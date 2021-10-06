Королевская о создании ВГА в Славянске: Хватит экспериментировать и нарушать Конституцию, выборы должны быть во всей стране

Наталия Королевская Фото из открытых источников

Создание военно-гражданской администрации в Славянске является экспериментом над украинцами и прямым нарушением Конституции Украины. Такое мнение высказала нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская в эфире "Першого Незалежного".

"В демократической, а тем более в европейской стране этого не может быть. Не может быть, когда 100-тысячный город Славянск вы лишили права иметь свою местную власть. Когда вы ввели там военную администрацию и сделали там некое княжество губернатора и его прихвостни главы военно-гражданской администрации города Славянска. Не может быть, когда один человек делит миллиардные бюджеты области, полностью там разводя коррупцию, лишая людей права иметь хотя бы надежду на мирную, гражданскую жизнь. Не может быть такого в стране, когда вы назначаете наемников, которые руководят сегодня 18 общинами Донецкой и Луганской областей", - сказала Королевская.

В связи с этим, нардеп обратилась к власти с призывом дать возможность провести полноценные выборы в городе.

"Хватит экспериментировать в нашей стране, довольно нарушать Конституцию, назначайте выборы по всей стране и дайте возможность каждой общине, каждому гражданину нашей страны жить с местными властями, с местным самоуправлением, с конституцией и законами Украины", - подчеркнула Королевская.

Напомним, депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились в суд из-за введения в Славянске военно-гражданской администрации вместо признания результатов местных выборов.

В Славянске главой военно-гражданской администрации стал мэр города Вадим Лях.