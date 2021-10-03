В Украине отмечают День учителя: Что стоит знать о празднике педагогов и учеников

В разных странах мира учителей чествуют преимущественно осенью

В этом году День учителя в Украине пришелся на 3 октября Фото: Pixabay

В Украине в первое воскресенье октября традиционно отмечают День учителя. Обычно поздравляют педагогов цветами, открытками или стенгазетами, а также дают возможность отдохнуть в рабочий день. Вместо учителей уроки ведут ученики.

Также по случаю профессионального праздника на государственном и местном уровнях проводят различные конкурсы.

Подробнее о традициях празднования Дня учителя в Украине и мире – в материале "Першого Незалежного".

День учителя: история праздника

Собственно, в XIX веке в нескольких странах сразу возникла идея праздновать День учителя, чтобы почтить труд работников образования. Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня учителя посвящались выдающимся местным педагогам или выдающимся историческим событиям образовательной отрасли.

Вот к примеру, День учителя в Аргентине празднуют 11 сентября. Это – праздник в честь памяти выдающегося педагога-активиста, президента страны Доминго Фаустино Сармьенто. А в Индии День учителя – это 5 сентября – праздник в честь индийского философа, общественного деятеля и президента страны Сарвепалли Радхакришнана.

В 1966 году в Париже во время Специальной межправительственной конференции был подписан документ о социальном статусе учителей, это легло в основу будущего праздника. Международный день учителей, то есть праздник для всех и каждой страны, был утвержден в 1994 году всемирной организацией по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Поэтому Всемирный день учителей с тех пор начали праздновать 5 октября. Почему эта дата? Потому что именно в этот день в 1966 году был принят первый акт, который регулировал условия работы педагогов.

Кстати, неофициальный День воспитателя и всех дошкольных работников Украины, иначе говоря, Всеукраинский день дошкольного образования, отмечается ежегодно 27 сентября.

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День учителя в Украине

Во времена, когда Украина входила в состав СССР, праздник учителей отмечали во всех республиках Союза с 1965 года. Официально ж День учителя был закреплен в 1980 году постановлением Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных датах". Праздник назначили отмечать в первое воскресенье октября.

В независимой Украине "в поддержку инициативы работников образования" День учителя был учрежден указом президента № 513/94 "О Дне работников образования" от 11 сентября 1994 года. Поэтому каждый год в первое воскресенье октября в нашей стране празднуют День учителя. В этот день поздравляют не только школьных учителей, но и воспитателей детских садов, педагогов колледжей и техникумов и преподавателей высших учебных заведений.

В этот день ученики дарят учителям цветы, поздравляют педагогов в праздничных выпусках стенгазет, проводят тематические концерты и выступления. Во многих школах День учителя является сокращенным учебным днем. К тому же в этот день устраивают в школах так называемый День самоуправления – старшеклассники самостоятельно проводят уроки, а учителя как бы отдыхают.

К тому же ко Дню учителя в Украине ежегодно проходит конкурс "Учитель года". Он был основан указом президента Украины 29 июня 1995 года.

Победителям присваивается звание "Заслуженный учитель Украины". Конкурс призван, чтобы стимулировать активное участие учителей в развитии национальной системы образования, популяризации профессионального мастерства педагога.

Кстати, в этом году правительство вдвое увеличило премии победителям конкурса "Учитель года". Теперь за победу в конкурсе учителя получат 60 тысяч гривен за I место, 54 тысячи гривен – за II место, 48 тысяч гривен – за III место. К тому же с 2021 года конкурс "Учитель года" будет проводиться в два этапа – областной и общегосударственный, тогда как зональный этап отменили.

28 сентября городские власти Киева уже поздравили педагогов с профессиональным праздником. Мэр Киева Виталий Кличко вручил награды и отличия лучшим из столичных учителей.

По случаю Дня работников образования глава столицы наградил одного учителя почетным званием "Заслуженный учитель Украины", двух – нагрудными знаками почета Киевского городского главы "Знак почета", одиннадцать – почетной грамотой Киевской городской государственной администрации. Благодарность Киевского городского главы получили 48 педагогов, среди которых – 12 победителей и лауреатов ІІ тура Всеукраинского конкурса "Учитель года-2021", а нагрудный знак "Отличник столичного образования" вручили 35-ти учителям.

В целом награды и отличия Киевского городского главы, Киевской городской государственной администрации, Министерства образования и науки Украины в этом году в столице получат более 800 педагогов.

Кроме этого, на днях стало известно, что три украинских учителя в этом году стали лауреатами Global Teacher Award – международной награды от Aks Education Awards, которую присуждают за выдающиеся достижения в работе преподавателя.

Победителями стали Александр Жук – учитель информатики, который работает с детьми с нарушениями слуха в Запорожской школе-интернате "Джерело", Татьяна Дуцик – учитель начальных классов Балабинского учебно-воспитательного комплекса "Школа I-III ступеней – гимназия "Престиж" Запорожской области и Анна Бут – преподаватель Мелитопольского профессионального аграрного лицея.

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День учителя в мире

Профессиональный день работников образовательной отрасли в разных странах отмечают в разные дни – у этого праздника нет четко утвержденной даты.

В Азербайджане, Армении, Бангладеш, Великобритании, Германии, Камеруне, Канаде, Катаре, Кувейте, Литве, на Маврикии, Мальдивах, Филиппинах, в Мьянме, Нидерландах, ОАЭ, Пакистане, России, Румынии, Северной Македонии, Эстонии День учителя отмечается 5 октября.

Фото: Pixabay

Относительно дат празднования Дня учителя в других странах:

в Алжире, Египте, Иордании, Йемене, Ливии, Марокко, Саудовской Аравии, Тунисе – 28 февраля;

в Австралии – последняя пятница октября;

в Албании – 7 марта;

в Аргентине – 11 сентября;

в Бразилии – 15 октября;

во Вьетнаме – 20 ноября;

в Греции – 30 января;

в Индии – 5 сентября;

в Индонезии – 25 ноября;

в Иране – 2 мая;

в Испании – 27 ноября;

в Китае – 10 сентября;

в Китайской Республике (Тайвань) – 28 сентября;

в Республике Корея – 15 мая;

в Мексике – 15 мая;

в Омане – 24 февраля;

в Польше – 14 октября;

в Сингапуре – первая пятница сентября;

в Словакии – 28 марта;

в США – вторник первой полной недели мая;

в Таиланде – 16 января;

в Турции – 25 ноября;

в Узбекистане – 1 октября.

В каждой стране существуют свои традиции празднования дня всех учителей. К примеру, в Китае педагогов поздравляют не только те, кто являются школьниками сейчас, но и бывшие ученики. Для учителей устраивают праздничные концерты, поздравляют их подарками и цветами.

В Индии в День учителя вместо некоторых уроков ученики принимают участие в мероприятиях памяти философа Сарвепалли Радхакришнана. В этот день несколько уроков вместо учителей обязательно проводят старшеклассники.

В Таиланде ученики поют учителям песни, в которых выражают уважение педагогам и их работе. После праздничного концерта школьники вручают учителям в подарок подносы с цветами, фруктами и свечами.

В Германии учителя в школах ни при каких обстоятельствах не имеют права принимать подарки, стоимость которых выше 10 евро.

В США отмечают Национальный день учителя во вторник первой полной недели мая и это целая неделя празднований. В течение учительской недели ученики устраивают для педагогов праздничные концерты, поют песни и поздравляют учителей лично открытками, презентами и собственноручно приготовленными вкусностями.