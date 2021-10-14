14 октября – премьера на "Першому Незалежному" новой программы "По сути с Денисом Жарких. Следующий шаг"

Перший Незалежний

Сегодня, 14 октября в эфире телеканала "Первый Независимый" состоится премьера авторского проекта Дениса Жарких "По сути с Денисом Жарких. Следующий шаг". Программу можно увидеть сегодня в 19:20.

Проект "По сути с Денисом Жарких. Следующий шаг" – это место, где наши телезрители сделают свой ход.

От программы "По сути. Следующий шаг" зрителям следует ожидать вдумчивого неспешного диалога по скрытому смыслу в украинской и международной политике. При этом участником может стать каждый позвонивший зритель. Именно зрители, а не эксперты, которых в студии не будет, – определят курс течение беседы, аргументы, выводы, они же будут давать оценки.

Хотите обсудить важнейшие темы для страны и услышать мнение других регионов Украины? Звоните прямо в студию.

Ведущий авторского проекта Денис Жарких рассказал, что ждет телезрителей в день премьеры:

"Мы точно вас удивим, поскольку будем исходить не из новостной ленты и заявлений политиков. Мы пойдем по пути понимания основ событий и тех последствий, которые они принесут. Вы увидите политические баталии более полно, а ситуации вокруг них более основательно и объемно. Но вся эта конструкция не сможет быть построена без мнения зрителей, их позиций, опыта и анализа. Главное удивление, которое нас ждет – это восхищение: какие мудрые, талантливые и знающие люди живут в нашей стране!" - отметил ведущий.

Смотрите программу "По сути с Денисом Жарких. Следующий шаг" в прямом эфире каждый четверг в 19:20 в эфире "Первого Независимого".