Качный сравнил Зеленского с Аль Капоне: Мафиози сел, потому что не платил налоги. Такая же судьба должна ждать и Зеленского

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный фото - из открытых источников

Американского мафиози Аль Капоне посадили в тюрьму потому что он не платил налоги. Такая же судьба ждет действующего президента Украины Владимира Зеленского, который попал в скандал с офшорами. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" выразил народный депутат от ОПЗЖ Александр Качный.

"Это уже знаете, как сажали Аль Капоне в Америке, убийца творил разные беззакония, но самое простое, что они могли доказать, это то, что он не платит налоги, поэтому глава мафии сел, только потому что он не платил налоги. У нас самое простое доказательство – это получил доход, не задекларировал будучи чиновником высшего ранга, получай, пожалуйста, уголовную ответственность. Вот такая впереди судьба (у Зеленского - ред.)", - сказал Качный.

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Напомним, Офис президента прокомментировал офшорный скандал с Владимиром Зеленским и назвал его конспирологией.

Ранее, иностранные журналисты выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает его советником.