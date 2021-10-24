Медведчук: Если бы в 2019 году заключили договор на поставку газа, то сегодня Украина не столкнулась бы с таким кризисом

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Если бы украинская власть еще в 2019 году подписала договор на поставку российского газа, то сегодня Украина не столкнулась бы с таким кризисом. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

По словам политика, предыдущая власть в лице пятого президента Петра Порошенко, а затем и шестой гарант Владимир Зеленский имели возможность подписать выгодный для Украины газовый контракт, однако упустили этот шанс.

"Сегодня в средствах массовой информации постоянно вспоминается то, что была договоренность еще в 2019 году получать российский газ на прямую по 175 долларов, по тем ценам, которые были тогда зафиксированы. И если бы были такие долгосрочные контракты, которые были, могли быть подписаны сначала властью Порошенко, а потом власть Зеленского, то сегодня Украина не столкнулась бы с таким кризисом. Сегодня она вынуждена платит эти заоблачные цены", - подчеркнул лидер оппозиции.

Медведчук добавил, что газовый контакт смогут бы снизить тарифы на тепло в Украине, а также пополнить бюджет благодаря транзиту в Европу.

"То, что Украина всегда получала российский газ, не напрямую на бумаге, на прямую по факту, потому что российский газ заходил на территорию Украины. Он здесь отбирался украинскими потребителями, а по бумагам оформляли, что этот газ якобы шел в Европу. А потом якобы возвращался назад в Украину. То есть это такой преступный реверс, это так называемая формула Дюссельдорф плюс, о которой мы говорили. Представители нашей партии, я лично, неоднократно акцентировали внимание: и в 2019, 2020, 2021 году она действует. И вот сегодня наступил не просто кризис, а ужасающий энергетический кризис для Украины", - объяснил нардеп.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров.

В то же время Виктор Медведчук заявил, что если сейчас не решить вопрос нехватки угля в Украине, то его не будет и зимой.

Ранее сообщалось, что каждый второй энергоблок государственной компании "Центрэнерго" не работает из-за отсутствия угля и природного газа. Еще часть находятся на текущих и аварийных ремонтах. В минувший вторник, 19 октября, работали только 3 из 23 энергоблоков государственных ТЭС.

23 октября в Донецкой области из-за отсутствия угля прекратила работу Славянская теплоэлектростанция. В то же время Трипольская, Змиевская, Криворожская, Запорожская, Бурштынская, Углегорская и Кураховская ТЭС имеют запасов меньше, чем на десять дней.