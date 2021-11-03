Шуфрич о провале власти в борьбе с коронавирусом: Ляшко должен уйти в отставку

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Компания по антивакцинации была проведена гораздо эффективнее чем компания по вакцинации, поэтому министр здравоохранения Виктор Ляшко должен уйти в отставку. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Посмотрите, что творится вокруг Верховной Рады Украины, вы знаете, с одной стороны, людей можно понять, они боятся всего нового, тем более, что компания подходящая была проведена. И я хочу вам сказать, что компания по антивакцинации была проведена гораздо эффективнее, чем государство, чья обязанность, это было проводить компанию по вакцинации", - сказал Шуфрич.

По словам политика, в апреле-мае этого года "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала, чтобы правительство начало работать с людьми, объяснять им необходимость вакцинации, объяснять им последствия того, что они не вакцинируются, однако этого не было сделано вовремя.

"Я понимаю, в мае месяце вам нечего было людям говорить, вакцин не было, центров вакцинации не было. Год назад мы предупреждали, вакцины появятся не благодаря, а против, и нужно будет людей вакцинировать.

Только неделю, я могу сказать, изучая, анализируя ситуацию, что началось открытие массовых пунктов вакцинации. Сейчас другая проблема, не хватает врачей, разве год назад мы об этом не говорили? Задействовать студентов, задействовать военных врачей, ничего не надо придумывать, надо делать исключительно то, что сделали наши соседи, что сделало большинство стран мира", - пояснил Шуфрич.

Нардеп подчеркнул, что Украина занимает третье место в мире по количеству суточной смертности, а в Европе - второе.

"У нас 720 сегодня, скажите, пожалуйста, кто за это будет отвечать? Сегодня я обвиняю власть. Власть, правительство, вместе с этим министром Ляшко должны уйти в отставку и нести уголовную ответственность за свою преступления бездействие в следствие, которой гибнут украинцы", - резюмировал Шуфрич.

Ранее нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская заявляла, что проект бюджета на 2022 год в Украине-это приговор действующей власти. Кроме этого, в Донецкой области она говорила о том, что власть, которая не смогла остановить пандемию, защитить людей от нищеты и драконовских тарифов, должна уйти в отставку.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко также подчеркивал, что в проекте бюджета-2022 от власти борьба с эпидемией провалена. По его мнению, отсутствие со стороны власти системной поддержки медицинской отрасли, нежелание увеличить ее финансирование и повысить зарплаты медикам приведут к тому, что в 2022 году борьба с эпидемией будет снова провалена.