Reuters цитирует Медведчука: Уголовное дело и предъявленные мне обвинения совершенно безосновательны и необоснованны

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что обвинения сфабрикованы, чтобы заставить его замолчать и перестать критиковать политику правительства. Об этом пишет Reuters.

"Уголовное дело и предъявленные мне обвинения совершенно безосновательны и необоснованные, – сказал он перед вынесением решения, – Я расцениваю это как незаконное уголовное преследование и политические репрессии".

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, нарушая закон. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую.

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