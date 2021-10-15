Без COVID-сертификата запрещено: Как будет работать транспорт в Украине с 21 октября и есть ли исключения для невакцинированных

Ограничения касаются автомобилей, автобусов, маршруток, поездов и самолетов, которые курсируют между областями

В Украине с 21 октября перестанут пускать в общественный транспорт пассажиров, которые не вакцинировались от коронавируса. Ограничение касается как регулярных, так и нерегулярных межобластных перевозок. Рассказываем подробнее, как будет работать транспорт на карантине и кто имеет право на проезд без вакцинации.



В чем суть нововведения

Межобластные перевозки пассажиров ограничат в желтой, оранжевой или красной зонах. Пользоваться транспортом смогут лишь вакцинированные от коронавируса пассажиры и водители. Проехаться позволят и тем, кто имеет отрицательный тест на COVID, который действует 72 часа. Ограничения касаются автомобилей, автобусов, маршруток, поездов и самолетов, которые курсируют между областями. При этом речь идет как о регулярных, так и о нерегулярных перевозках пассажиров.

Минздрав Украины

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

В то же время ограничение не распространяется на несовершеннолетних. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что дети до 18 лет смогут пользоваться транспортом без предъявления негативных тестов на COVID-19, сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей в возрасте от 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в транспорте и других общественных местах.



Какой транспорт будет работать

Ограничения по невакцинированных не будут применяться к перевозкам в пределах города и области. Более того, во время нового возможного локдауна правительство не планирует рекомендовать ограничивать работу городского общественного транспорта. В Минздраве подчеркнули, что транспортная блокада не дает дополнительного эпидемиологического воздействия. Напротив остановка транспорта негативно влияет и на экономику и на мобильность людей.

Фото из открытых источников

Основной рекомендацией в случае усиления карантина будет более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований. Речь идет об ограничении количества пассажиров в салоне и выводе дополнительного количества подвижного состава.

Однако полностью остановить общественный транспорт в определенном регионе могут. Дело в том, что окончательное решение по перевозке пассажиров принимает местная власть.

"Если мы будем говорить об общественном транспорте, то вопрос остановки или функционирования общественного транспорта лежит в плоскости ТЭБ и ЧС. То есть, местная комиссия ТЭБ и ЧС, когда рассматривает этот вопрос, она принимает решение о целесообразности или нецелесообразности прекращения работы общественного транспорта", - заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии ТСН.



Другие ограничения для непривитых

В случае перехода региона в красную зону карантина ограничения там еще больше усилят. В частности, будет запрещена работа кинотеатров, театров, кафе, баров, ресторанов, спортзалов и фитнес-центре. Они смогут работать при условии, что весь персонал вакцинирован от коронавируса. Пускать в заведения будут только владельцев документов о вакцинации.

В красной зоне карантина заведения общепита смогут работать только навынос, однако вакцинированных это ограничение обходит.

Фото из открытых источников

"При красном уровне работа заведений общественного питания запрещается, но в случае если 100% персонала и 100% посетителей их заведения имеют зеленый сертификат о вакцинации, то есть завершен курс вакцинации, такие объекты могут продолжить работу", - заверил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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В красной зоне карантина работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов также запрещается, однако есть определенные исключения. Магазины, работающие с продуктами питания, смогут работать и при карантине.

"Скорее всего, мы будем инициировать норму о вакцинации определенного процента работников, работающих в сфере обслуживания. Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей - такой нормы, скорее всего, не будет", - пояснил Кузин.

Аптеки, ветеринарные магазины, банки и АЗС будут открыты в красной зоне карантина как для вакцинированных, так и невакцинированных граждан.



Ситуация с COVID в регионах

По состоянию на утро 15 октября в Украине уже 18 регионов соответствуют оранжевой зоне карантина. За минувшие сутки уровень эпидемической опасности ухудшился в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Как отмечается, оранжевому уровню эпидемической опасности соответствуют Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. В то же время, в желтой зоне карантина остаются город Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская и Ровенская области.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 15 октября, Фото из открытых источников

МИНЗДРАВ

Усилить ограничения в ближайшее время могут также в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской областях.