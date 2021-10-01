"Незнакомец", новый "Крик", "Последняя дуэль" и многое другое: Что стоит посмотреть в кинотеатре в октябре

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В соответствии с ограничениями желтой зоны карантина кинозал может быть заполнен на 50%, если есть невакцинированные зрители

Пока ситуация с коронавирусом в Украине позволяет посещать кинотеатры, стоит воспользоваться такой возможностью и посмотреть интересный фильм. А выбрать будет из чего – в октябре ожидается немало премьер как от иностранных, так и украинских режиссеров.

О каждом фильме подробнее в материале "Першого Незалежного".

"Незнакомец"

Триллер / США / 92 мин.

Старт проката: 7 октября

Режиссер: Нанея Мията

В главных ролях: Катрин Лидстоун, Анджела Галнер

Две лучшие подруги решили вместе поехать за город. Для запланированного уик-энда выбрали родительский дом одной из девушек, находящийся в лесу у озера. Подруги пошли на прогулку и встретили привлекательного незнакомца – вскоре они уже пригласили его к себе в гости. Сперва гость был приятным и воспитанным, но позже заставил подруг сомневаться друг в друге... а через некоторое время они уже должны бороться за жизнь.

"Янтарные копы"

Комедия / Украина / 100 мин.

Старт проката: 7 октября

Режиссер: Алина Бухтиярова

В главных ролях: Евгений Янович, Дарья Петрожицкая, Олег Маслюк, Андрей Бурым, Александр Рудинский, Игорь Портянко, Виталина Библив

Патрульный Максим с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир справедливым. Но его перевели из Киева в поселок в Житомирской области. Там с новым напарником Богданом Максим переходит дорогу "янтарной" мафии.

Максиму нужно найти общий язык и с местными копами, и с всесильным Янтарным Бароном, к тому же вернуть доверие своей возлюбленной.

"Все о сексе"

Комедия / США / 104 мин.

Старт проката: 7 октября

Режиссер: Дакота Шейн Горман

В главных ролях: Эмма Декерс, Дакота Шейн Горман, Натали Линес, Парвеш Шина

Подруги Морган, Кейси и Сейдж очень разные. Кейси сражается с депрессией, Сейдж хочет стать иллюстратором, а Морган мечтает иметь классную работу в издательстве. Подруги встречаются за коктейлями и пиццей, говорят о мужчинах, любви, карьере и стараются справиться со всеми проблемами.

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"Веном 2: Карнаж"

Фантастика, экшн, боевик, триллер / США / 120 мин.

Старт проката: 8 октября

Режиссер: Энди Серкис

В главных ролях: Том Харди

Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Он хочет возобновить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касады, который случайно становится хозяином Карнажа и убегает из тюрьмы после неудачной смертной казни.

"Человек, который продал кожу"

Драма / Тунис, Франция, Бельгия, Германия, Швеция, Турция / 104 мин.

Старт проката: 14 октября

Режиссер: Каутер Бен Ханья

В главных ролях: Яхья Махайни, Дея лиан, Коэн Де Боу, Моника Беллуччи

Герой фильма согласился стать живым произведением искусства – наколоть на спине огромную татуировку шенгенской визы и стать арт-объектом в музеях мира. Так ему удалось свободно передвигаться по Европе и встретиться с любимой. Сперва все замечательно, герой становится известным, но есть много "но".

Современная интерпретация истории о сделке человека с дьяволом.

"Начать с нуля"

Комедия / Италия / 90 мин

Старт выхода: 14 октября

Режиссер: Гуидо Кьеза

В главных ролях: Валентина Лодовини, Нери Маркоре, Либеро Де Риенцо, Дино Аббрешия

Джулия – менеджер по маркетингу в компании, где директор не слишком любит своих работников. Парень Джулии, Раф – художник, который предпочитает ничего не делать в бытовом контексте. Тем временем ее экс-бойфренд Оттавио планирует свадьбу, но продолжает отправлять сообщения. Вдруг, когда в офисе появляется 20-летняя блогер, 40-летняя Джулия понимает, что ее пытаются заставить завершить карьеру. В конце концов, она решает, что больше так нельзя, и говорит себе: "Начну с нуля!"

"Тост"

Комедия / Франция, Бельгия / 87 мин.

Старт проката: 14 октября

Режиссер: Лоран Тирар

В главных ролях: Бенжамен Лаверн, Сара Жиродо, Джулия Пьятон, Киан Кожанди

Адриан – ярый холостяк. Родственники просят его подготовить тост перед предстоящей свадьбой сестры. Его настигает паника – он не любит выступать на публике, и к тому же ненавидит свадьбы. Поэтому Адриану придется пройти испытание и не превратить свадьбу сестры в катастрофу.

"Джим Пуговица и пираты "Чертова дюжина"

Приключения, фэнтези, комедия / Германия / 110 мин.

Режиссер: Деннис Ганзель

Старт проката: 14 октября

В главных ролях: Соломон Гордон, Хеннинг Баум, Као Чэньминь, Хедда Эрлебах, Лиэнн Эсперансат, Аннета Фрир

На тихом острове Медландия живут 12-летний Джим и его друг машинист Лукас. Но легендарная банда пиратов "Чертова Дюжина" узнала, что дракон миссис Зубоскрип хочет отомстить. Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас на своей паровой чудо-машине отправляются в опасное путешествие...

"Что не так с Роном"

Приключения, анимация, семейный / США / 107 мин.

Старт проката: 14 октября

Режиссер: Сара Смит, Жан-Филипп Винэ, Октавио Э. Родригес

В главных ролях: Зак Халифианакис, Джек Дилан Грейзер, Оливия Колман, Эд Хелмс, Джастис Смит, Роб Дилейни

Это тот случай, когда лучшим другом для ребенка становится умный робот, умеющий двигаться и общаться. Когда он подключен к интернету то помогает хозяину публиковать сообщения в соцсетях, общаться с одноклассниками... Именно такие друзья-роботы есть у всех, кроме Барни. Из-за этого он чувствует себя одиноким среди других детей. Но на день рождения и он получает такого желанного робота по имени Рон. Однако новый друг Барни немного поломан, и мальчик решает научить друга всему, что знает сам, всему, что является человеческим.

"Ее заветная мечта"

Анимация, драма / Япония / 99 мин.

Старт проката: 14 октября

Режиссер: Тамура Котаро

В главных ролях: Кая Кийохара, Таиси Накагава, Ринн Юмэ Миямото

Девушка Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Но она вынуждена жить в инвалидном кресле и почти все время рисует и читает книжки. Однажды она знакомится со студентом Цунео и начинает дружить с ним. Это меняет ее жизнь, но и она меняет жизнь Цунео.

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"Последняя дуэль"

Драма, исторический / США / 153 мин.

Режиссер: Ридли Скотт

Старт проката: 21 октября

В главных ролях: Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Джоди Комер, Адам Драйвер, Харриет Уолтер, Натаниэль Паркер, Сэм Хейзелдин, Майкл МакЭлхаттон, Кива О'Мэлли, Йен Пири, Зоэ Брюно

Историческая эпопея, снятая по мотивам книги Эрика Ягера "Последняя дуэль: Правдивая история испытания битвой в средневековой Франции". Этот фильм – история о лучших друзьях, нормандского рыцаря Жана де Карруже и Жаке Ле Гре. И вот они должны сражаться в смертельной дуэли…

"Хэллоуин убивает"

Ужасы, триллер / США, Великобритания / 120 мин.

Старт проката: 21 октября

Режиссер: Дэвид Гордон Грин

В главных ролях: Энтони Майкл Холл, Джуди Грир, Джейми Ли Кьортис, Кайл Ричардс, Энди Метичак, Стефани Макинтайр, Ник Касл, Дилан Арнольд

На Хэллоуин жестокий маньяк снова входит на охоту. И остановить его смогут лишь люди, имеющие общее с ним прошлое.

"Прошлой ночью в Сохо"

Триллер / США / 120 мин.

Старт проката: 28 октября

Режиссер: Эдгар Райт

В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Джесси Мэй Ли, Мэтт Смит, Дайана Ригг, Томасин МакКензи, Теренс Стэмп

Это – история девушки, которая овладевает в Лондоне профессией дизайнера одежды. Вдруг мистическим образом она перемещается в 1960-е годы и встречает свою любимую певицу, которая только делает первые шаги в карьере. Лондон 60-х годов не так привлекателен, как кажется вначале, а время становится опасным…

"Соблазн"

Драма, биографический, исторический / Франция, Нидерланды / 127 мин.

Режиссер: Пол Верховен

Старт проката: 28 октября

В главных ролях: Виржини Эфира, Шарлотта Рэмплинг, Дафна Патакия, Ламбер Вильсон

Это – история об Италии времен XVII столетия. Место, где царит жестокая инквизиция. Монахиня Бенедетта Карлини, сталкивающаяся с эротическими видениями, влюбляется в новую послушницу. Но очень скоро о них узнают за пределами монастыря.

"Пока мы спим"

Ужас, Украина / США / 100 мин.

Старт проката: 28 октября

Режиссер: Анджей Секула

В главных ролях: Оливер Тревена, Брайан Гросс, Джейси Кинг, Лайре Гросс, Даша Трегубова, Сергей Деньга, Павел Зайцев, Александр Омельянов, Вячеслав Бабенков, Александра Сизоненко, Оксана Гринько, Наталья Васько

Врач Нина Иванько изучает странный МРТ-снимок 13-летней девочки и пытается найти причину расстройства ее сна. Но она обнаруживает кое-что, что является более загадочным, чем она думала…

"Крик. Кровавая месть"

Боевик, криминал ужасы, триллер / США / 96 мин.

Старт проката: 28 октября

Режиссер: Джон Берардо

В главных ролях: Изабелла Гомес, Линдсей ЛаВанши, Фрой Гутьеррез, Джеймс Берардо, Геттлин Гриффит

После убийства атлета в Университете Вайтона раскрываются подробности жизни студентов и их секреты. Один из секретов – комментарий, состоящий лишь из восклицательного знака, но его подтекст окажется гораздо страшнее, чем кажется.

"Дезматч"

Триллер, экшн, ПАР / 94 мин.

Старт проката: 28 октября

Режиссер: Аластер Орр

В главных ролях: Рейне Сварт, Расселл Краус, Лизль Алерс, Камерон Скотт, Стивен Джон Уорд, Пейдж Боннин

Девять друзей приезжают отдохнуть в лес с палатками. Вечером они устраивают импровизированную вечеринку с алкоголем, а на утро просыпаются в железных доспехах, на которых отсчет времени до их смерти…