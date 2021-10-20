Бархатный сезон за рубежом: Какие страны открыты для украинских туристов в период пандемии
Сейчас украинцы могут путешествовать не имея прививки от коронавируса, однако нужно соблюдать определенные условия
Курортный сезон в Украине завершился, однако в некоторых других странах еще достаточно тепло, чтобы понежиться на пляже или просто отдохнуть. Однако пандемия COVID-19 продолжает вносить определенные запреты и ограничения в отношении туристических поездок. А из-за обострения ситуации с распространением коронавируса ЕС может исключить Украину из зеленой зоны.
В какие страны могут путешествовать украинцы сейчас и какие условия пересечения границ действуют подробнее в материале "Першого Незалежного".
Германия
Германия 10 октября внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Итак, беспрепятственно въехать в страну смогут только украинцы, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса. При этом прививка должна быть сделана одной из вакцин, указанных на сайте института им. Пауля Эрлиха.
Разрешенные вакцины:
- BioNTech / Pfizer
- Moderna
- AstraZeneca
- Johnson & Johnson (Janssen)
В перечне нет китайской вакцины CoronaVac, которую используют в Украине.
После получения последней прививки должно пройти не менее полных 14 дней. То есть, если получили последнюю дозу вакцины 1 октября (нулевой день), то сможете беспрепятственно попасть в Германию с 16 октября. Германия признает документы о вакцинации в письменном или электронном виде на английском, немецком, французском, итальянском или испанском языках.
Сертификат не нужен детям до 12 лет, если они едут с полностью вакцинированным взрослым.
Без вакцинации: Перед въездом в Германию вакцинированные граждане Украины должны заполнить онлайн-форму на сайте einreiseanmeldung.de. После заполнения анкеты вы получите pdf-файл. Его нужно распечатать или сохранить на гаджет в электронном виде.
После этого невакцинированные пассажиры должны отправиться в пункт назначения и отбыть там 10-дневную самоизоляцию. В этот период украинцам запрещается покидать помещение и принимать гостей. Однако, при условии отрицательного ПЦР-теста самоизоляцию можно будет завершить через пять дней.
Австрия
Вакцинированные украинцы могут попасть в Австрию без ограничений. Для въезда необходимо предоставить документ о вакцинации от коронавируса. Страна принимает как бумажные документы, так и сертификаты вакцинации в приложении "Дія".
Прививка должна быть сделана одной из таких вакцин:
- Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer;
- Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India;
- COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson;
- mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;
- Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell),
- Inactivated,
- Sinovac-CoronaVac vaccine.
Без вакцинации: В случае отсутствия сертификата о вакцинации необходимо зарегистрировать путешествие на сайте entry.ptc.gv.at немецком и английском языках. При въезде нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген. Они должны быть сделаны не позднее, чем за 72 часа и 48 часов в соответствии с прибытием в Австрию.
Украинцы, которые недавно переболели коронавирусом, могут предоставить справку о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней или справку о нейтрализующие антитела, сделанную не позднее чем за 90 дней до вылета).
После въезда в Австрию иностранцы обязаны уйти на 10-дневный карантин. Его можно завершить через пять дней в случае отрицательного ПЦР-теста.
Подростки от 12 до 18 лет нуждаются в тесте, но не подлежат карантину при условии въезда в страну с вакцинированными взрослыми.
Швеция
Беспрепятственно попасть в Швецию смогут лишь владельцы цифровых COVID-сертификатов. В случае его отсутствия граждане Украины должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген.
Перечень разрешенный в Швеции вакцин:
- Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran)
- Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna)
- Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca)
- COVID-19 vaccine Janssen
- COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio
- COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine)
- COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm
- CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac)
Со дня последней прививки должно пройти не менее 14 дней.
Без вакцинации: Украинцы, которые не вакцинировались от коронавируса, при въезде должны предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19. После этого нужно пройти самоизоляцию в течение одной недели.
От правил освобождаются дети от шести лет и люди, получившие вторую дозу вакцины не менее чем за две недели до прибытия в Швецию. Правила будут действовать до конца октября.
Хорватия
Владельцы COVID-сертификатов могут свободно попасть в Хорватию, если последняя доза была введена не ранее 14 и не позднее чем за 210 дней до отлета.
Разрешенные в Хорватии вакцины:
- Pfizer,
- Moderna,
- AstraZeneca,
- SinoPharm,
- Janssen/Johnson&Johnson.
Без вакцинации: Украинцы без сертификата о прививках могут попасть в страну при условии наличия у них одного из таких документов:
- отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну;
- тест на антигены, сделанный за 48 часов до въезда;
- справка о том, что вы переболели коронавирусом и получили одну дозу вакцины не позднее, чем за 210 дней до въезда в страну;
- положительный результат ПЦР-теста или теста на антиген, который подтверждает, что вы переболели COVID-19 и выздоровели в течение предыдущих 180 дней. Тест должен быть сделан не ранее 11 дней до пересечения границы.
В случае отсутствия этих документов нужно сдать ПЦР-тест и находиться на изоляции до момента получения результатов. В случае отсутствия теста изоляция продлится 10 дней.
Греция
За 24 часа до вылета в Грецию нужно заполнить специальную форму на сайте travel.gov.gr. Вакцинированные украинцы при въезде должны предоставить сертификат о прививках.
Разрешенные вакцины:
- Pfizer BioNtech,
- Moderna,
- Astra Zeneca / Oxford,
- Novavax,
- Johnson + Johnson / Janssen,
- Sinovac Biotech,
- Gamaleya (Sputnik),
- Cansino Biologics,
- Sinopharm и другие.
Без вакцинации: Вакцинированные украинцы могут въезжать в Грецию с отрицательным результатом ПЦР-теста или при наличии отрицательного результата лабораторного теста на антиген.
Независимо от наличия вышеуказанных свидетельств каждому, кто пересекает границу страны, будет проведено экспресс-тестирование на COVID-19. В случае отказа гражданина от прохождения теста, компетентные органы могут запретить въезд.
Турция
Вакцинированные украинцы при въезде в Турцию должны предоставить сертификат о завершении курса прививок. Последняя доза должна быть введена не ранее, чем за 14 дней до пересечения границы.
Разрешенные вакцины:
- Moderna;
- Pfizer/BioNTech;
- Johnson&Johnson;
- AstraZeneca;
- Sinopharm;
- Covishield;
- Sinovac.
Без вакцинации: Въезд также разрешен в случае наличия отрицательного результата ПЦР-теста (не позднее 72 часов) и теста на антиген (не позднее 48 часов до вылета). Также действует справка о том, что вы переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев;
Кипр
Вакцинированные украинцы при въезде должны предоставить сертификат о вакцинации международного образца, который нужно загрузить на Cyprus Flight Pass.
Список разрешенных вакцин:
- Janssen/Johnson&Johnson Vaccine,
- Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca),
- Pfizer-BioNTech Vaccine,
- Moderna Vaccine,
- Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine,
- Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine,
- Sinovac (CoronaVac) Vaccine.
Без вакцинации: Въезд разрешен при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. После прилета в аэропорту граждане должны повторно пройти ПЦР-тестирование.
Грузия
Вакцинированным украинцам при пересечении границы нужно предъявить свидетельство о полный курс вакцинации от коронавируса какими-либо вакцинами. После последней прививки должно пройти не менее 14 дней.
Без вакцинации: Вакцинированные граждане перед выездом должны заполнить специальную форму упрощенного въезда в Грузию на сайте registration.gov.ge. При пересечении границы нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до поездки. После этого на третий день пребывания необходимо обязательно пройти ПЦР-тестирование за свой счет.
Результаты тестирования будут отправлены на электронную почту гражданина в течение суток. В случае подтверждения болезни информация будет передана в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии. После этого инфицированные будут доставлены в соответствующее медицинское учреждение.
Въезд без вакцинации и ПЦР
На сегодня пять государств не требуют от путешественников сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов или результатов тестирования на антигены. К таким странам относятся:
- Нидерланды;
- Доминикана;
- Мексика;
- Испания;
- Венгрия.
Однако в случае путешествия в Венгрию самолетом нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда.