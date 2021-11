Вакцинация детей в Украине: Как получить COVID-сертификат после прививки несовершеннолетних

В Украине разрешили вакцинировать несовершеннолетних – детей в возрасте 12-17 лет. Также в приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат ребенка.

При этом подросткам проводят прививку только одной из разрешенных в Украине вакцин.

Подробнее об условиях вакцинации детей и особенностях получения COVID-сертификата в материале "Першого Незалежного".

Как сгенерировать детский COVID-сертификат

Сертификат о вакцинации от коронавируса могут получить дети от 12 лет, которые получили одну дозу вакцины или прошли полный курс прививок. Однако, сгенерировать его могут родители ребенка в приложении "Дія" на смартфоне.

Для того, чтобы получить детский сертификат о вакцинации от COVID-19, нужно выполнить следующее:

Обновить приложение "Дія" до последней версии;

Авторизоваться в "Дії";

Добавить в приложение свидетельство о рождении ребенка;

В меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты".

После этого сертификат ребенка должен появиться в приложении вместе со взрослым сертификатом.

Дети с 14 лет могут самостоятельно авторизоваться в приложении "Дія" с помощью ID-карты или биометрического паспорта.

Какой вакциной разрешено вакцинировать детей

На сегодня вакцинация детей 12-17 лет от коронавируса разрешена только препаратом Comirnaty. Его совместно разработали немецкая компания BioNTech и американская - Pfizer.

"Почему для детей используется именно вакцина Pfizer? Были учтены имеющиеся научные исследования и рекомендации ВОЗ относительно эффективности именно этого препарата в этой возрастной группе. Это не означает, что другие вакцины для детей неэффективны, это означает, что пока только Pfizer-BioNTech предоставил результаты своего исследования, что их вакцину можно использовать детям", - приводит слова руководителя Национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александра Заики издание DW.

В Минздраве уточнили, что вакцину Comirnaty используют для детей по той же схеме, что и для взрослых, - две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21-28 суток.



Что известно о вакцине Comirnaty

Это инновационная вакцина на платформе мРНК, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Она разрешена для экстренного использования для лиц от 12 лет Всемирной организацией здравоохранения. Ее применяют в США, Великобритании, Канаде, ЕС, а в целом в почти 100 странах мира.

Эффективность против так называемого дикого варианта вируса SARS-CoV-2, который впервые обнаружили в Ухани, составляет 95%.

Согласно результатам британского исследования, опубликованным в издании The New England Journal of Medicine в августе 2021 года, вакцина Comirnaty/Pfizer имеет эффективность 93,7% против штамма коронавируса "Альфа" и 88% для штамма "Дельта".

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября, вакцина Comirnaty на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет. Сейчас препарат разрешен для вакцинации детей от 12 лет в США, Канаде, Австралии, Японии, странах ЕС и других.

Показания и противопоказания к прививке

В первую очередь вакцинировать от коронавируса рекомендовано детей, которые имеют высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни COVID-19. Таким фактором являются сопутствующие болезни.

Также Минздрав Украины рекомендует вакцинировать детей по следующим причинам:

с целью объединения семьи, которая выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации,

ребенок выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации,

ребенок является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19,

ребенок приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет документы в подтверждение этого.

Дети, которые не относятся к группе риска тяжелого течения COVID-19, могут вакцинироваться при условии наличия у них всех обязательных "рутинных" прививок.

Противопоказаниями к вакцинации подростков является аллергия на компоненты вакцины, побочная реакция на первую дозу (воспаление сердца или детский мультисистемный воспалительный синдром) и температура выше 38 градусов.



Какие документы нужны для вакцинации

Перед прививанием ребенка его родители или опекуны должны обратиться к семейному врачу с соответствующей просьбой. После этого медицинский работник принимает решение о выдаче направления на СOVID-вакцинацию. С этим документом взрослые могут выбрать любой пункт вакцинации, где есть вакцина Comirnaty компании Pfizer-BioNTech.

Заметим, родители или опекуны должны предоставить врачу, который проводит вакцинацию, документы, подтверждающие наличие всех "рутинных" прививок в соответствии с Национальным календарем прививок (форма 063/о).

Перечень плановых прививок:



против туберкулеза,

против полиомиелита,

против дифтерии, коклюша, столбняка,



против кори,



против паротита,

против краснухи,



против гепатита В.

Если ребенок не получил необходимых вышеуказанных вакцин и не имеет противопоказаний к ним, он сначала должен сделать эти прививки, а после этого сможет вакцинироваться против COVID-19.