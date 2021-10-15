"Авиационный безвиз": Что от соглашения об "открытом небе" с ЕС получит Украина?

Фото из открытых источников

В частную отрасль аваперелетов Украины идут позитивные изменения

12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение об "открытом небе". История договоренностей, касающихся этого документа, довольно длительная.

О подписании договора о "свободном небе" в украинском правительстве заговорили еще в начале этого года. В феврале премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что соглашение должны подписать в начале марта, но процесс затянулся и подписанный обеими сторонами документ должны только сейчас – через семь месяцев после обещанного срока.

Дальше рассказываем о предыстории подписания соглашения между Украиной и Евросоюзом, а также об известных деталях документа.

Переговоры по соглашению об "открытом небе"

Украине пришлось очень долго договариваться с евросообществом об установлении общего авиационного пространства с Евросоюзом – почти пятнадцать лет

История переговоров об авиапространстве Евросоюза и Украины завершились еще в 2013 году, но подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией относительно статуса аэропорта Гибралтара. К тому же, по словам Шмыгаля, внутри ЕС даже возник конфликт по этому поводу. Однако после Брексита – выхода Великобритании из состава ЕС – эта проблема исчезла сама по себе.

Поэтому в течение еще восьми лет после завершения переговоров об авиапространстве продолжалось согласование нюансов. И вот в феврале 2021 года Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о совместном авиационном пространстве с Европейским Союзом подпишут в начале марта. Но и этот срок уже был результатом определенных проволочек, которые, по словам главы правительства, не были связаны с Украиной. Украина надеялась, что подписание состоится 2-3 марта во время рабочего визита в Украину председателя Европейского совета Шарля Мишеля, но этого не произошло.

Прошел месяц и Еврокомиссия таки одобрила и инициировала подписание с Украиной соглашения об "открытом небе". Тогда Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета о подписании соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве. Очередь была за внесением проекта на рассмотрение Совета ЕС и окончательным одобрением", - говорили в представительстве Украины в ЕС в апреле. А 28 июня текущего года Совет Европейского Союза наконец окончательно согласовал подписание с Украиной Соглашения об Общем авиационном пространстве.

В конце концов 12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение об Общем авиационном пространстве. Церемонию подписания документа транслировал Офис президента Украины на своей странице в Facebook.

Слово и Дело

От Украины договоренность подписывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а от Европейского Союза – Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. На церемонии также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Через восемь лет наконец подписано соглашение о совместном авиационном пространстве. Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и более широкая география путешествий", - заявил Владимир Зеленский после подписания соглашения.

После подписания договора Украина должна его ратифицировать – на этом процесс будет полностью завершен.

Что такое совместное авиапространство?

Европейское общее авиационное пространство – это двустороннее соглашение между Евросоюзом и другими странами, устанавливающее общие стандарты безопасности и либерализующее рыночные отношения в сфере авиации.

Основная идея соглашения заключается в изменении украинских правил безопасности в авиации в соответствии с европейскими стандартами. После утверждения соглашения Украина и ЕС будут иметь общее авиационное пространство на основе стандартов Евросоюза, которые будут касаться безопасности полетов, управления воздушным движением и ряда других показателей.

Такая договоренность позволяет эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство, европейские компании смогут без ограничений летать в любые аэропорты Украины, а украинские авиаперевозчики – в любые аэропорты Европы. А это, в свою очередь, должно развивать авиационный рынок, делать проще доступ европейских авиакомпаний к рейсам в Украину и, будет способствовать удешевлению авиабилетов.

Согласно документу, любая страна Европейского Союза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. К тому же теперь европейские перевозчики имеют право летать на внутренних украинских рейсах.

Перспективы для Украины совместного авиапространства с ЕС

В середине сентября этого года ирландский авиаперевозчик Ryanair – крупнейший европейский лоукостер – заявил, что планирует "агрессивное расширение на украинском авиарынке, если страна в ближайшие месяцы присоединится к соглашению об "открытом небе" с Европейским Союзом".

Исполнительный директор группы Ryanair Майкл О'Лири заявил, что единственный рынок, на который есть смысл обратить внимание – это Украина, и компания станет основным инвестором в Украине после присоединения к европейскому "открытому небу".

Оператор Ryanair открыл первые авиарейсы в Украине в 2018 году и сейчас авиакомпания работает в пяти украинских аэропортах и на двусторонней основе, выполняя рейсы из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Херсона. Авиакомпания уже не раз заявляла, что видит потенциал и на рынке внутренних перелетов Украины. В Ryanair указывают, что в Украине существует еще семь аэропортов, откуда можно слетать, а трудовые мигранты создадут большой рынок для доступных тарифов Ryanair, которые сейчас составляют около 40 евро за рейс.