Индийские СМИ: Украина выразила уверенность в оправдании Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Ренат Кузьмин, депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", выразил уверенность, что председатель Политсовета ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук будет оправдан. Об этом он заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний", сообщает индийское издание TNNews.

Кузьмин напомнил, что в 2015 году Медведчук занимался гуманитарными вопросами на Донбассе по поручению Валентина Наливайченко, который тогда занимал пост главы Службы безопасности Украины (СБУ). Он также отметил, что нынешний глава СБУ Иван Баканов "посадит в тюрьму за это".

"Словом, для того чтобы все окончательно разобрались в абсурдности, в первую очередь хочу сказать следующее: Медведчука никогда не посадят за это, его оправдают", - подчеркнул депутат.

По его словам, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) "однозначно, безоговорочно" вынесет решение в пользу Медведчука.

"Это все чушь, все это безумие закончится, больные пойдут лечиться в психиатрические клиники, покинут государственные учреждения и займут достойное или необходимое им место", - заключил Кузьмин.

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Новые обвинения против него 8 октября касаются поставок угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах. Лидер ОПЗЖ считает уголовное дело против него политическим.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, нарушая закон. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую.

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