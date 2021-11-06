Королевская: ОПЗЖ сделает все, чтобы вернуть в Украину мир и восстановить честную историю украинского народа

Наталия Королевская Фото из открытых источников

"Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает все, чтобы вернуть в Украину мир. Об этом заявила народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская по случаю празднования Дня освобождения Киева от нацистских захватчиков. Трансляцию вел телеканал UkrLive.

"Мы традиционно в эти дни приходим и возлагаем цветы, чтим память и знаем нашу настоящую историю. Наш долг, долг нашего поколения - сделать все, чтобы объединяя усилия, вернуть мирное небо над Украиной, как это сделали наши деды и прадеды. А историю переписывают те, кто не чтят настоящих героев, те, кто хотят, чтобы Украина забыла свое героическое прошлое, те, кто сегодня раскалывают нашу страну. То что сейчас пошла новая волна переименования городов, переименования улиц, уничтожения памятников, - это показывает, что власть не понимает важность, ценность нашего героического прошлого. Поэтому наша команда сделает все, чтобы вернуть мир и восстановить честную историю украинского народа", - отметила Королевская.

Напомним, 6 ноября ежегодно отмечается День освобождения Киева от нацистских захватчиков.