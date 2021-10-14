Кузьмин: Украинская власть террористическими методами запугивает народ

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Страна.иа

Украинская власть занимается терроризмом, запугивая народ. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Это чистый государственный терроризм. Что такое терроризм в общепризнанном понимании? Это достижение своих политических и прочих целей путем насилия, создания атмосферы страха, запугивания населения. Вот это терроризм в чистом виде для того чтобы вы, как журналисты, молчали. Для того, чтобы политически активные украинцы не могли выходить на митинги и требовать отставки этой власти, импичмента для президента. Для того, чтобы этого не было власть террористическими методами запугивает нас всех и вот это создание атмосферы страха, нагнетания атмосферы в стране – власть запугивает население, заставляя его не быть политически активным", – сказал он.

Депутат также напомнил, что действующая власть сажает в тюрьмы неугодных, закрывает неугодные телеканалы и СМИ.

"Сажает активистов, всякими "титушками", националистами и псевдопатриотами с применением физического насилия заставляют людей молчать, бьют неугодных, ломают руки, убивают, в том числе политиков и журналистов. Преступления против активных политических граждан не расследуют – прокуратура, СБУ, ГБР и прочие правоохранительные органы используются властью как дубина, чтобы запугивать населения. Вот это атмосфера страха и есть, и государственный терроризм, который осуществляется в Украине и приводится в действия действующей украинской властью", – констатировал Кузьмин.

Отметим, ранее французский сенатор Натали Гуле на открытых дебатах в Сенате Франции перед заседанием Европейского совета подняла тему уничтожения свободы слова украинскими властями. Сенатор указала, что различные меры, принимаемые украинскими властями, ставят под угрозу свободный поток информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, в более общем плане, саму свободу выражения мнений.

"Власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение для решения проблем СМИ, решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений, в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ", – отметила Гуле.