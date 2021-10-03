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The Guardian: Зеленский передал 25% своих офшорных акций "близкому другу"

Президент Украины Владимир Зеленский Страна.ua

Президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает его советником, пишет Guardian.

Журналисты со ссылкой на "Досье Пандоры" отмечают, что Зеленский передал акции в ходе избирательной кампании 2019 года. Издание также напомнило, что нынешний президент Украины тогда обещал освободить экономику страны от пагубного влияния коррупции и олигархов.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) ранее опубликовал "Досье Пандоры". Авторы расследования утверждают о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди прочих в "досье" фигурирует Владимир Зеленский.

Власти Панамы серьезно обеспокоены публикацией "Досье Пандоры". Они обратились к ICIJ с письмом, в котором указали, что доклад может нанести непоправимый ущерб репутации страны. 

Ранее журналисты со ссылкой на документы Pandora Papers сообщили, что президент Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

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