Качество автогаза в Украине улучшится, но он вырастет в цене, - эксперты

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Уже в ноябре в Украине может подорожать автогаз. Цены, вероятно, вырастут после вступления в силу с 5 ноября Технического регламента в отношении требований к сжиженному газу для автомобильного транспорта. АЗС, согласно новым требованиям, должны будут торговать только качественным автогазом, что повысит расходы производителей и импортеров. Об этом журналист Алена Голубева пишет в своей статье на 112ua.tv, ссылаясь на участников рынка.

"Конечно, полноценное внедрение техрегламента приведет к повышению цен на автогаз – качественный продукт в закупке будет стоить дороже, а тот сжиженный технический газ, который не соответствует требованиям, нужно будет доводить до кондиции – это также затраты. Процедуры контроля качества и сертификации партий – это также дополнительные затраты. Это станет новой реальностью для многих импортеров, которые никогда не проводили испытания продукции и часто не всегда понимают, какое качество продукции они реализуют", - сказал 112ua.tv аудитор по сертификации нефтепродуктов "Сертцентра АСУ" Александр Лютый.

С утверждением о том, что повышение требований к качеству автогаза повлияет на его цену в сторону повышения, согласен и директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" (Шебелинский НПЗ и сеть АЗС U.Go) Сергей Федоренко.

"Соблюдение регламента, если он будет соблюдаться, повлияет на цену автогаза в сторону повышения. Но, с другой стороны, это сподвигнет компании инвестировать в инфраструктуру, создавать рабочие места, платить людям зарплаты, а не наживаться исключительно спекулятивным методом", - сказал Федоренко.

По его оценкам, на сегодняшний день требованиям регламента в Украине соответствует не более 70% всего продаваемого автогаза. Участники рынка сходятся во мнении, что введение регламента, скорее всего, значительно уменьшит объемы автогаза, ввозимые из России, а также некоторые объемы из Беларуси, откуда традиционно ввозится более дешевый, нежели по морю, автогаз.

В то же время многое будет зависеть от активности контролирующих органов: если они будут активно штрафовать АЗС, продающие несоответствующий регламенту автогаз, бороться с работающими без лицензий заправками и нелегальными НПЗ, в Украине, скорее всего, будет качественный автогаз на пистолетах.

Больше подробностей в материале "Фактор подорожания: Пристегнитесь, цена автогаза на взлете" на сайте 112ua.tv.