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Проверка на аллергию и готовность к температуре: Что нужно знать перед COVID-вакцинацией

Перший Незалежний
Перший Незалежний

Украинский информационный телеканал

Фото из открытых источников

Правила несложные, но важные

Прививки против коронавируса сейчас можно сделать во многих торговых центрах, практически во всех медицинских учреждениях и офисах крупных организаций. Но простота самого процесса получения вакцины не означает, что перед прививкой не нужно готовиться. Минимальная подготовка необходима, и ее нужно провести всем, кто идет на вакцинацию, независимо от возраста или пола.

Поэтому отложим подальше извечный вопрос необходимости вакцинации от коронавируса и ее призрачных "угроз" и сосредоточимся на подготовке к прививке. Далее рассказываем, как подготовиться к вакцинации от коронавируса так, чтобы она была эффективной и не вызывала неудобств.

Что нужно делать до прививки против COVID-19

Шаг І. Прежде всего, нужно отметить, что вакцинироваться, если человек имеет плохое самочувствие или ярко выраженные симптомы простуды, не стоит. К проявлениям простуды можно отнести симптомы острого респираторного заболевания и гриппа, такие как: кашель, чиханье, повышенную температуру, ломоту в теле, боль в горле, головную боль, тошноту, лихорадку.

К тому же лучше перенести дату вакцинацию до полного выздоровления, если человек имеет желудочно-кишечные расстройства.

Если же с самочувствием все в норме, можно идти в пункт вакцинации.

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Шаг II. Непосредственно в кабинете врача перед введением вакцины нужен осмотр. Врач проведет его за несколько минут – измерит температуру, расспросит о самочувствии, может измерить давление.

Делать тест на антитела или антигены к COVID-19 до и после вакцинации не нужно.

Врач должен рассказать о возможных реакциях на вакцинацию. Если человек точно знает об аллергии на определенные препараты или прививки, которые были сделаны ранее, нужно обязательно рассказать об этом врачу и показать свою медицинскую карточку. Тогда не исключено, что врач выдаст справку о противопоказаниях к COVID-прививку.

Шаг III. Врач или медсестра должны внести данные вакцинированного в единую базу вакцинированных лиц, на основе чего позже человек сможет получить паспорт вакцинации от коронавируса. 

Что делать после COVID-прививки

Шаг І. В течение 30 минут после прививки нужно находиться в медицинском учреждении для предупреждения возможных аллергических реакций.

Шаг II. Находясь дома уже после прививки, нужно отслеживать самочувствие. В течение дня-двух может проявиться так называемый гриппоподобный синдром, который характеризуется лихорадкой, повышением температуры, болью в мышцах, слабостью, головной болью, а также боль и отек в месте прививки. 

При покраснении и отеке места инъекции стоит принять антигистаминные препараты, а при повышении температуры – нестероидные противовоспалительные препараты.

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В тяжелых случаях это могут быть тошнота, снижение аппетита, увеличение лимфоузлов и развитие аллергических реакций. В таком случае необходимо срочно обратиться к врачу.

Шаг III. Не рекомендуется в течение трех дней после вакцинации мочить место инъекции, посещать сауну, баню, употреблять алкогольные напитки, заниматься спортом.

Шаг IV. Стоит помнить, что вакцина против COVID-19 не является панацеей от вирусных заражений. А потому после вакцинации не стоит пренебрегать средствами защиты – масками и дезинфекторами, а также социальной дистанцией. 

Противопоказания к COVID-вакцинации

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что противопоказания к проведению вакцинации могут быть абсолютными или в формате оговорок. К перечню противопоказаний, согласно заявлению Минздрава, относятся такие:

  • Анафилактическая реакция на первую дозу конкретного препарата – это единственное абсолютное постоянное противопоказание к прививке;
  • Гиперчувствительность к любому компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
  • Тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, сопровождающиеся повышением температуры выше 38 градусов. Тогда прививку делают после выздоровления, а на 2 недели выдается справка об отсрочке вакцинации;
  • Обострение хронических заболеваний – в таком случае вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;
  • Лечение моноклональными антителами / реконвалесцентной плазмой. Вакцинацию могут провести через 90 дней после окончания курса терапии, а справку об отсрочке могут выдать на 3 месяца;
  • Вакцинация против инфекционных болезней – тогда прививки против COVID-19 должны сделать через 14 дней после введения вакцины против инфекционного заболевания. Срок действия справки - 14 дней.

Оговорками к проведению вакцинации могут быть онкологическая болезнь, аутоиммунное заболевание, синдром иммунодефицита. 

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Также в Минздраве подчеркнули, что конкретные вакцины могут иметь конкретные противопоказания. К примеру, диагноз "тромбоз с тромбоцитопенией" означает в некоторых случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцин на векторной основе, как АstraZeneca. А следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для мРНК вакцин (Pfizer / Moderna). 

Подробнее о медицинские противопоказания, при которых Минздрав Украины разрешил отказаться от COVID-вакцинации, можно прочитать в нашем материале по этой ссылке

Что не является противопоказанием к вакцинации

К противопоказаниям для вакцинации от коронавируса не относятся следующие явления и состояния:

  • Возраст;
  • Инфицирование (даже неоднократное) коронавирусом в прошлом;
  • Наличие антител в организме человека;
  • Аллергия на пищевые продукты.

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Для полной иммунизации от COVID-19 требуются две дозы вакцины. Поэтому после первой прививки нужно сделать вторую. Пауза между двумя этапами вакцинации составляет 21-28 дней, в зависимости от типа вакцины. Иммунитет формируется на 42-е сутки.

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