Вакцинироваться нельзя отказаться: Кого обяжут прививаться от COVID-19

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В Украине добровольная вакцинация переходит в обязательную

На прошлой неделе в Министерстве здравоохранения издали приказ, которым утвердили список категорий работников, которые обязаны вакцинироваться от коронавируса. Тех, кто откажется, отстранят от работы и не будут выплачивать зарплату. Сейчас под прицел чиновников попали работники органов власти разных степеней и педагоги.

А юристы рассказали, когда принуждение к вакцинации незаконное.

Обо всем подробнее в материале "Первого Независимого".

Кого обяжут прививаться

Согласно документа, на период действия в Украине карантина обязательной вакцинации подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учебных и учебно-воспитательных заведений, независимо от типа и формы собственности.

В Минздраве объяснили свое решение тем, что педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей. Поэтому они наиболее рискуют заразиться.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что следующими этот список пополнят работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг.

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Вакцинированные сотрудники будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Отметим, отстранение от исполнения обязанностей не означает увольнения. То есть, место работы должно быть сохранено за человеком. Отстранение будет действовать ровно столько, сколько продлится карантин. Ляшко отметил, что карантин в Украине могут отменить после того как будет вакцинировано 70% взрослого населения.

Приказ вступает в силу с ноября.

Вакцинация учителей в Украине

По состоянию на 7 октября в Украине вакцинировано более 536 тысяч работников общего среднего образования.

Фото из открытых источников

Больше всего педагогов вакцинировано в Николаевской (98,1% - полный и неполный курс), Харьковской (90,9%) и Луганской (90%) областях.

Лидерами по вакцинации (одна и две дозы) работников школ также есть:

Донецкая область - 89,4%,

Днепропетровская область - 88,2%,

Киев - 87,2%,

Черкасская область - 87,1%.

При этом показатели прививок от COVID - 19 в Херсонской и Ровенской областях остаются самыми низкими. В частности, в Херсонской области вакцинировано 70% (полный и неполный курс) работников учреждений общего среднего образования, а в Ривненской - 73,9% (полный и неполный курс) работников школ.

Всего в 18 областях страны и в Киеве полный и неполный курс вакцинации получили более 80% работников школ.

Несмотря на активизацию вакцинации среди учителей, более 100 тысяч педагогов до сих пор не получили прививки. Это составляет 17% от общего числа работников.

Всего же в 18 областях страны и в Киеве вакцинированы более 80% работников школ.



Ограничений может стать больше

Силой вакцинировать украинцев в правительстве не намерены. Однако, заставить непривитых работников постоянно делать ПЦР-тесты за свой счет могут. Такую возможность сейчас изучают в Кабинете Министров, рассказал глава Минфина Сергей Марченко.

Более того, такие граждане рискуют потерять государственную помощь при усилении карантина.

"Чтобы не доводить до закрытия заведений, нужно вакцинироваться. Мы никого не заставляем, но люди должны нести ответственность. Если они не хотят вакцинироваться, тогда пусть сидят дома... Сейчас мы изучаем возможность введения обязательного ПЦР-тестирования для работников, которые не будут вакцинироваться. Это будет происходить за их собственный счет", - пояснил Марченко.

Также в Кабмине рассматривают возможность, чтобы такие служащие не могли работать оффлайн. То есть, им будет запрещено приходить на рабочее место.

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Когда принуждение незаконно

Сейчас вакцинация против коронавируса в Украине не является обязательной. Действующим законодательством не предусмотрена возможность отстранения работника от работы в случае отсутствия у него соответствующей прививки. Однако бывали случаи, когда работников обязывали делать прививки на местном уровне.

Если работодатель не допускает вас к выполнению рабочих обязанностей без законных на то причин, вы можете обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда.

За нарушение требований законодательства о труде работодателю грозит штраф в размере минимальной заработной платы. В случае повторного нарушения ему придется заплатить штраф в двукратном размере.

Кроме того, сотрудник, которого увольняют за отсутствие прививки от коронавируса, может подать в суд. Для этого необходимо собрать доказательства недопуска, например попросить предоставить приказ об отстранении. Также можно предоставить электронные доказательства (видео-, аудиозаписи и тому подобное).

"Увольнение сотрудника за отказ от вакцинации будет незаконным и может быть обжаловано в судебном порядке. Как показывает судебная практика, у работника есть все шансы в судебном порядке отменить незаконный приказ и получить среднюю заработную плату за период вынужденного простоя", - пояснил юрист Владимир Дышлюк.



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Как украинцы относятся к вакцинации

Намерение властей ограничивать невакцинированных работников украинцы встретили негативно. На сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор просит Владимира Зеленского ввести уголовную ответственность за принудительную вакцинацию.

Электронные петиции президенту Украины

Причинами петиции, по словам автора, является некомпетентность медицинской системы Украины. Он объяснил это тем, что перед вакцинацией медики не проводят обследование человека, а медучреждения полностью снимают с себя и своих сотрудников ответственность за последствия препарата.

Кроме того, все государственные учреждения лишают человека права выбора и заставляют делать прививки, а в случае отказа угрожают увольнением или отстранением от работы, говорится в документе.

"Срочно ввести уголовную ответственность в виде наказания лишение свободы на срок от 3 до 5 лет за принудительную вакцинацию. Принудительную вакцинацию в виде угроз увольнением и/или недопуском к работе приравнять к понятию "принудительная вакцинация", - говорится в тексте.

Петиция набрала 26 663 голосов при 25 000 необходимых для рассмотрения. А это значит, что Владимир Зеленский должен будет рассмотреть документ.