home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Бархатный сезон за рубежом: Какие страны открыты для украинских туристов в период пандемии

Сейчас украинцы могут путешествовать не имея прививки от коронавируса, однако нужно соблюдать определенные условия

Перший Незалежний
Перший Незалежний

Украинский информационный телеканал

Фото из открытых источников

Курортный сезон в Украине завершился, однако в некоторых других странах еще достаточно тепло, чтобы понежиться на пляже или просто отдохнуть. Однако пандемия COVID-19 продолжает вносить определенные запреты и ограничения в отношении туристических поездок. А из-за обострения ситуации с распространением коронавируса ЕС может исключить Украину из зеленой зоны.

В какие страны могут путешествовать украинцы сейчас и какие условия пересечения границ действуют подробнее в материале "Першого Незалежного".

Германия

Германия 10 октября внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Итак, беспрепятственно въехать в страну смогут только украинцы, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса. При этом прививка должна быть сделана одной из вакцин, указанных на сайте института им. Пауля Эрлиха. 

Разрешенные вакцины:

  • BioNTech / Pfizer
  • Moderna
  • AstraZeneca
  • Johnson & Johnson (Janssen)

В перечне нет китайской вакцины CoronaVac, которую используют в Украине. 

После получения последней прививки должно пройти не менее полных 14 дней. То есть, если получили последнюю дозу вакцины 1 октября (нулевой день), то сможете беспрепятственно попасть в Германию с 16 октября. Германия признает документы о вакцинации в письменном или электронном виде на английском, немецком, французском, итальянском или испанском языках. 

Сертификат не нужен детям до 12 лет, если они едут с полностью вакцинированным взрослым. 

Гора Цугшпитце-самая высокая точка Германии Фото из открытых источников

Без вакцинации: Перед въездом в Германию вакцинированные граждане Украины должны заполнить онлайн-форму на сайте einreiseanmeldung.de. После заполнения анкеты вы получите pdf-файл. Его нужно распечатать или сохранить на гаджет в электронном виде. 

После этого невакцинированные пассажиры должны отправиться в пункт назначения и отбыть там 10-дневную самоизоляцию. В этот период украинцам запрещается покидать помещение и принимать гостей. Однако, при условии отрицательного ПЦР-теста самоизоляцию можно будет завершить через пять дней.

Новости по теме: Сингапур открывает границы для граждан большего количества стран, несмотря на COVID-19

Австрия

Вакцинированные украинцы могут попасть в Австрию без ограничений. Для въезда необходимо предоставить документ о вакцинации от коронавируса. Страна принимает как бумажные документы, так и сертификаты вакцинации в приложении "Дія". 

Прививка должна быть сделана одной из таких вакцин: 

  • Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; 
  • Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India; 
  • COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; 
  • mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; 
  • Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), 
  • Inactivated,
  • Sinovac-CoronaVac vaccine.

Фото из открытых источников

Без вакцинации: В случае отсутствия сертификата о вакцинации необходимо зарегистрировать путешествие на сайте entry.ptc.gv.at немецком и английском языках. При въезде нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген. Они должны быть сделаны не позднее, чем за 72 часа и 48 часов в соответствии с прибытием в Австрию. 

Украинцы, которые недавно переболели коронавирусом, могут предоставить справку о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней или справку о нейтрализующие антитела, сделанную не позднее чем за 90 дней до вылета).

После въезда в Австрию иностранцы обязаны уйти на 10-дневный карантин. Его можно завершить через пять дней в случае отрицательного ПЦР-теста. 

Подростки от 12 до 18 лет нуждаются в тесте, но не подлежат карантину при условии въезда в страну с вакцинированными взрослыми. 

Швеция

Беспрепятственно попасть в Швецию смогут лишь владельцы цифровых COVID-сертификатов. В случае его отсутствия граждане Украины должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген.

Перечень разрешенный в Швеции вакцин:

  • Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran)
  • Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna)
  • Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca)
  • COVID-19 vaccine Janssen
  • COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio
  • COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine)
  • COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm
  • CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac)

Со дня последней прививки должно пройти не менее 14 дней. 

Швеция Фото из открытых источников

Без вакцинации: Украинцы, которые не вакцинировались от коронавируса, при въезде должны предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19. После этого нужно пройти самоизоляцию в течение одной недели. 

От правил освобождаются дети от шести лет и люди, получившие вторую дозу вакцины не менее чем за две недели до прибытия в Швецию. Правила будут действовать до конца октября.

Новости по теме: Англия упростит условия въезда для полностью вакцинированных иностранных туристов

Хорватия

Владельцы COVID-сертификатов могут свободно попасть в Хорватию, если последняя доза была введена не ранее 14 и не позднее чем за 210 дней до отлета. 

Разрешенные в Хорватии вакцины: 

  • Pfizer, 
  • Moderna, 
  • AstraZeneca,
  • SinoPharm, 
  • Janssen/Johnson&Johnson.

Загреб, Хорватия

 Фото из открытых источников

Без вакцинации: Украинцы без сертификата о прививках могут попасть в страну при условии наличия у них одного из таких документов: 

  • отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну;
  • тест на антигены, сделанный за 48 часов до въезда;
  • справка о том, что вы переболели коронавирусом и получили одну дозу вакцины не позднее, чем за 210 дней до въезда в страну;
  • положительный результат ПЦР-теста или теста на антиген, который подтверждает, что вы переболели COVID-19 и выздоровели в течение предыдущих 180 дней. Тест должен быть сделан не ранее 11 дней до пересечения границы.

В случае отсутствия этих документов нужно сдать ПЦР-тест и находиться на изоляции до момента получения результатов. В случае отсутствия теста изоляция продлится 10 дней.

Греция

За 24 часа до вылета в Грецию нужно заполнить специальную форму на сайте travel.gov.gr. Вакцинированные украинцы при въезде должны предоставить сертификат о прививках.

Разрешенные вакцины:

  • Pfizer BioNtech,
  • Moderna,
  • Astra Zeneca / Oxford,
  • Novavax,
  • Johnson + Johnson / Janssen,
  • Sinovac Biotech,
  • Gamaleya (Sputnik),
  • Cansino Biologics,
  • Sinopharm и другие.

Global Look Press

Без вакцинации: Вакцинированные украинцы могут въезжать в Грецию с отрицательным результатом ПЦР-теста или при наличии отрицательного результата лабораторного теста на антиген.

Независимо от наличия вышеуказанных свидетельств каждому, кто пересекает границу страны, будет проведено экспресс-тестирование на COVID-19. В случае отказа гражданина от прохождения теста, компетентные органы могут запретить въезд.

Новости по теме: В Греции смягчили карантинные ограничения для вакцинированных: Новые правила

Турция

Вакцинированные украинцы при въезде в Турцию должны предоставить сертификат о завершении курса прививок. Последняя доза должна быть введена не ранее, чем за 14 дней до пересечения границы.

Разрешенные вакцины:

  • Moderna; 
  • Pfizer/BioNTech; 
  • Johnson&Johnson; 
  • AstraZeneca; 
  • Sinopharm; 
  • Covishield; 
  • Sinovac.

Турция Фото из открытых источников

Без вакцинации: Въезд также разрешен в случае наличия отрицательного результата ПЦР-теста (не позднее 72 часов) и теста на антиген (не позднее 48 часов до вылета). Также действует справка о том, что вы переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев;

Кипр

Вакцинированные украинцы при въезде должны предоставить сертификат о вакцинации международного образца, который нужно загрузить на Cyprus Flight Pass.

Список разрешенных вакцин: 

  • Janssen/Johnson&Johnson Vaccine, 
  • Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), 
  • Pfizer-BioNTech Vaccine, 
  • Moderna Vaccine, 
  • Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, 
  • Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine, 
  • Sinovac (CoronaVac) Vaccine.

Кипр Фото из открытых источников

Без вакцинации: Въезд разрешен при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. После прилета в аэропорту граждане должны повторно пройти ПЦР-тестирование. 

Грузия

Вакцинированным украинцам при пересечении границы нужно предъявить свидетельство о полный курс вакцинации от коронавируса какими-либо вакцинами. После последней прививки должно пройти не менее 14 дней. 

Тбилиси, Грузия Фото из открытых источников

Без вакцинации: Вакцинированные граждане перед выездом должны заполнить специальную форму упрощенного въезда в Грузию на сайте registration.gov.ge. При пересечении границы нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до поездки. После этого на третий день пребывания необходимо обязательно пройти ПЦР-тестирование за свой счет. 

Результаты тестирования будут отправлены на электронную почту гражданина в течение суток. В случае подтверждения болезни информация будет передана в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии. После этого инфицированные будут доставлены в соответствующее медицинское учреждение.

Новости по теме: В Великобритании развернули компанию по скорейшей COVID-вакцинации беременных

Въезд без вакцинации и ПЦР

На сегодня пять государств не требуют от путешественников сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов или результатов тестирования на антигены. К таким странам относятся:

  • Нидерланды;
  • Доминикана;
  • Мексика;
  • Испания;
  • Венгрия.

Однако в случае путешествия в Венгрию самолетом нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.TV

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

Что будет с курсом валют до конца месяца: Аналитики дали прогноз Гривня просела относительно доллара: Курсы валют от НБУ Гривня укрепилась по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ Гривня укрепилась по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект