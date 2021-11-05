Новации от Минсоцполитики: На какой новый вид субсидий могут рассчитывать украинцы

Из открытых источников

Правительство приняло определенные изменения в контексте начисления субсидий украинцам

Кабинет министров Украины одобрил выдачу нового вида субсидий. Речь идет о государственной помощи в уплату за обслуживание счетчиков тепла и воды. К тому же стало известно, что жителям "красных" регионов увеличат субсидию вполовину.

Далее рассказываем о новациях от чиновников и Министерства социальной политики, а также вспоминаем, какой алгоритм получения субсидий в этом году актуален в Украине.

Что нового ввел Кабмин

Кабинет министров Украины принял постановление, которым частично изменил форму заявления на получение субсидии, введя льготы для граждан на обслуживание счетчиков горячей воды и тепла для квартир и домов с индивидуальным отоплением. Такая государственная помощь будет предоставляться до 1 мая 2022 года.

Так, согласно новому постановлению Кабмина, льготы и жилищные субсидии предоставляются потребителям коммунальных услуг владельцам / совладельцам помещений, оборудованных индивидуальными системами отопления и / или горячего водоснабжения, на взносы за установление, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды и тепла.

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При этом стоит помнить, что украинцы, имеющие существенную задолженность за жилищно-коммунальные услуги, рискуют потерять субсидию. Речь идет о более чем трехмесячном долге по оплате абонентского обслуживания по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или обслуживания внутридомовых систем. До погашения долга такие потребители не смогут получить субсидию, однако будут иметь возможность оперативно решить вопрос с задолженностью благодаря реструктуризации.

После заключения договора на реструктуризацию украинцы смогут обратиться в орган социальной защиты населения и рассчитывать на государственную помощь.

Как изменили субсидии в красной зоне

Украинцам, проживающим в регионах красной карантинной зоны, увеличили размер субсидий вдвое. Так, на 50% увеличена сумма государственной помощи из-за того, что вдвое увеличиваются нормативы потребления. На субсидионные расходы в государственном бюджете Украины предусмотрено 12 миллиардов гривен.

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При этом, если семья, находясь на карантине, не стала тратить больше денег на оплату коммунальных услуг, сэкономленные средства разрешается оставить на собственные нужды.

Документы для получения субсидии

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 гг. составит около 2 тысячи гривен. Правда, в Минсоцполитики говорят, что в зависимости от условий пользования коммунальными услугами, состава домохозяйства и уровня тарифов эта сумма может составлять 3-5 тысяч гривен.

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Субсидию в Украине уже не начисляют автоматически – для этого нужно обратиться в органы соцзащиты. Субсидию назначат с месяца обращения человека в органы соцзащиты до даты окончания отопительного сезона и рассчитывают на неотопительный сезон – с 1 мая по 30 сентября и отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

При расчете субсидии учитываются:

Заработная плата после уплаты налогов;

пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования;

денежные переводы, полученные из-за рубежа;

социальные выплаты, назначаемые структурным подразделением по вопросам соцзащиты населения;

пенсионные выплаты;

стипендия;

другие доходы.

Какие оформить субсидию, имея задолженности

Не начислят субсидию в случае, если лицо или кто-то из членов его семьи:

имеет задолженность по исполнительному производству по взысканию алиментов более 3 месяцев. Наличие такого долга проверяется в открытом бесплатном Едином реестре должников.

просроченная более чем на три месяца задолженность по уплате коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 340 гривен в день обращения за субсидией. Исключением является долг за поставки и распределение газа, начисленный со ссылкой на решение суда по нормам потребления газа при отсутствии счетчиков.

Примечательно, что если задолженность возникла, а отопительный сезон уже начался, возможность оформить субсидию все равно есть.

Государственное пособие назначат с начала отопительного сезона, если в течение двух месяцев с его начала потребитель предоставит один из следующих документов: документальное подтверждение уплаты задолженности; соглашение о реструктуризации долга; открытое производство об обжаловании задолженности в судебном порядке.