Досрочный перерыв в учебе: В каких регионах школьники уйдут на каникулы раньше и сколько будут отдыхать

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Ряд учебных заведений начнут каникулы на неделю раньше

В Украине день за днем ухудшается ситуация с коронавирусом. Местные власти ужесточают ограничения, а школы переводят детей на дистанционное обучение. Минобразования рекомендовало отправить детей отдыхать уже в понедельник, но окончательное решение принимают на местах.

В каких регионах школьники уйдут на каникулы раньше и сколько они продлятся - рассказываем далее.



Традиционные даты каникул

Сначала Минобразования предложило школам сделать осенние каникулы с 25 по 31 октября, но в связи с эпидемиологической ситуацией в стране школьники могут уйти на отдых раньше.

График каникул на 2021-2022 учебный год:

Осенние каникулы-с 25 до 31 октября 2021 года (семь дней)

Зимние каникулы-с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года (16 дней)

Весенние каникулы - с 28 марта 2022 года до 3 апреля 2022 года (семь дней)

Летние каникулы - с 1 июня 2022 года до 31 августа 2022 года

Такой календарь имеет рекомендательный характер, а администрации учебных заведений могут самостоятельно утверждать даты для каникул. Обязательным является общее количество дней-не более 30.

Но 13 октября МОН обратилось в местные органы власти за рекомендацией принять с просьбой объявить каникулы с 18 октября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Фото из открытых источников

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезни ухудшается, в частности, каждый день у сотен детей выявляют COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни ", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Школьники пойдут отдыхать раньше

В Ивано-Франковске школьников отправят на каникулы с 18 октября. Сначала отдых должен был начаться 25 октября, но из-за ситуации с коронавирусом календарь пришлось подкорректировать. Мэр города Руслан Марцинкив отметил, что пока дети будут отдыхать неделю. Но возвращение детей за школьные парты зависит от эпидемиологической ситуации, которая будет на тот момент.

В Харьковской области осенние каникулы продлятся с 18 октября по 2 ноября. Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.

"Введем школьные каникулы на территории Харьковской области с 18 октября. Чтобы после праздников, которые будут на следующей неделе (а это 4 дня), каникулы позволили на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", - заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

В Сумах, Херсон, Винница и Черкассы школьные каникулы продлятся с 18 по 24 октября включительно.

В Хмельницкий школам рекомендуют отпустить учеников отдыхать с 18 октября. Но окончательное решение каждое учебное заведение будет принимать самостоятельно.

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В Кропивницком каникулы также начнутся с 18 октября, но продлятся две недели - до 1 ноября.

В Львове осенние каникулы начнутся согласно графику МОН-с 25 октября. Но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе с 18 октября учеников средней и старшей школы переведут на дистанционное обучение.

В Мелитополе школьники учатся дистанционно еще с 11 октября, а на каникулы они уйдут с 18. В Ирпене Киевской области каникулы начнутся в четверг, 14 октября.

В Днепре, Полтаве, Николаеве и Киеве не планируют переносить ранее установленную дату осенних каникул. Школьники пойдут на отдых с 25 октября.

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"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже до конца октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников", - заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.



За парты вернутся не все

После окончания осенних каникул не все школьники смогут вернуться за парты. В желтой зоне карантина посещение школ запрещено, если не менее 80% работников имеют документ о вакцинации или же международный, внутренний или иностранный сертификат.

Сертификат может подтверждать:

вакцинацию от COVID-19 одной дозой дводозної вакцины (желтые сертификаты);

вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозної или дводозної вакцины (зеленые сертификаты);

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;

выздоровление лица от коронавируса.

Укринформ

В красной зоне карантина ограничения более жесткие. Там школы смогут работать офлайн, если 100% работников учебного заведения будут иметь зеленые сертификаты, отрицательный ПЦР-тест или документ, подтверждающий выздоровление человека от коронавирус.



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Карантин в Украине

По состоянию на 13 октября в желтой зоне карантина находятся Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Киевская области и город Киев.

В оранжевую зону епідбезпеки входят Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Запорожская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая,Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Минздрав Украины

С 15 октября Херсонская область перейдет в красную зону карантина. Туда же попасть в ближайшее время могут Донецкая, Сумская, Житомирская и Харьковская области.