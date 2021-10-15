Зарплаты бюджетников пойдут вверх? Когда правительство намерено пересмотреть оклады и кому ждать надбавки

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Рост заработной платы работников бюджетной сферы, уверяют, в перспективе

Министерство экономики Украины имеет целью модернизировать систему оплаты труда в государственном секторе. Это означает, что в течение следующих трех лет зарплата работников бюджетной сферы будет поэтапно расти.

Далее рассказываем о Плане мероприятий по модернизации систем оплаты труда в государственном секторе до 2024 года, разработанном экономическим ведомством.

Детали документа от Минэкономики

Кабинет министров Украины издал распоряжение, согласно которому Министерство экономики разработало План мероприятий по модернизации систем оплаты труда в государственном секторе до 2024 года.

Цель документа – реформирование системы оплаты труда в государственном секторе, внедрение единых подходов к ее формированию и обеспечение конкурентной зарплаты для работников государственного сектора. По состоянию на сейчас проект распоряжения находится на согласовании у центральных органов исполнительной власти.

В Министерстве экономики заявили, что заработные платы работникам бюджетной сферы, в частности, врачей, учителей и работников силовых структур и правоохранительных органов, будут увеличены до 15-20 тысяч гривен. Для работников самой низкой квалификационной категории оклады будут увеличены до 15 тысяч гривен, а для работников более высокой квалификации – до 20 тысяч гривен и более.

По словам заместителя министра экономики Светланы Глущенко, такое увеличение позволит повысить социальную защиту и остановить отток квалифицированных кадров этих профессий из Украины.

В ведомстве уверены, что такие шаги необходимы для того, чтобы решить ряд проблем на государственном уровне, в том числе повысить престижность и мотивацию к труду в бюджетном секторе экономики.

Согласно Плану мероприятий, предусмотрено выполнение таких задач для решения проблем действующей системы оплаты труда бюджетников:

повышение общего уровня зарплаты работников отдельных отраслей бюджетной сферы, чтобы приблизить его к уровню зарплат частного сектора и экономики в целом;

усиление роли должностного оклада в структуре заработных плат путем поэтапного повышения размера ставки работника 1-го тарифного разряда ЕТС (единой тарифной сетки) до величины 70% размера минимальной заработной платы;

повышение престижа и мотивации работников к работе в бюджетных отраслях экономики (Верховная Рада, Администрация президента Украины, все министерства и ведомства, местные государственные администрации, органы местного самоуправления (районные, районные в городах, городские, поселковые, сельские советы), государственные учреждения и организации, финансируемые из бюджета) путем обеспечения справедливого размера должностных окладов и междолжностных соотношений в зависимости от сложности и ответственности работы, профессиональных качеств работника, результатов работы и требований образовательно-квалификационного уровня должности;

изменение системы регулирования оплаты труда работников, задачи, функции и полномочия которых аналогичны с работниками других государственных органов одинакового уровня юрисдикции, выполняющих одинаковую по сложности работу;

введение единого механизма определения окладов по воинским званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и окладов полицейских за специальными званиями и обеспечение конкурентного уровня зарплат всех силовых структур и правоохранительных органов.

Зарплата бюджетников в 2021 году

Еще с 1 января 2017 года должностные оклады, то есть тарифные ставки работников бюджетной сферы рассчитываются, основываясь на размере оклада работника 1 тарифного разряда, установленного в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

С 1 января 2021 года должностной оклад работника 1 тарифного разряда составляет 2670 гривен. А с 1 декабря 2021 года этот показатель составит 2893 гривны.

Оклады бюджетников в Украине напрямую зависят от минимальной зарплаты, которая в свою очередь высчитывается из прожиточного минимума. Соответственно, если растет минималка – увеличивается и зарплата бюджетников.

Какой будет зарплата бюджетников в последующие годы

Правительственное постановление № 548 определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики и было основой для проекта государственного бюджета Украины на 2022 год. Собственно, проект госбюджета-2022 уже разработан, одобрен и зарегистрирован Кабинетом министров, поэтому понятно, на какой размер социальных выплат можно рассчитывать в течение следующего года.

Схема должностных окладов работников учреждений, заведений и организаций, которые финансируют из государственного бюджета, формируется на основании: минимального размера тарифной ставки, установленного правительством, а также межквалификационных соотношений размеров тарифных ставок и тарифных коэффициентов.

В проекте государственного бюджета нашей страны на 2022 год предусмотрено, что размер минимальной заработной платы в следующем году составит с 1 января 6500 гривен, а с 1 октября – 6700 гривен.

При этом, должностной оклад работника I тарифного разряда по ЕТС составит:

с 1 января 2022 года – 2893 гривны;

с 1 октября 2022 года – 2982 гривны.

Благодаря этим показателям можно рассчитать конкретный размер должностных окладов работников бюджетной сферы в 2022 году.

Собственно, изменения в начислении зарплат бюджетникам перекликаются и с постановлением Кабинета министров от 31 мая 2021 года № 548, которым была одобрена Бюджетная декларация на 2022-2024 годы. Этот документ является видением правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу и разъясняет, что во время формирования расходов госбюджета на 2023 и 2024 годы будут учтены такие показатели минимальной заработной платы: с 1 января 2023 года – 7176 гривен, с 1 января 2024 года – 7665 гривен.

Также чиновники предусмотрели, что размер должностного оклада работника І тарифного разряда составит: с 1 января 2023 года – 3193 гривны, с 1 января 2024 года – 3411 гривен.