В назначении соцвыплат на детей изменения: Как намерены проверять получателей госпомощи

В 2021 году дважды будут увеличивать размер детских соцвыплат Фото из открытых источников

Новаций не много, но о них стоит знать

Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым регулируются особенности и условия проведения проверок при предоставлении социальной помощи на детей.

Отныне уполномоченные органы смогут проводить и плановые, и внеплановые проверки перед тем, как согласовать предоставление семье, одному из родителей или опекуну денежной государственной помощи на содержание ребенка. Собственно, тем самым чиновники сделали проверку перед назначением выплат более жесткой.

Далее рассказываем, что изменилось в правилах оказания социальной помощи на детей.

Новации от Кабмина

Кабинет министров Украины 6 октября принял постановление, касающееся государственного контроля при предоставлении социальной поддержки, социальных услуг и за соблюдением прав детей.

Это означает, что до оказания социальной поддержки детям уполномоченные органы смогут осуществлять как плановую, так и внеплановую проверку. Собственно, такой государственный контроль проводится для того, чтобы обеспечить соблюдение контроля за состоянием воспитательной работы с детьми со стороны структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения районных, госадминистраций, исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.

Основными задачами государственного контроля являются: а) проверка соблюдения объектами госконтроля требований законодательства и обеспечение единообразного его применения; б) выявление нарушений и принятие мер для их прекращения; в) анализ причин нарушений законодательства и предложения по их предотвращению или устранению.

При этом мониторинг со стороны уполномоченных органов должен быть достаточно детальным и предусматривает следующие этапы:

организация проведения плановой/внеплановой проверки;

проведение плановой/внеплановой проверки;

оформление результатов проведения проверки;

информирование объектов государственного контроля, физических лиц, а также членов их семей, получающих социальную поддержку и социальные услуги.

Плановые и внеплановые проверки от соцслужб

Плановыми считаются проверки, график которых прописан в соответствии с ежегодным планом, формируемым территориальными органами национальной социальной службы. Во время составления ежегодного плана учитывается количество детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей других категорий, обращений и сообщений относительно нарушений прав таких детей.

В ежегодный план проверок включаются объекты государственного контроля, в которых имеется один из следующих показателей:

процент выявленных нарушений превышает средний показатель по региону;

объем излишне выплаченных средств, подлежащих возврату, превышает средний показатель по региону;

объем излишне выплаченных средств, возвращенных, не превышает средний показатель по региону.

По результатам плановой проверки проводится анализ государственных выплат, определяется процент выявленных нарушений (соотношение количества выявленных нарушений к количеству получателей социальной поддержки), объем излишне выплаченных средств, подлежащих возврату, а также объем излишне выплаченных денежных средств, которые вернули.

Плановая проверка того же объекта проводится не чаще одного раза в год. При этом внесение изменений в ежегодный план не допускается, кроме случаев изменения наименования объекта государственного контроля и исправления технических ошибок. К тому же плановая проверка не проводится по вопросам, по которым уже проводилась внеплановая проверка, и за период, охваченный внеплановой проверкой.

Новости по теме: Помощь при рождении ребенка в Украине: Кто и как может получить средства в 2021 году

Внеплановую проверку проводят только по тем вопросам, по которым есть основание для ее проведения. Решение о проведении внеплановых проверок принимает субъект государственного контроля по следующим основаниям:

письменное обращение органов государственной власти о нарушении объектом государственного контроля при предоставлении социальной поддержки, социальных услуг и по вопросам соблюдения прав детей;

проверка работы объекта государственного контроля по предоставлению социальной поддержки, социальных услуг и по вопросам соблюдения прав детей по результатам проведения плановой/внеплановой проверки;

поручение премьер-министра Украины, обращение Офиса президента Украины, Верховной Рады Украины и народных депутатов Украины.

После этого субъект государственного контроля издает приказ о проведении проверки, в котором должны быть указаны вопросы, которые являются предметом такой проверки, основание для ее проведения, дата ее начала и окончания и тому подобное.

Во время проверок уполномоченное лицо имеет право беспрепятственно входить в помещения объекта контроля/мониторинга, предъявив служебное удостоверение и копию приказа о проведении проверки. Срок проведения плановой проверки не может превышать десять рабочих дней, внеплановой – пять рабочих дней.

Другие изменения в сфере соцпомощи на детей

В июле этого года стало известно о нововведениях в расчете социальных выплат в Украине. Правительство установило порядок перерасчета пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство, и упростило доступ в оформлении соцпомощи.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, увеличилась с 2 прожиточных минимумов до 2,5. На детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточных минимумов. Перечисляют выплаты на детей, которые были начислены в январе-июне 2020 года.

Новости по теме: Задержка соцвыплат: Кто может получить компенсацию

Также Кабмин обновил порядок назначения и выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям, признав основным принципом оказания помощи низкие доходы или их отсутствие у неработающих трудоспособных членов семьи.

В программе помощи малообеспеченным семьям остались трудоспособные лица, осуществляющие уход за детьми до достижения ими 3-летнего или 6-летнего возраста, больными детьми, которым не установлена инвалидность, за лицами с инвалидностью 1-2 группы, ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, лица, которые предоставляют социальные услуги по уходу, многодетные семьи либо одинокие матери.