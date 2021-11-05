Нимченко: Заявления Авакова о заседаниях СНБО - это только начало! В Украине реализуется идеология узурпации власти

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Заявления экс-министра внутренних дел Арсена Авакова о заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины - это только начало. Такое мнение высказал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко в комментарии телеканалу UkrLive.

По мнению политика, когда Аваков был на посту, ему не хватило силы воли принимать решения по закону. "Вы знаете, что там был и Дмитрий Александрович Разумков, который голосовал против, кто-то отказался голосовать, кто-то "опубличил" это явление. А то, что сегодня Аваков "опубличил", я так понимаю, что какие-то возникли вопросы к нему теперь уже, поэтому начинает уже делать ходы шахматного характера, чтобы "опубличивать" по частям, как работал этот институт СНБО", - сказал Нимченко.

При этом он добавил, что вводить санкции против своих граждан - это преступление. "Дело в том, что на сегодняшний день - это (СНБО, - ред.) является консультативным органом и не более. Вспомогательный орган президента, и он не уполномочен принимать никаких решений, и об этом знал Аваков, к сожалению, он знал. Посмотрите, там сидели все члены правительства, по сути, во главе с премьер-министром, генеральным прокурором, они поднимали руку, и так легко и свободно голосовали о санкциях против своих же граждан. Своих граждан можно, если они виновны, судить судом, на это есть суд, третья власть в нашей стране, но вводить санкции против своих граждан - это преступление", - высказался депутат.

Также Нимченко считает, что в Украине происходит узурпация власти. "То, что говорит Аваков, я думаю, что это только начало [...] Почему функции судебного учреждения перебирают на себя этот институт Совета национальной безопасности страны, кто они такие, кто они по полномочиям? [...] В такой способ реализуется идеология узурпации власти со стороны президента, в том числе над исполнительной, в том числе над судебной и в том числе над законодательной. Вы видите последствия тех, кто был не согласен, и кто голосовал против", - резюмировал политик.

Напомним, бывший глава МВД Арсен Аваков в первом интервью после отставки сказал, что решения о санкциях против украинских граждан Совет нацбезопасности и обороны принимает без какой-либо доказательной базы. По его словам, СНБО превратился "в место для штампования санкций".