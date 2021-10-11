Дубовой: Цель этой власти - максимально ограничить деятельность Медведчука как народного депутата

Ростислав Дубовой "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Вручение главе Политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку ходатайства о взятия под стражу или о залоге в 1 млрд грн - это правовой беспредел. Цель этой власти - максимально ограничить деятельность Медведчука как народного депутата. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил член Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ростислав Дубовой.

"Цель у этой преступной власти одна - максимально ограничить деятельность главы Политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Владимировича как народного депутата Украины, чтобы он исполнял по закону все обязанности и защищал права и интересы украинских граждан. Просто власть Зеленского, она озверела и потеряла все законные и правовые берега. То, что в очередной раз произошло, и Виктору Медведчуку вручили ходатайство о взятии под стражу или о залоге в 1 млрд грн - это беспредел. А почему залог не обозначен в долларах к примеру? Ведь государство Украина полностью находится под управлением Запада. Более того, Виктор Владимирович находится под домашним арестом и ни разу не нарушил меру пресечения по решению суда, хоть это все и незаконно, - это говорит о том, что он является законопослушным гражданином. Если даже предположить, что где-то он сможет взять эту сумму, которой еще не было за всю историю украинской независимости, то банк этот платеж не примет и он его не принесет", - заявил Ростислав Дубовой.

Отметим, эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук заявил, что договоренности главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука о прямых поставках газа из России и скидке 25% для Украины помогли бы снизить цену на энергоресурс и для простых украинцев, и для промышленности, и, в особенности, для бюджетных организаций.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, нарушая закон. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.