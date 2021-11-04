Вакцинация детей в Украине: Как получить COVID-сертификат после прививки несовершеннолетних
Дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в приложении "Дія" с помощью ID-карты или биометрического паспорта.
В Украине разрешили вакцинировать несовершеннолетних – детей в возрасте 12-17 лет. Также в приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат ребенка.
При этом подросткам проводят прививку только одной из разрешенных в Украине вакцин.
Подробнее об условиях вакцинации детей и особенностях получения COVID-сертификата в материале "Першого Незалежного".
Как сгенерировать детский COVID-сертификат
Сертификат о вакцинации от коронавируса могут получить дети от 12 лет, которые получили одну дозу вакцины или прошли полный курс прививок. Однако, сгенерировать его могут родители ребенка в приложении "Дія" на смартфоне.
Для того, чтобы получить детский сертификат о вакцинации от COVID-19, нужно выполнить следующее:
- Обновить приложение "Дія" до последней версии;
- Авторизоваться в "Дії";
- Добавить в приложение свидетельство о рождении ребенка;
- В меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты".
После этого сертификат ребенка должен появиться в приложении вместе со взрослым сертификатом.
Дети с 14 лет могут самостоятельно авторизоваться в приложении "Дія" с помощью ID-карты или биометрического паспорта.
Подробнее о том, как добавить детский COVID-сертификат в "Дії", смотрите в видеоинструкции:
Какой вакциной разрешено вакцинировать детей
На сегодня вакцинация детей 12-17 лет от коронавируса разрешена только препаратом Comirnaty. Его совместно разработали немецкая компания BioNTech и американская - Pfizer.
"Почему для детей используется именно вакцина Pfizer? Были учтены имеющиеся научные исследования и рекомендации ВОЗ относительно эффективности именно этого препарата в этой возрастной группе. Это не означает, что другие вакцины для детей неэффективны, это означает, что пока только Pfizer-BioNTech предоставил результаты своего исследования, что их вакцину можно использовать детям", - приводит слова руководителя Национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александра Заики издание DW.
В Минздраве уточнили, что вакцину Comirnaty используют для детей по той же схеме, что и для взрослых, - две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21-28 суток.
Что известно о вакцине Comirnaty
Это инновационная вакцина на платформе мРНК, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.
Она разрешена для экстренного использования для лиц от 12 лет Всемирной организацией здравоохранения. Ее применяют в США, Великобритании, Канаде, ЕС, а в целом в почти 100 странах мира.
Эффективность против так называемого дикого варианта вируса SARS-CoV-2, который впервые обнаружили в Ухани, составляет 95%.
Согласно результатам британского исследования, опубликованным в издании The New England Journal of Medicine в августе 2021 года, вакцина Comirnaty/Pfizer имеет эффективность 93,7% против штамма коронавируса "Альфа" и 88% для штамма "Дельта".
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября, вакцина Comirnaty на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет. Сейчас препарат разрешен для вакцинации детей от 12 лет в США, Канаде, Австралии, Японии, странах ЕС и других.
Показания и противопоказания к прививке
В первую очередь вакцинировать от коронавируса рекомендовано детей, которые имеют высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни COVID-19. Таким фактором являются сопутствующие болезни.
Также Минздрав Украины рекомендует вакцинировать детей по следующим причинам:
- с целью объединения семьи, которая выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации,
- ребенок выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации,
- ребенок является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19,
- ребенок приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет документы в подтверждение этого.
Дети, которые не относятся к группе риска тяжелого течения COVID-19, могут вакцинироваться при условии наличия у них всех обязательных "рутинных" прививок.
Противопоказаниями к вакцинации подростков является аллергия на компоненты вакцины, побочная реакция на первую дозу (воспаление сердца или детский мультисистемный воспалительный синдром) и температура выше 38 градусов.
Какие документы нужны для вакцинации
Перед прививанием ребенка его родители или опекуны должны обратиться к семейному врачу с соответствующей просьбой. После этого медицинский работник принимает решение о выдаче направления на СOVID-вакцинацию. С этим документом взрослые могут выбрать любой пункт вакцинации, где есть вакцина Comirnaty компании Pfizer-BioNTech.
Заметим, родители или опекуны должны предоставить врачу, который проводит вакцинацию, документы, подтверждающие наличие всех "рутинных" прививок в соответствии с Национальным календарем прививок (форма 063/о).
Перечень плановых прививок:
- против туберкулеза,
- против полиомиелита,
- против дифтерии, коклюша, столбняка,
- против кори,
- против паротита,
- против краснухи,
- против гепатита В.
Если ребенок не получил необходимых вышеуказанных вакцин и не имеет противопоказаний к ним, он сначала должен сделать эти прививки, а после этого сможет вакцинироваться против COVID-19.