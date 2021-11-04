Украина разрабатывает собственную COVID-вакцину: Когда она появится в продаже и что вообще известно

Фото из открытых источников

Первая вакцина против COVID-19 украинского производства может появиться уже через несколько месяцев

Украинская вакцина от коронавируса - это не басня и не легенда, а реальность. Китайская, британская, индийская и российская вакцины уже созданы и давно "работают", а наша пока проходит испытания и никуда не спешит. На самом деле, если она действительно покажет себя эффективной, то это станет большим прорывом в украинской фармакологии, несмотря на то, что разработка ее продолжалась с лета 2020 года и пока процесс не завершен.

Далее рассказываем о работе над украинской вакциной от коронавируса, ее первых испытаниях и вероятности международной сертификации.

Что известно о COVID-вакцине из Украины

Впервые об украинской вакцине против коронавируса заговорили еще в апреле 2020 года – на втором месяце пандемии. Тогда ни Великобритания, ни Индия, ни США, ни Россия еще не запустили свои вакцины в массовое использование и Украина имела шанс ускорить свои исследования и разработку, став одной из первых стран, которые дали миру спасение от пандемии.

В апреле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление, похожее на популистское – он пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарств против коронавируса. Тогда ни ВОЗ, ни ведущие академики не имели столько информации про коронавирус, как сейчас, поэтому казалось, что создать лекарства против COVID-19 реально. Тогда же в Украине началась работа над вакциной.

Фото из открытых источников

Уже в сентябре стало известно, что директор Львовского Института биологии клетки НАН украины Андрей Сибирный выиграл грант на 10 миллионов гривен от Национального фонда исследований на разработку вакцины против COVID-19. Ученый возглавил группу по разработке первой украинской вакцины, смысл которой заключается в выращивании белка коронавируса на дрожжах. Его очищают в биореакторе и "доводят" до лекарственной формы.

Ученые считают пероральную вакцину наиболее перспективной, так как она дешевле в производстве и должна быть эффективной против различных штаммов COVID-19. Это может быть или таблетка, или микстура, или спрей.

"Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок шипа. Самое важное, чтобы там был рецептор, и участок, которым этот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких. Но к тому же мы еще синтезируем на специальных дрожжах, модифицирующих белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител", - рассказал Андрей Сибирный.

В конце прошлого года Виктор Ляшко заявлял, что такой вариант, как рекомбинантная вакцина, может быть зарегистрирован для доклинических и клинических испытаний, а затем – как препарат.

Над второй украинской вакциной работают в Института биохимии им. Палладина в Киеве. По словам Виктора Ляшко, она создается по схожему принципу, но по другой технологии. К тому же Институт готов разрабатывать собственную мРНК-вакцину – ученые думают, как это воплотить на базе украинских заводов.

Над третьей украинской вакциной работали ученые из научно-производственной компании "Диапроф-Мед" совместно с ученым Михаилом Фаворовым.

Процесс создания украинской вакцины

Пока украинские ученые из киевского и львовского институтов работали над собственными разработками, мир уже получил рабочие вакцины против коронавируса, а Всемирная организации здравоохранения их сертифицировала. Научная сложность, нехватка необходимых инвестиций, отсутствие опыта и реальная конкуренция со стороны опытных мировых акул фармакологии сделали процесс создания готовой к использованию вакцины в Украине таким длительным.

В марте 2021 года министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко внезапно заявил, что страна не рассчитывает на создание собственной вакцины. Причина этого пессимистического заявления - в досадной ситуации с производственными мощностями. Ляшко рассказал, что украинские исследователи смогли разработать концепт вакцины, государство выделило средства на это, но проводить исследования государственные учреждения не могут, потому что предприятий для производства препаратов нет.

Фото из открытых источников

Однако уже в мае Ляшко сообщил, что в Украине разработали три прототипа собственной вакцины против коронавируса, два из которых были профинансированы Украинским фондом исследований. Речь шла о вакцинах, разработанных Институтом биологии клетки во Львове, Институтом биохимии им. Палладина и научно-производственной компанией "Диапроф-Мед" совместно с ученым Михаилом Фаворовым. Кстати, по словам бывшего главы Минздрава Максима Степанова, вакцина от "Диапроф-Мед" еще осенью 2020 года прошла этап испытаний на живых клетках. Он тогда отметил, что за год из этого прототипа Украина может получить собственную вакцину, однако после этого о новых достижениях в разработках не сообщалось, а о вакцине, кажется, забыли.

В начале октября Виктор Ляшко сделал существенное заявление: первая инактивированная вакцина против коронавируса украинского производства должна быть изготовлена в 2022 году, а в Харькове уже начался монтаж линии для производства. 20 октября в Офисе президента заявили, что Владимиру Зеленскому показали первые результаты украинской вакцины, которая прошла фазу доклинических испытаний.

Между тем по словам академика-секретаря отдела биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергея Комиссаренко, ученые Национальной академии наук работают над двумя типами вакцин.

"Мы можем сейчас сделать отечественную вакцину высочайшего качества, очень похожую на Pfizer или Moderna", - подчеркнул Комиссаренко. Однако он отметил, что работа протекает медленно из-за недостаточного финансирования, а шанс создать вакцину есть при условии поддержки ВОЗ.

Реальные испытания украинской вакцины

На днях стало известно, что в польском городе Гданьск стартуют испытания украинской вакцины против коронавируса на дрожжах. Исследования по определению иммуногенности вакцины в Польше находятся на завершающих стадиях. Результат будет известен через несколько недель. После этого начнется следующая стадия испытаний – проверка вакцины на трансгенных мышах, уязвимых к человеческому коронавирусу.

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"В Украине нет ни одной лаборатории, которая размножает коронавирус. Институт в Гданьске занимается иммуногенностью, затем будем просить коллег в Кракове провести эксперимент на трансгенных мышах после заражения коронавирусом. Это единственная лаборатория в Польше, которая размножает коронавирус", - рассказал директор Львовского института биологии клетки НАНУ Андрей Сибирский.

Если результаты, полученные учеными, будут успешными, вакцину начнут выпускать в виде таблеток или спрея.