizer призначен для перорального применения. Это антиретровирусный препарат, который обычно применяется в сочетании с другими препаратами для лечения ВИЧ-инфекции.

Разработчики надеются, что это лекарство можно будет назначать при первых признаках коронавирусной инфекции, не дожидаясь госпитализации. Лекарство должно блокировать активность ключевого фермента, необходимого для размножения коронавируса.

Таблетки Pfizer Фото из открытых источников

Кроме того, Минздрав позволил испытать в Украине таблетки MK4482-013 “Молнупинавир” производства Merck. Принцип действия лекарства заключается в блокировании определенного фермента, который нужен вирусу для воспроизводства своего ДНК. Препарат выпускается в виде таблеток. Его следует принимать сразу после положительного теста на COVID-19, но не позднее пяти дней после появления симптомов.

4 ноября Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила использование этих лекарств против COVID-19.



Что известно о исследованиях

Информация о результатах исследования препарата "Ритонавир" среди взрослых, которые контактировали с пациентами с симптомами коронавируса, не разглашается. При этом производитель Pfizer подчеркнул, что комбинация с препаратом PF-07321332 оказалась "безопасной и хорошо переносимой".

Американская компания Merck заявила о разработке нового лекарства от коронавируса в марте 2021 года. Предварительные результаты испытания препарата показали, что он способен улучшать состояние инфицированных пациентов.

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По данным MSD, “Молнупинавир” снижает риск госпитализации или смерти примерно на 50% у негоспитализированных взрослых. Промежуточные результаты испытаний третьей фазы "Молнупиравира" показали, что было госпитализировано 7,3% участников эксперимента, которые получили лекарство. В группе пациентов, которые получили препарат, случаев смерти зафиксировано не было. Но позже от последствий коронавируса умерли восемь пациентов, которым дали плацебо.

Отметим, на сегодня нет одобренной пероральной терапии для постконтактного или превентивного лечения коронавируса COVID-19.



Как пройдут испытания в Украине

Согласно приказу, в Украине будут тестировать препарат "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. В клинических исследованиях примут участие граждане, которые контактировали с больными коронавирусной болезнью COVID-19.

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В исследованиях таблеток “Молнупинавир” компании Merck примут участие взрослые лица, которые проживают с заболевшими COVID-19. Клинические испытания будут проводиться на базе студенческой больницы Харьковского городского совета.



Какие еще препараты испытывают в Украине

Перед этим Минздрав разрешил провести в Украине клинические испытания французско-британской вакцины против коронавируса. Разработчиками вакцины являются французская компания Sanofi и британская GlaxoSmithKline. Третью фазу испытаний будут проводить среди украинцев старше 18 лет.

Фото из открытых источников

Основу препарата составляет белок-“шип” коронавируса. С его помощью вирус проникает в клетки и размножается. Таким образом вакцина учит иммунную систему человека распознавать “шип” и производить реагирующие на него антитела.

Тестировать вакцины против коронавируса будут в четырех медицинских заведениях Киева:

“Центр семейной медицины плюс”,

“Эдельвейс Медикс”

“Медстрой-Клиник”

Медицинская клиника "Благомед"

Также вакцину испытают в винницком медицинском центре "Салютем”.

Преимущество препарата в том, что ее можно хранить при температуре 2-6 градусов по Цельсию. Во время второго этапа клинических испытаний на совершеннолетних вакцина от коронавируса показала действенность более чем на 95%.