Миокардит и перикардит: Почему страны начали останавливать вакцинацию молодежи от COVID-19 препаратом Moderna

Вакцина от коронавируса компании Moderna Zuma Press

Чаще всего побочные эффекты вакцины появлялись после второй дозы

По меньшей мере пять стран приостановили использование вакцины от COVID-19 компании Moderna среди молодых людей из-за риска сердечных заболеваний. Решение было принято после появления результатов скандинавского исследования препарата. Об эффективности и побочных эффектах вакцины Moderna рассказываем далее.



Что известно о вакцине

Moderna была разработана Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний. Кодовое название вакцины - mRNA-1273, а продается она под торговой маркой Spikevax. Moderna является так называемой РНК (мРНК)-вакциной. То есть, несет часть генетического кода вируса, вследствии чего иммунная система человека сама производит антигены. По такому же принципу действует вакцина Pfizer-BioNTech.

Вакцина против коронавируса Moderna вводится дважды. Второй укол в Украине рекомендуют делать через 28 дней после первой дозы.

Украина получила вакцину 18 июля от правительства США в рамках глобальной инициативы COVAX. Это была единственная партия, в которой было 2,1 миллиона доз. В первые месяцы вакциной Moderna активно прививали украинцев, но в середине сентября она практически закончилась.

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Сейчас продолжаются переговоры в отношении количества доз Moderna, которые Украина может получить через COVAX. Но государственный санитарный врач Игорь Кузин заверил, что люди, которые получили первую дозу вакцины Moderna, смогут завершить курс прививок препаратом Pfizer.

Вакцина Moderna одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Эффективность и побочные реакции

У большинства людей выработка антител происходит незаметно. Но иногда после вакцинации возможна боль в месте прививки и повышение температуры.

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

Самые распространенные реакции:

боль, отек или покраснение в месте инъекции;

усталость;

головная боль;

боли в мышцах или суставах;

озноб;

тошнота или рвота

увеличение лимфатических узлов под мышками;

лихорадка.

На сайте Всемирной организации здравоохранения отметили, что возможны и менее распространенные побочные реакции. Чаще все они возникают после второй дозы вакцины.

При этом эффективность вакцины компании Moderna составляет примерно 92% спустя 14 дней после введения первой дозы.

На сегодня неизвестно, обеспечит ли вакцина профилактику заражения и дальнейшую передачу вируса привитыми лицами. Иммунитет к инфекции сохраняется в течение нескольких месяцев, но полный срок его действия еще не установлен.



Противопоказания

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует прививаться “Модерной” и другой вакциной на базе мРНК людям, имеющим тяжелые аллергические реакции на любой из компонентов вакцины.

Также до получения результатов дополнительных исследований вакциной не должны прививаться лица в возрасте младше 18 лет.

Однако, в связи с высоким риском осложнений и смерти от коронавируса вакцинация рекомендована пожилым лицам. Решение о вакцинации крайне слабых пациентов пожилого возраста ВОЗ рекомендует принимать после индивидуальной оценки их состояния.

Почему вакцинацию Moderna ставят на паузу

Недавно ряд стран приостановили вакцинацию молодежи препаратом компании Moderna после результатов скандинавского исследования с участием Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. Причиной этого стала информация о возможной связи вакцины с сердечными заболеваниями.

Так, Швеция до 1 декабря продлила паузу в прививках COVID-вакциной Moderna для людей в возрасте 30 лет и младше. Национальное агентство здравоохранения отметило, что данные указывают на риск миокардита и перикардита среди молодых людей, которым ввели эту вакцину.

Дания прекратила предлагать вакцину от коронавируса Moderna лицам младше 18 лет. Теперь подросткам 12-17 лет будет назначаться только Pfizer.

REUTERS

Финляндия и Норвегия приостановили прививки мужчин в возрасте до 30 лет вакциной Moderna Spikevax в связи с риском развития побочного эффекта - воспаление сердца. Директор финского института здравоохранения пояснил это повышенным риском развития миокардита среди вакцинированных.

Сейчас этой группе населения рекомендуют делать прививки вакциной от Pfizer/Biontech.

Кроме участников исследования, применения вакцины приостановила Исландия. Решение связано с увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer / BioNTech.

Миокардит и перикардит — это воспалительные заболевания сердца. Основными симптомами является отдышка, нерегулярное серцебиение и боль в груди.



Не первое предупреждение

В июле Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о связи вакцин против коронавируса компаний Pfizer и Moderna с воспалением сердца.

Регулятор рекомендовал указать сердечные заболевания как возможные побочные эффекты упомянутых вакцин. В EMA подчеркнули, что проблемы с сердцем у вакцинированных возникали в течение 14 дней после вакцинации. Чаще всего негативное последствие проявлялось после второй дозы у молодых мужчин.

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У части вакцинированных начался миокардит (воспаление сердечной мышцы), у других - перикардит (поражения наружной оболочки сердца). Из 177 000 000 человек, которые получили вакцину Pfizer- BioNTech, миокардит развился у 145 человек, перикардит - у 138. На 20 миллионов привитых препаратом Moderna зарегистрировано по 19 случаев первого и второго эффектов.

При этом регуляторы в США, ЕС и ВОЗ отметили, что польза от вакцинации превышает риски от заражения COVID-19.