Проверка на аллергию и готовность к температуре: Что нужно знать перед COVID-вакцинацией

Фото из открытых источников

Правила несложные, но важные

Прививки против коронавируса сейчас можно сделать во многих торговых центрах, практически во всех медицинских учреждениях и офисах крупных организаций. Но простота самого процесса получения вакцины не означает, что перед прививкой не нужно готовиться. Минимальная подготовка необходима, и ее нужно провести всем, кто идет на вакцинацию, независимо от возраста или пола.

Поэтому отложим подальше извечный вопрос необходимости вакцинации от коронавируса и ее призрачных "угроз" и сосредоточимся на подготовке к прививке. Далее рассказываем, как подготовиться к вакцинации от коронавируса так, чтобы она была эффективной и не вызывала неудобств.

Что нужно делать до прививки против COVID-19

Шаг І. Прежде всего, нужно отметить, что вакцинироваться, если человек имеет плохое самочувствие или ярко выраженные симптомы простуды, не стоит. К проявлениям простуды можно отнести симптомы острого респираторного заболевания и гриппа, такие как: кашель, чиханье, повышенную температуру, ломоту в теле, боль в горле, головную боль, тошноту, лихорадку.

К тому же лучше перенести дату вакцинацию до полного выздоровления, если человек имеет желудочно-кишечные расстройства.

Если же с самочувствием все в норме, можно идти в пункт вакцинации.

Новости по теме: Отказ от вакцинации: Отстраненным от работы не будут оплачивать больничные

Шаг II. Непосредственно в кабинете врача перед введением вакцины нужен осмотр. Врач проведет его за несколько минут – измерит температуру, расспросит о самочувствии, может измерить давление.

Делать тест на антитела или антигены к COVID-19 до и после вакцинации не нужно.

Врач должен рассказать о возможных реакциях на вакцинацию. Если человек точно знает об аллергии на определенные препараты или прививки, которые были сделаны ранее, нужно обязательно рассказать об этом врачу и показать свою медицинскую карточку. Тогда не исключено, что врач выдаст справку о противопоказаниях к COVID-прививку.

Шаг III. Врач или медсестра должны внести данные вакцинированного в единую базу вакцинированных лиц, на основе чего позже человек сможет получить паспорт вакцинации от коронавируса.

Что делать после COVID-прививки

Шаг І. В течение 30 минут после прививки нужно находиться в медицинском учреждении для предупреждения возможных аллергических реакций.

Шаг II. Находясь дома уже после прививки, нужно отслеживать самочувствие. В течение дня-двух может проявиться так называемый гриппоподобный синдром, который характеризуется лихорадкой, повышением температуры, болью в мышцах, слабостью, головной болью, а также боль и отек в месте прививки.

При покраснении и отеке места инъекции стоит принять антигистаминные препараты, а при повышении температуры – нестероидные противовоспалительные препараты.

Новости по теме: Нет вообще нигде: Ляшко заявил об отсутствии в Украине принудительной вакцинации

В тяжелых случаях это могут быть тошнота, снижение аппетита, увеличение лимфоузлов и развитие аллергических реакций. В таком случае необходимо срочно обратиться к врачу.

Шаг III. Не рекомендуется в течение трех дней после вакцинации мочить место инъекции, посещать сауну, баню, употреблять алкогольные напитки, заниматься спортом.

Шаг IV. Стоит помнить, что вакцина против COVID-19 не является панацеей от вирусных заражений. А потому после вакцинации не стоит пренебрегать средствами защиты – масками и дезинфекторами, а также социальной дистанцией.

Противопоказания к COVID-вакцинации

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что противопоказания к проведению вакцинации могут быть абсолютными или в формате оговорок. К перечню противопоказаний, согласно заявлению Минздрава, относятся такие:

Анафилактическая реакция на первую дозу конкретного препарата – это единственное абсолютное постоянное противопоказание к прививке;

Гиперчувствительность к любому компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

Тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, сопровождающиеся повышением температуры выше 38 градусов. Тогда прививку делают после выздоровления, а на 2 недели выдается справка об отсрочке вакцинации;

Обострение хронических заболеваний – в таком случае вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;

Лечение моноклональными антителами / реконвалесцентной плазмой. Вакцинацию могут провести через 90 дней после окончания курса терапии, а справку об отсрочке могут выдать на 3 месяца;

Вакцинация против инфекционных болезней – тогда прививки против COVID-19 должны сделать через 14 дней после введения вакцины против инфекционного заболевания. Срок действия справки - 14 дней.

Оговорками к проведению вакцинации могут быть онкологическая болезнь, аутоиммунное заболевание, синдром иммунодефицита.

Новости по теме: Минздрав Украины призывает граждан вакцинироваться от коронавируса

Также в Минздраве подчеркнули, что конкретные вакцины могут иметь конкретные противопоказания. К примеру, диагноз "тромбоз с тромбоцитопенией" означает в некоторых случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцин на векторной основе, как АstraZeneca. А следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для мРНК вакцин (Pfizer / Moderna).

Подробнее о медицинские противопоказания, при которых Минздрав Украины разрешил отказаться от COVID-вакцинации, можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.

Что не является противопоказанием к вакцинации

К противопоказаниям для вакцинации от коронавируса не относятся следующие явления и состояния:

Возраст;

Инфицирование (даже неоднократное) коронавирусом в прошлом;

Наличие антител в организме человека;

Аллергия на пищевые продукты.

*************

Для полной иммунизации от COVID-19 требуются две дозы вакцины. Поэтому после первой прививки нужно сделать вторую. Пауза между двумя этапами вакцинации составляет 21-28 дней, в зависимости от типа вакцины. Иммунитет формируется на 42-е сутки.