Международный день студентов, начало Рождественского поста и два звездопада: Главные праздники и астрономические явления ноября-2021

В ноябре можно наблюдать два метеорных потока – Тауриды и Леониды

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Третий и последний месяц осени не принесет дополнительных уик-эндов, а вот поводов для празднования будет немало. Одним из интересных праздников будет Международный день студентов, а вот верующие восточного обряда начнут подготовку к Рождеству.

О главных государственных, международных и религиозных праздниках ноября, а также об астрономических достопримечательностях месяца подробнее в материале "Першого Незалежного".

Выходные в ноябре

В ноябре в целом насчитывается 30 календарных дней. Из них 22 рабочих и 8 выходных. В этом месяце дополнительных дней для отдыха не предвидится. Таких месяцев в Украине четыре – февраль, июль, сентябрь и ноябрь.

Ноябрь 2021 Фото из открытых источников

Таким образом, выходными днями в последний осенний месяц будут 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.



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Государственные и международные праздники

Последний месяц осени принесет украинцам ряд интересных праздников. Традиционно 9 ноября отмечается День украинской письменности и языка. По этому случаю в Украине награждают лучших популяризаторов украинского слова, проводят различные мероприятия и конкурсы.

17 ноября для многих студентов - самый веселый праздник Фото из открытых источников

Долгожданным для молодежи является Международный день студентов, который приходится на 17 ноября. А через два дня – 19 ноября мир отмечает Международный день мужчин.

Другие праздники ноября:

3 ноября – День инженерных войск; День ракетных войск и артиллерии

4 ноября – День железнодорожника

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов; Дмитриевская родительская суббота

7 ноября – День работника социальной сферы

9 ноября – День украинской письменности и языка; Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

10 ноября – Международный день бухгалтера

14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета; Международный день логопеда

16 ноября – Международный день терпимости; День работников радио, телевидения и связи

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы; День философии Международный день отказа от курения

20 ноября – Всемирный день ребенка

21 ноября – День работников сельского хозяйства; Всемирный день памяти жертв ДТП; Всемирный день телевидения

22 ноября – День Достоинства и Свободы, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

26 ноября – День благодарения

27 ноября – День памяти жертв голодоморов

28 ноября – День работника финансового мониторинга

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Религиозные праздники

Ноябрь является важным месяцем для православных христиан, ведь в конце осени начнется Великий Рождественский пост, который еще называют Филипповским. Пост начинается 28 ноября и продлится до 6 января 2022 года. В этот период запрещается употреблять мясные, молочные блюда и яйца. После завершения поста христиане празднуют Рождество.

На последний месяц осени приходятся и большие церковные праздники, среди которых празднование Казанской иконы Божьей Матери (4 ноября) и Собор Архистратига Михаила (21 ноября).

Другие особые даты:

6 ноября – Дмитриевская поминальная суббота, иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"

8 ноября – Великомученика Димитрия Солунского.

21 ноября – Собор Архистратига Михаила и других небесных Сил бесплотных.

22 ноября – иконы Божией Матери, именуемой Скоропослушница.

26 ноября – Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

27 ноября – Апостола Филиппа.

29 ноября – Апостола и евангелиста Матфея.



Астрономические явления

В ноябре жителей планеты ждут сразу несколько астрономических интересностей. Среди них – звездные дожди и лунное затмение.

Звездопад Тауриды, который еще называют главным звездопадом осени, начался 7 сентября и продлится до 10 декабря. Однако пик его активности приходится на 4-6 ноября. Метеоры крупные и яркие, однако наблюдать за ними лучше за городом после полуночи.

Фото из открытых источников

Еще один звездопад Леониди продлится с 6 по 30 ноября, а пик активности приходится на 17-18 число. Звездопад отличается от других яркими и частыми вспышками на небе. Радиант Леонидов находится в созвездии Льва.

19 ноября жителей планеты ждет еще два астрономических явления – частичное лунное затмение и полная луна. В это время Солнце, Земля и Луна выстроятся в одну линию. Наша планета заслонит собой звезду и отбросит тень на спутник. Луна войдет в тень Земли частично. Продлится затмение 198 минут. Луна не исчезает полностью, а становится багрово-красной, поэтому ее называют еще кровавой.