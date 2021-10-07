ВОЗ одобрила первую в мире вакцину от малярии: Что известно о препарате, который может спасти не одну детскую жизнь

Вакцину от малярии разрабатывали на протяжении 30 лет

Всемирная организация здравоохранения одобрила применение первой в мире вакцины против малярии RTS,S/AS01 (RTS, S). На разработку препарата ушли десятки лет, при этом эффективность препарата составляет 30-40%. Ученые называют вакцину настоящим медицинским прорывом, поскольку препарат ежегодно может спасти от смерти десятки тысяч детей.

Что известно о первой в мире вакцине от малярии, чем опасна болезнь и грозит ли она Украине - рассказываем далее.



Вакцину разрабатывали 30 лет

Путь от создания препарата до одобрения ВОЗ занял 30 лет. За это время британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) провела множество исследований и разработок. С начала экспериментальной программы в 2019 году ее протестировали более 800 тысяч детей в Гане, Кении и Малави.

Результаты четырехлетних клинических испытаний в Африке показали, что вакцина имеет ограниченную эффективность. Она способна предотвратить 39% случаев малярии и 29% тяжелых случаев среди маленьких детей.

Но в августе Лондонская школа гигиены и тропической медицины (LSHTM) провела еще одно испытание. Согласно ему, параллельное использование противомалярийных лекарств и москитных сеток увеличивает эффективность вакцины до 70%.

Фото из открытых источников

Анализируя то, как быстро разработали вакцину против коронавируса, 30 лет кажется огромным сроком. При этом эффективность препарата в два-три раза ниже современных антиковидных вакцин. Дело в том, что паразит малярии эволюционирует и учится обманывать иммунную систему. Он меняется внутри человеческого тела, заражая клетки крови и печени, пишет ВВС.

Препарат действует только на одну форму паразита и только в период между укусом комара и моментом, когда патоген попадает в печень. Поэтому эффективность вакцины невысокая.

Однако, ВОЗ надеется получить в итоге препарат с эффективность 95%, пишет The Washington Post. По словам медиков, для этого понадобится немало времени, но появление безопасной и работающей вакцины - уже огромный прорыв.

Ожидается, что GlaxoSmithKline будет поставлять до 15 миллионов доз вакцины в год по цене не более 5% от себестоимости.

Новости по теме: В Харькове обнаружили малярию у женщины, которая недавно вернулась из Нигерии

ВОЗ рекомендовала использовать вакцину RTS,S/AS01 для профилактики малярии среди детей, живущих в регионах с умеренной и высокой степенью передачи. Препарат планируют вводить по схеме с 4 доз детям в возрасте от 5 месяцев.

ВОЗ также ожидает решения о финансировании со стороны мирового сообщества здравоохранения для более широкого внедрения вакцины.



Смертельный паразит. Чем опасна малярия

Малярия – это группа инфекционных заболеваний, которые передаются человеку при укусах самками малярийных комаров. Болезни вызываются паразитами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum.

Считается, что малярия появилась на Земле около 4-12 тысяч лет назад после изменения климата. Появление большого количества озер предоставило комарам благоприятную среду для размножения. Родиной малярии считается Западная и Центральная Африка. Согласно молекулярно-генетическим данным, предпаразитический предок плазмодия был свободноживущим простейшим, способным к фотосинтезу, который приспособился жить в кишечнике водных беспозвоночных. С появлением человека развились малярийные паразиты, способные к смене хозяина между человеком и комарами рода Anopheles.

Фото из открытых источников

На сегодня малярия остается основной причиной детских болезней и смертей в странах Африки к югу от Сахары. Ежегодно паразит убивает более 260 тысяч африканских детей в возрасте до пяти лет. По оценкам ВОЗ, в год происходят от 124 до 283 миллионов случаев заражения малярийными плазмодиями и от 367 до 755 тысяч смертей.

Характерными симптомами болезни являются лихорадка, озноб, увеличение размеров селезенки, печени, анемия, боль в суставах, судороги. Также могут возникать нарушения пищеварения: тошнота, рвота, диарея. В случае несвоевременного начала лечения, малярия, особенно тропическая, может привести к трагическому концу. Зимой малярия может маскироваться под пневмонию.

Симптомы и течение болезни зависят от вида плазмодия, который является возбудителем данной формы болезни.

Виды малярии:

Возбудитель тропической малярии — Plasmodium falciparum. Вызывает наиболее опасную форму, часто протекающую с осложнениями и имеющую высокую смертность. Эта же форма наиболее широко распространена (91 % всех случаев малярии в 2006 г.).

Возбудитель четырехдневной малярии — Plasmodium malariae. Приступы происходят обычно через 72 часа.

Возбудители трехдневной малярии и похожей на неё овале-малярии — соответственно, Plasmodium vivax и Plasmodium ovale. Приступы происходят через каждые 40—48 часов.



В каких странах можно заболеть малярией



По данным ВОЗ, заразиться малярией можно в 87 странах мира, в основном, это страны Африки, Южной Азии и Америки.

Кроме вышеуказанных стран, малярией можно заразиться и на отдельных территориях Египта. Если говорить об Азии и Европе, то риск подцепить малярию существует в Афганистане, Таиланде, Иране, КНР, КНДР, Южной Корее, Малайзии, Мьянме, Саудовской Аравии, Греции, Сирии, Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане.

Фото: Центр общественного здоровья Фото: Центр общественного здоровья Фото: Центр общественного здоровья

Чтобы уберечься от заражения, нужно как предупреждать укусы комаров, так и принимать противомалярийные препараты.

За 4-6 недель до поездки в эндемичную страну нужно обратиться к врачу, который назначит противомалярийные лекарства. Препарат зависит от страны, в которую направляетесь, и от вашего состояния здоровья.

Новости по теме: В Украине обнаружили пять случаев малярии среди моряков, один умер

Учтите, что противомалярийные препараты могут вызвать головокружение, расстройства пищеварения и другие побочные эффекты. Несмотря на это, курс профилактики не желательно прерывать, ведь малярия может иметь гораздо более тяжелые осложнения. При побочных эффектах лучше обратиться в медицинское учреждение для смены препарата.

Самки малярийных комаров нападают в период между заходом солнца и рассветом. Чтобы уберечься от укуса комаров, нужно придерживаться таких правил:

Находитесь в защищенном помещении в это время.

При нахождении на улице носите одежду с длинными рукавами, брюки и шляпы.

Нанесите репеллент на открытые участки кожи и на одежду (не наносите на кожу под одежду).

Если в вашей комнате нет кондиционера, позаботьтесь о дополнительных мерах безопасности: противомоскитные сетки на окнах и / или сетки над кроватью, обработанные репеллентом.



Малярия в Украине



В Украине есть малярийные комары, но опасности они пока не представляют, заверил экс-глава постоянной комиссии горсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой. Сегодня в стране постоянных источников инфекции нет, а климат не позволяет возбудителям болезни развиваться.

Высокий риск быстрого размножения комаров и переноса малярийного плазмодия существует в районах, где не бывает низких температур, имеются болота и выпадает много осадков.

Новости по теме: На Закарпатье обнаружили два случая малярии

Однако, вместе с тем из-за глобального потепления, украинский климат с каждым годом меняется. По словам Ялового, если вместе с повышением температуры в Украине участятся длительные периоды высокой влажности, малярия начнет распространяться и здесь. Насколько массовым будет это явление, зависит от интенсивности климатических изменений.

По данным Минздрава, в Украине ежегодно регистрируют около 50 случаев заболевания малярией. Но пока в 100% случаев пациенты заражаются во время путешествий.