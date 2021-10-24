Медведчук: Украина не сможет добиться энергообеспечения и решить ряд других вопросов без восстановления отношений с Россией и странами СНГ

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина не сможет добиться энергообеспечения и решить ряд других вопросов без восстановления отношений с Россией и странами СНГ. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Надо садиться, надо разговаривать и надо договариваться. Это единственный рецепт, он является на мой взгляд безальтернативным. У нас нет других источников для того, чтобы мы могли обеспечить нормальную жизнь страны и людей... Потому что поставки угля, и много другой продукции, являются невозможными из-за того, что если не использовать железную дорогу, а использовать порты, которые ограничены в грузоперевалках, мы все равно придём к тому, что надо договариваться с соседями, с Россией и с Беларусью, в первую очередь странами СНГ. Это выгодно не только в вопросах энергетического обеспечения, это ещё и выгодно непосредственно в вопросах конкурентоспособности нашей продукции на рынках этих стран. Именно поэтому мы и говорим: восстановление торговых экономических отношений с Россией и СНГ является первоочередной задачей для экономики страны, а реализацией этой первоочередной задачи является повышение уровня жизни, уровня экономики, а значит и уровня обеспечение граждан в Украине", - отметил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что нынешняя украинская власть завела отношения Украины и России в реальный тупик.

"Мне кажется он не так называемый, это реальный тупик (в отношениях между Украиной и Россией - ред.). Причём тупик со многими негативными последствиями для наших людей и для страны в целом. Я постоянно говорю о том, что надо восстанавливать отношения с Россией и господин Зеленский, как бы он этого не хотел, он президент страны. Он должен соблюдать все интересы и отстаивать интересы Украины на всех уровнях. Я давно отстаивал точку зрения того, что господину Зеленскому надо встречаться с господином Путиным, надо решать совместные проблемы, в первую очередь торгово-экономические. В первую очередь, а можно и в главную очередь, вопроса мира на Донбассе, потому что без России этого сделать нельзя и это знают во всём мире. Странно почему это до конца не осознает господин Зеленский. Поэтому, вопросы мира, вопрос о возвращении Донбасса в Украину, Украину на Донбасс, вопрос энергетического обеспечения, вопросы обеспечения нормального уровня жизни за счёт развития экономики и условий жизни бытовых, сегодня во многом зависит в том числе и от России", - заявил Медведчук.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Украине у власти стоит группа людей, которая руководит страной вместо президента. Также он считает, что председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука пытаются привлечь за открытую политическую позицию, которая направлена на стабилизацию обстановки в стране.

А десятки ведущих мировых СМИ написали детальный материал о незаконном преследовании украинскими властями главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука, указав, что подобные действия лишь усиливают напряжение в двусторонних отношениях Киева и Москвы.