Медведчук: СБУ за два года превратилась в преступную организацию, которая борется с ОПЗЖ и лидерами партии

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины за два года превратилась в преступную организацию, которая борется с "Оппозиционной платформой – За жизнь" и лидерами партии. Так председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала "Перший Незалежний" прокомментировал сегодняшнюю акцию национал-радикалов возле своего дома.

"Кто это организовывает и кто этим руководит? Безусловно, это делает власть. И я вам хочу напомнить и вы это хорошо знаете, что в конце 2019 года в СМИ были опубликованы так называемые планы Службы безопасности Украины, которые за последние два года превратилась фактически в преступную организацию. Планировалось борьба с оппозицией в лице "Оппозиционной платформы - За жизнь" и в первую очередь с лидерами партии, в том числе и со мной", – рассказал политик.

По его словам, этот план СБУ предполагал, в том числе и незаконную слежку.

"План предполагал незаконную слежку, то есть оперативные розыскные мероприятия-незаконные, несанкционированные судом, тем более в отношениях народных депутатов. Это предполагалось слежка за членами семьи, это предполагалось содействия власти в борьбе с оппозицией через национал-радикалов. Целый раздел в этом плане, подчеркиваю, который был опубликованный в СМИ, касался того, что надо задействовать национал-радикалов в борьбе с оппозицией, в борьбе с ее лидером. Вот сегодня этот план реализуется", – напомнил Медведчук.

"Поэтому организовывает это власть, которую возглавляет господин Зеленский. Организовывает это Служба безопасности, которая преступно занимается подобными вещами, нарушая конституционные права мои и членов моей семьи и нарушая свои должностные обязанности. Вот кто является организатором, кто стоит за этими акциями", – добавил парламентарий.

Ранее Медведчук сообщил, что за последние два года совершено более 80 нападений на офисы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в регионах Украины.

"По данным пресс-службы партии, было более 80 за эти два года нападений на офисы по регионам в первую очередь Юго-Востока, западной Украины и естественно нападение национал-радикалов с использованием фаеров, незаконных действий, погромов в отношении центрального офиса", – отметил он.