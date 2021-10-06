Как не остаться без телефонной связи: Почему украинцев обязали проверять гаджеты на легальность

Авторы инициативы убеждены, что это поможет бороться с контрабандой и продажей краденых телефонов

Популярные украинские мобильные операторы повысят в 2021 году стоимость тарифных планов Фото из открытых источников

В Украине будет создана система учета международных идентификаторов и реестр идентификаторов. И соответственно каждому телефону или планшету будет присвоен один из трех статусов - "белый", "серый" или "черный". Пользоваться без проблем можно будет лишь "белым", а вот "серые" телефоны через пару лет отключат. Такие нововведения прописаны в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины "Об электронных коммуникациях".

Почему нужно проверять гаджеты на легальность и как это повлияет на стоимость техники в материале "Першого Незалежного" подробнее дальше.

Какие телефоны могут отключить от сети



В Украине планируется создать систему учета международных идентификаторов и реестр идентификаторов. Простыми словами, каждому телефону будет присвоен один из трех статусов.

разрешенный ("белые" телефоны ввезены в страну легально и официально разрешены к использованию); временно разрешенный ("серые" телефоны, ввезенные в страну нелегально, контрабандой. Такие телефоны не имеют официальной гарантии производителя, но это не значит, что они поддельные или некачественные. Цена на них обычно дешевле, чем у официального дилера). запрещенный к применению в электронной коммуникационной сети мобильной связи (в "черный" список попадают IMEI украденного оборудования).

Законопроект вступает в силу с 1 июля 2022 года. Он предусматривает отключение от коммуникационной сети "серых" и "черных" аппаратов. Авторы закона убеждены, что это поможет бороться с контрабандой и продажей краденых телефонов.

Украинцы, которые уже купили сомнительные смартфоны, могут не переживать. По закону, все телефоны будут работать в сетях операторов до 31 декабря 2024 года.

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IMEI-клоны и другие риски

Офис эффективного регулирования BRDO раскритиковал инициативу депутатов. Там считают недопустимой идею перекладывать обязательства проверять легальность приобретенных телефонов на конечных потребителей.

В BRDO заявили, что законопроект не учитывает то, что значительное количество пользователей не имеет возможностей и навыков для принятия указанных мер (пожилые люди, лица с инвалидностью и т.д., лица без доступа к сети интернет). Таким образом они могут потерять доступ к услугам голосовой связи и мобильного интернета.

Однако генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич пояснил, что самостоятельно телефон вносится в базу только, если он приобретен за границей лично.

"Обычно люди, которые покупают телефоны во время поездок в командировки, к родне или на отдых, не имеют проблем с компьютерными интерфейсами", - пояснил директор АПИТУ.

IMEI Фото из открытых источников

Еще одно опасение касается нелегального клонирования IMEI-кодов. В частности, после вступления в действие закона желающие заработать могут начать дублировать IMEI-коды легально ввезенных сертифицированных телефонов на нелегальные устройства. Телеком-эксперт Роман Химич пояснил, что законопроект не содержит указаний относительно того, каким образом различать оригинальный телефон и его клоны с одинаковым IMEI. Таким образом, владельцы легальных телефонов рискуют быть отключенными от сети в случае дублирования их IMEI.

Согласно законопроекту, все телефоны, в том числе с клонированными IMEI-кодами, продолжат работать до 2025 года. Что касается новых устройств, то повторяющиеся коды не будут вноситься в базу, пояснил Юрий Пероганич. По его словам, за четыре года нынешняя база очистится от "клонов" и неправильных IMEI, поскольку редко кто пользуется устройством дольше.



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Как "легализовать" смартфон из-за рубежа

Для того, чтобы пользоваться телефоном, его IMEI должен иметь статус "разрешен". Проверить статус смартфона украинцы смогут бесплатно на сайте Украинского Госцентра радиочастот (УГЦР).

Согласно закону, украинцы могут перевозить через границу в качестве личных вещей два мобильных телефона. Однако, после приобретения аппарата в другой стране необходимо в течение 120 дней подтвердить покупку или факт пересечения границы. После этого IMEI телефона автоматически попадет в базы и будет легализован бесплатно.

Иностранцам, находящимся в Украине на законных основаниях, разрешается пользоваться телефоном без ограничений 120 дней.

Целью законопроекта является в первую очередь борьба с незаконной продажей мобильных телефонов (в том числе, украденных), занижением стоимости и уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей путем контрабанды.

Согласно исследованию компании GFK, в 2019 году без таможенных процедур и полной уплаты налогов и сборов в Украину было ввезено 29% смартфонов на сумму 328 млн долларов. Более того, по прогнозу независимой группы аналитиков Ukraine Economic Outllook, в 2021 году потери госбюджета от контрабанды техники и электроники, ожидаются на уровне почти 1 млрд долларов.



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Дешевые телефоны подорожают?

В Ассоциации предприятий информационных технологий Украины считают, что возложение дополнительных расходов импортеров приведет к росту цен на телефоны и планшеты для потребителей. Наиболее ощутимой будет разница для покупателей недорогих устройств - социально незащищенных слоев населения. Следствием этого может стать напряжение в обществе на фоне роста других расходов.

Чтобы этого избежать, в АПИТУ предложили возложить на государственный бюджет все расходы на внесение записей в базы данных с "белым", "серым" и "черным" списками устройств и на администрирование таких баз. По оценкам Ассоциации, расходы государства будут в 10-20 раз меньше, чем дополнительные поступления в случае принятия законопроекта.

Учтут эту норму парламентарии или нет - пока неизвестно.