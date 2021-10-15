В Украине планируют вернуть сбор за утилизацию автомобилей: Сколько придется платить

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В ГЭИ намерены бороться с негативным воздействием автотранспорта на окружающую среду

В Украине планируют вернуть сбор за утилизацию автомобилей. С такой инициативой выступили в Государственной экологической инспекции, чтобы уменьшить негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду. Сколько могут платить украинцы - рассказываем далее.



Зачем утилизировать автомобили

По данным Госэкоинспекции, только 5% автовладельцев отдают свои машины на утилизацию. Так, за прошлый год количество утилизированных автомобилей составило 13 тысяч единиц.

По словам главы ГЭИ Андрея Малеванного, причиной этого стало как отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, так и необходимость доплачивать за уничтожение машины.

В результате старые автомобили попадают на свалки, загрязняя почву свинцом, ржавчиной и отработанными маслами.

“Некоторые европейцы платят 100 долларов украинцам за то, чтобы они вывозили подержанные авто в Украину. Украинец помимо того, что зарабатывает 100 долларов, привозит авто в Украину, продает его кому-то или отдает на запчасти. Запчасти забирают, а машину отправляют на свалку или в лес. Шины, аккумуляторы и другие элементы отравляют почву, землю. Поэтому нужно утилизировать старые авто и перестать использовать нашу страну как свалку”, - подчеркнул генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в комментарии pnk.tv.



Каков возраст украинского автопарка

На начало 2021-го общий парк транспортных средств в Украине насчитывал 10,2 млн единиц, хотя еще год назад достигал 9,7 млн.

Больше всего среди них легковых автомобилей - 8,8 миллиона. При этом их средний возраст составляет 22,7 года, что является самым большим показателем в Европе. Такое количество старых автомобилей объясняется ввозом применяемых транспортных средств - 79% от всего импорта. По сравнению с прошлым периодом этот возраст увеличился на 0,3 года.

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Отметим, что старение автопарка стремительно продолжается. В частности, 39% импортируемых в прошлом году легковых автомобилей оказалось старше 8 лет.



Сколько может стоить утилизация авто

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в комментарии pnk.tv пояснил, что утилизация автомобиля может зависеть как от размера машины, так и от ее состояния.

“Чем больше машина - тем сложнее ее утилизировать. Соответственно, сумма за утилизацию будет больше”, - отметил Олег Назаренко.

Также цена может зависеть от того, сколько вредных веществ в ней находится, предположил эксперт. Если же утилизируется автомобиль в хорошем состоянии, то его владелец может хорошо сэкономить. Для примера, в европейских странах такая процедура стоит 200-300 долларов.

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“Если машина в более-менее хорошем состоянии, с нее можно поснимать запчасти, то можно даже выйти в ноль. Например, запчасти стоят 200 евро, поэтому за утилизацию вы заплатите не 250, а 50 евро. Все зависит от состояния автомобиля”, - пояснил Олег Назаренко.

По его словам, самостоятельно продавать автозапчасти владельцу авто не нужно. Уже на центре утилизации эксперты осматривают машину, говорят, какие запчасти они могут снять и отдать на вторичную продажу.



Штрафы и поощрения. Что еще предлагает ГЭИ

В ГЭИ предложили бороться с негативным воздействием автотранспорта на окружающую среду на примере Европейского Союза, где используют такие механизмы:

доплата автовладельцам при покупке нового авто после надлежащей утилизации старого;

взыскание утилизационного сбора после окончания эксплуатации автомобиля;

высокие штрафы для тех, кто нарушает нормы утилизации авто;

расширение ответственности производителя автомобилей, который должен позаботиться о дальнейшем обезвреживании отработанного товара.

По словам главы ГЭИ Андрея Малеванного, в Украине важным шагом к налаживанию системы обращения с отходами в соответствии с европейскими требованиями является принятие законопроекта №2207-1л. Документ уже приняли в первом чтении. Помимо этого, предусмотрена расширенная ответственность производителя за применяемые авто и шины.



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С сентября 2013-го до апреля 2014 года в Украине существовал утилизационный сбор. Тогда налогом облагались автомобили, которые ввозились в страну, а сбор закладывался в цену транспорта. Для легковых автомобилей сумма составляла до 60 тыс. грн в зависимости от новизны и объема двигателя, а также до 29,4 тыс. грн в зависимости от новизны и массы.