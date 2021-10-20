Бархатный сезон за рубежом: Какие страны открыты для украинских туристов в период пандемии

Сейчас украинцы могут путешествовать не имея прививки от коронавируса, однако нужно соблюдать определенные условия

Фото из открытых источников

Курортный сезон в Украине завершился, однако в некоторых других странах еще достаточно тепло, чтобы понежиться на пляже или просто отдохнуть. Однако пандемия COVID-19 продолжает вносить определенные запреты и ограничения в отношении туристических поездок. А из-за обострения ситуации с распространением коронавируса ЕС может исключить Украину из зеленой зоны.

В какие страны могут путешествовать украинцы сейчас и какие условия пересечения границ действуют подробнее в материале "Першого Незалежного".

Германия

Германия 10 октября внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Итак, беспрепятственно въехать в страну смогут только украинцы, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса. При этом прививка должна быть сделана одной из вакцин, указанных на сайте института им. Пауля Эрлиха.

Разрешенные вакцины:

BioNTech / Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Johnson & Johnson (Janssen)

В перечне нет китайской вакцины CoronaVac, которую используют в Украине.

После получения последней прививки должно пройти не менее полных 14 дней. То есть, если получили последнюю дозу вакцины 1 октября (нулевой день), то сможете беспрепятственно попасть в Германию с 16 октября. Германия признает документы о вакцинации в письменном или электронном виде на английском, немецком, французском, итальянском или испанском языках.

Сертификат не нужен детям до 12 лет, если они едут с полностью вакцинированным взрослым.

Гора Цугшпитце-самая высокая точка Германии Фото из открытых источников

Без вакцинации: Перед въездом в Германию вакцинированные граждане Украины должны заполнить онлайн-форму на сайте einreiseanmeldung.de. После заполнения анкеты вы получите pdf-файл. Его нужно распечатать или сохранить на гаджет в электронном виде.

После этого невакцинированные пассажиры должны отправиться в пункт назначения и отбыть там 10-дневную самоизоляцию. В этот период украинцам запрещается покидать помещение и принимать гостей. Однако, при условии отрицательного ПЦР-теста самоизоляцию можно будет завершить через пять дней.

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Австрия

Вакцинированные украинцы могут попасть в Австрию без ограничений. Для въезда необходимо предоставить документ о вакцинации от коронавируса. Страна принимает как бумажные документы, так и сертификаты вакцинации в приложении "Дія".

Прививка должна быть сделана одной из таких вакцин:

Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer;

Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India;

COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson;

mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;

Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell),

Inactivated,

Sinovac-CoronaVac vaccine.

Фото из открытых источников

Без вакцинации: В случае отсутствия сертификата о вакцинации необходимо зарегистрировать путешествие на сайте entry.ptc.gv.at немецком и английском языках. При въезде нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген. Они должны быть сделаны не позднее, чем за 72 часа и 48 часов в соответствии с прибытием в Австрию.

Украинцы, которые недавно переболели коронавирусом, могут предоставить справку о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней или справку о нейтрализующие антитела, сделанную не позднее чем за 90 дней до вылета).

После въезда в Австрию иностранцы обязаны уйти на 10-дневный карантин. Его можно завершить через пять дней в случае отрицательного ПЦР-теста.

Подростки от 12 до 18 лет нуждаются в тесте, но не подлежат карантину при условии въезда в страну с вакцинированными взрослыми.

Швеция

Беспрепятственно попасть в Швецию смогут лишь владельцы цифровых COVID-сертификатов. В случае его отсутствия граждане Украины должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген.

Перечень разрешенный в Швеции вакцин:

Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran)

Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna)

Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca)

COVID-19 vaccine Janssen

COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio

COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine)

COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm

CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac)

Со дня последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

Швеция Фото из открытых источников

Без вакцинации: Украинцы, которые не вакцинировались от коронавируса, при въезде должны предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19. После этого нужно пройти самоизоляцию в течение одной недели.

От правил освобождаются дети от шести лет и люди, получившие вторую дозу вакцины не менее чем за две недели до прибытия в Швецию. Правила будут действовать до конца октября.

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Хорватия

Владельцы COVID-сертификатов могут свободно попасть в Хорватию, если последняя доза была введена не ранее 14 и не позднее чем за 210 дней до отлета.

Разрешенные в Хорватии вакцины:

Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca,

SinoPharm,

Janssen/Johnson&Johnson.

Загреб, Хорватия Фото из открытых источников

Без вакцинации: Украинцы без сертификата о прививках могут попасть в страну при условии наличия у них одного из таких документов:

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну;

тест на антигены, сделанный за 48 часов до въезда;

справка о том, что вы переболели коронавирусом и получили одну дозу вакцины не позднее, чем за 210 дней до въезда в страну;

положительный результат ПЦР-теста или теста на антиген, который подтверждает, что вы переболели COVID-19 и выздоровели в течение предыдущих 180 дней. Тест должен быть сделан не ранее 11 дней до пересечения границы.

В случае отсутствия этих документов нужно сдать ПЦР-тест и находиться на изоляции до момента получения результатов. В случае отсутствия теста изоляция продлится 10 дней.



Греция

За 24 часа до вылета в Грецию нужно заполнить специальную форму на сайте travel.gov.gr. Вакцинированные украинцы при въезде должны предоставить сертификат о прививках.

Разрешенные вакцины:

Pfizer BioNtech,

Moderna,

Astra Zeneca / Oxford,

Novavax,

Johnson + Johnson / Janssen,

Sinovac Biotech,

Gamaleya (Sputnik),

Cansino Biologics,

Sinopharm и другие.

Global Look Press

Без вакцинации: Вакцинированные украинцы могут въезжать в Грецию с отрицательным результатом ПЦР-теста или при наличии отрицательного результата лабораторного теста на антиген.

Независимо от наличия вышеуказанных свидетельств каждому, кто пересекает границу страны, будет проведено экспресс-тестирование на COVID-19. В случае отказа гражданина от прохождения теста, компетентные органы могут запретить въезд.

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Турция

Вакцинированные украинцы при въезде в Турцию должны предоставить сертификат о завершении курса прививок. Последняя доза должна быть введена не ранее, чем за 14 дней до пересечения границы.

Разрешенные вакцины:

Moderna;

Pfizer/BioNTech;

Johnson&Johnson;

AstraZeneca;

Sinopharm;

Covishield;

Sinovac.

Турция Фото из открытых источников

Без вакцинации: Въезд также разрешен в случае наличия отрицательного результата ПЦР-теста (не позднее 72 часов) и теста на антиген (не позднее 48 часов до вылета). Также действует справка о том, что вы переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев;



Кипр

Вакцинированные украинцы при въезде должны предоставить сертификат о вакцинации международного образца, который нужно загрузить на Cyprus Flight Pass.

Список разрешенных вакцин:

Janssen/Johnson&Johnson Vaccine,

Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca),

Pfizer-BioNTech Vaccine,

Moderna Vaccine,

Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine,

Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine,

Sinovac (CoronaVac) Vaccine.

Кипр Фото из открытых источников

Без вакцинации: Въезд разрешен при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. После прилета в аэропорту граждане должны повторно пройти ПЦР-тестирование.

Грузия

Вакцинированным украинцам при пересечении границы нужно предъявить свидетельство о полный курс вакцинации от коронавируса какими-либо вакцинами. После последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

Тбилиси, Грузия Фото из открытых источников

Без вакцинации: Вакцинированные граждане перед выездом должны заполнить специальную форму упрощенного въезда в Грузию на сайте registration.gov.ge. При пересечении границы нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до поездки. После этого на третий день пребывания необходимо обязательно пройти ПЦР-тестирование за свой счет.

Результаты тестирования будут отправлены на электронную почту гражданина в течение суток. В случае подтверждения болезни информация будет передана в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии. После этого инфицированные будут доставлены в соответствующее медицинское учреждение.



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Въезд без вакцинации и ПЦР

На сегодня пять государств не требуют от путешественников сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов или результатов тестирования на антигены. К таким странам относятся:

Нидерланды;

Доминикана;

Мексика;

Испания;

Венгрия.

Однако в случае путешествия в Венгрию самолетом нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда.