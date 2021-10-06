Энергетический кризис в Великобритании: Почему объединенное королевство столкнулось с дефицитом бензина

Фото из открытых источников

На заправках – безумные очереди, а нормализовать ситуацию помогают военные

За последние несколько дней Великобритания столкнулась с беспрецедентным явлением – жестким дефицитом горючего и как следствие – с неконтролируемым поведением граждан. В течение последних нескольких дней на автозаправках выстраиваются очереди из автомобилей, каждый водитель хочет полностью заполнить бак своего автомобиля бензином, которого почти нет. Топливные компании пытаются ограничить продажу бензина, вводя лимиты на дефицитный товар, а цены на топливо тем временем живут своей жизнью.

Далее рассказываем о предпосылках и причинах топливного кризиса в Объединенном Королевстве, а также о реальных последствиях небывалого дефицита бензина на Британских заправках.

Что происходит на британских АЗС

Уже вторую неделю подряд в Великобритании практически невозможно купить бензин. Объяснение этому довольно простое - 23 сентября британская нефтегазовая компания British Petroleum закрыла несколько десятков АЗС по всей стране из-за недостатка водителей бензовозов, которые доставляли топливо с больших терминалов. Эта, казалось бы, простая причина и стала отправной точкой нарастания кризиса, который сейчас захватил Королевство. После нарушений в цепях поставок топлива и закрытия АЗС автовладельцы решили заправиться и закупить немного бензина и дизтоплива на некоторое время, пока проблема с АЗС решится. Из-за этого появились очереди на автозаправках и бензин быстро закончился не только на АЗС компании British Petroleum, но и на соседних.

Ажиотаж усиливал сам себя – спрос быстро рос, сильно давил психологически на автовладельцев и на фоне паники граждан рос еще быстрее. У некоторых водителей паника довела до стычек за возможность заправить свой автомобиль. К примеру, в очередях на заправках Esso постоянно возникают драки – в Лондоне, например, один водитель попытался сбить машиной другого в схватке за место в очереди.

Согласно данным Ассоциации розничных торговцев бензином, от 50% до 90% бензозаправочных станций в Великобритании пустые. Около 5500 (а это почти 90%) заправочных станций компании British Petroleum заявили о том, что у них полностью закончилось топливо. При этом некоторые АЗС сообщают о 500%-ном росте спроса, а некоторые закрылись, потому что нечем торговать.

Фото из открытых источников

Конечно, не остались в стороне ценовые колебания при бешеном росте спроса. Организация RAC, которая представляет интересы автомобилистов, заявила, что с 24 сентября цена за литр неэтилированного бензина подскочила до восьмилетнего максимума, достигнув $1,8 за литр.

Между тем британская компания EG Group, владеющая 400 автозаправками, еще 24 сентября ввела ограничения на покупку бензина на своих заправках. Лимит заключается в том, что один клиент (за исключением дальнобойщиков и водителей экстренных служб) может потратить лишь $41 за один раз.

На фоне нехватки топлива многие считают, что нужно предоставить приоритетный доступ к бензину "ключевым работникам": сотрудникам медицинских и социальных служб. Профсоюзы врачей, медсестер, работников домов для пожилых людей заявили, что правительство должно выделить отдельные АЗС исключительно для представителей общественно важных профессий.

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Некоторые станции скорой помощи имеют запасы топлива и вероятнее всего, что им будут поставлять горючее приоритетно. А в ряде больниц существуют специальные планы по транспортировке персонала, которые могут внедрить, если ситуация не нормализуется.

Первопричины топливного кризиса

Проблема с нехваткой водителей грузовиков, которые развозят топливо на заправки, существует в Королевстве не первый месяц. Так или иначе она проявляется уже второй год подряд. За оценкой Ассоциации автомобильных дорог, по всей стране не хватает более 100 тысяч квалифицированных водителей. К тому же пандемия коронавирус, повальная потеря работниками рабочих мест, а также Brexit – выход Великобритании из ЕС, и как следствие нехватка рабочих мест – повлияли на рынок грузоперевозок по стране.

К примеру, в начале 2020 года из-за локдауна работники-иностранцы покинули Британию и уехали на родину. А когда возможность въезда возобновилась, они не смогли пересечь границу – правила разрешения изменились после выхода Британии из и состава Евросоюза.

Интересная вещь – по информации нефтяных компаний, в хранилищах и на нефтеперерабатывающих заводах топлива хватает. Собственно, проблема заключается лишь в невозможности доставки бензина на автозаправочные станции.

Как британское правительство решает проблему

Британское правительство пытается разрешить топливный кризис как можно быстрее и минимальными усилиями. Одним из путей решения проблемы может стать упрощение процедуры выдачи виз иностранным водителям грузовиков и ускорение процесса сдачи экзаменов на права. Почти 3000 человек получат права после коротких интенсивных курсов вождения.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что 5000 водителей-иностранцев будут допущены в страну, чтобы помочь сократить задержки в поставках топлива на АЗС.

Кроме этого, 26 сентября Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Британии временно приостановило действие закона О конкуренции, чтобы топливные компании предоставляли приоритет тем частям страны, где дефицит наибольший. Это должно минимизировать перебои с поставками топлива на автозаправки.

К тому же правительство разрешило продлить срок действия специальных водительских прав, позволяющих их владельцам перевозить опасный груз, в том числе и горючее. Права, срок действия которых истекает с 27 сентября по 31 декабря, будут продлены до 31 января 2022 года без необходимости сдачи повторных экзаменов.

28 сентября министр транспорта Великобритании Грант Шеппс отметил, что ситуация с доступностью бензина на АЗС уже стала улучшаться. Он подчеркнул – если раньше количество клиентов на некоторых АЗС выросла на 500%, то сейчас нагрузка на заправки превышает нормальный показатель лишь на 40%. Однако, несмотря на позитивные прогнозы чиновников, люди продолжают стоять в очередях на Британских АЗС. А по данным Ассоциации розничной торговли бензином, 22% АЗС в Лондоне и в юго-восточной части королевства до сих пор останутся без топлива и для восстановления нормального уровня запасов может потребоваться десять дней.

Пока ситуация с горючим довольно напряженная, власти Великобритании, не имея профессиональных водителей, решили привлечь к доставке горючего на автозаправки военных. Примерно 200 военных в течение нескольких дней будут помогать развозить бензин. Большинство из них будут работать в Лондоне и юго-восточной части страны – там наибольшая нехватка топлива на АЗС.

Кто виноват в нарастании топливного кризиса?

Британские власти хоть и настаивают, что в кризисе виноваты сами граждане, массово покупающие бензин "на всякий случай", но и не отрицают, что в стране не хватает водителей.

На самом деле проблема дефицита водителей в Великобритании существует последние несколько лет. По словам члена Комитета транспорта Хью Мэрримена, средний возраст водителей-55 лет, и когда они уходят на пенсию, отрасль не получает молодых профессионалов, потому что такая работа не является привлекательной для британцев.

Еще одной, хоть и косвенной, причиной нехватки водителей является выход Великобритании из состава Европейского Союза (Brexit) в январе 2020 года. Сразу после этого иностранцы, работавшие в Объединенном Королевстве, вернулись в свои страны и теперь хотят работать ближе к дому. Поэтому очевидно, что ситуация улучшится лишь одновременно с улучшением условий работы водителей и отнесением профессии водители к категории престижных.

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В настоящее время крупные поставщики топлива, в частности British Petroleum и Shell, утверждают, что бензин на заводах есть, и в ближайшее время ситуация нормализуется.

"Из-за того, что многие автомобили сейчас заправлены больше, чем обычно, мы ожидаем, что в ближайшие дни спрос вернется к нормальному уровню, что снизит нагрузку на АЗС", - говорится в совместном заявлении British Petroleum и Shell.

При этом британские чиновники отрицают, что топливный кризис вызвал выход из Евросоюза. Они говорят, что это якобы глобальная проблема, хотя в других европейских странах такого кризиса нет.