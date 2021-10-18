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Арефьев: Обязательная вакцинация дискриминирует миллионы украинцев

Сергей Арефьев Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины приняло решение ввести обязательную вакцинацию для представителей некоторых профессий на фоне усугубления эпидемиологической ситуации в стране. В данный перечень войдут все педагоги вне зависимости от специализации и уровня учебного заведения, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также сотрудники местных государственных администраций. Данное постановление правительства дискриминирует работников упомянутых сфер деятельности и является грубым нарушением закона. Об этом заявил глава Киевской городской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Сергей Арефьев.

"Не пустить депутатов на работу в любом случае, не смогут. Потому что принудительная вакцинация возможна только по желанию Офиса Президента и какого-нибудь решения СНБО, как всегда это делается. На законодательном уровне у нас начинает работать Конституция и законы, где закреплено, что 28 статья если я не ошибаюсь, в которой написано о недопущении экспериментов над человеком. Вакцинация ведь не является панацеей от заражения коронавирусом, то есть, это всего лишь возможная мера того, что будет легче перенесена сама болезнь, либо увеличивается шанс ею не заболеть. Что касается других профессий, где пытаются насадить обязательную вакцинацию, то проблемы которые не выносятся в медийную плоскость, это проблемы учителей в школах. Потому что есть люди у которых есть противопоказания по вакцинированию, и они не могут принять вакцину, поэтому из школы будьте добры увольняйтесь. А кто придет на его место, такая же проблема и в ВУЗах. Человека отстраняют или увольняют, и если это произойдет, то какая это будет статья. Это же будет увольнение по статье, а не по согласию обеих сторон. Это не будет желание сотрудника по собственному желанию. А кто будет занимать эту должность. Вот уходит профессор с кафедры, по специальности финансы, то кого другого на это место сейчас брать. Получается, что нет гаранта образовательной программы. И проблема в том, что не прорабатывается логика, разумные действия и шагов по борьбе с пандемией. То же самое и в других сферах. Всех этих людей конечно можно уволить без сертификата, но кто будет выполнять их функции", — заявил Арефьев.

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