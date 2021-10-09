Волошин: Власть пытается ограничить деятельность Медведчука с помощью нового подозрения

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Власть пытается ограничить деятельность председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука с помощью нового подозрения. Такое мнение высказал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

По мнению политика, все преследование Виктора Медведчука осуществляется по политическим мотивам. "Задача - не добиться срока для Медведчука, потому что они (власти, - ред.) понимают, что это малореально. Не говоря уже о том, какие это будет иметь для них возможные политические последствия на государственном уровне. Но просто ограничить его деятельность", - считает Волошин.

При этом нардеп отмечает, что власть не готова отпустить Виктора Медведчука из-под домашеного ареста.

"Власти нужно было другое подозрение ему вручить, чтобы получить снова право на меру пресечения в виде домашнего ареста [...] Что такое мера пресечения на время следствия? Это гарантия того, что подозреваемый не скроется. Но очевидно, что когда Медведчук и так не собирался никуда скрываться, он этого физически не может сделать, потому что находится под домашним арестом с электронным браслетом. Поэтому ему можно еще хоть десять подозрений вручить, - мера пресечения останется та же самая - домашний арест", - сказал Волошин.

Напомним, 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.