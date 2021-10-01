Мы ждем от Зеленского великих свершений, а он не нашел ничего лучше, как воевать с тещей Шария и тещей Медведчука

Офис президента

Не успел прилететь, а новости как из рога изобилия... То Разумкова снимают, то Баканова в Трускавец на танцы с Миловановым зовут, то Арахамии летают в Вену на "встречи", то по тещам пошли...

Зеленский решил познакомиться с тещей Шария... но весьма экстравагантным способом - позвонил Баканову и тот вручил подозрение теще Шария.

Правда, самого Шария нет, поэтому они решили отыграться на его родственниках. Это такая же история, как обыски у тещи Медведчука, когда целая опергруппа со спецназом целый день шарилась по дому пожилой женщины и искала там какие-то доказательства, которых так и не нашли, потому что их нет. Знаете, именно такие истории погубят Зеленского и его "слуг". Какие плюсы для Зеленского несет "подозрение" для тещи Шария? Обыски у тещи Медведчука? Никаких плюсов – одни минусы.

Ну в самом деле, если у Медведчука дома и в офисе не нашли никаких доказательств, то что можно найти у тещи? С Шарием и мамой его жены такая же история.

Почему это МИНУС? Да потому что все правители желают войти в историю с приставкой "Великий". Поэтому египетские фараоны строили пирамиды, китайские императоры – Великую Китайскую стену. И таким примеров из истории – сотни и тысячи.

Потому что президент – это глава государства. Потому что мы ждем от него великих свершений, стратегий, планов, размаха и масштаба. Смотрите, пиар-проекты "зеленых" тоже призваны подчеркнуть, какой Зеленский великий кормчий и стратег.

"Большое строительство", план трансформации Украины на 227 миллиардов долларов (который "ищут пожарные, ищет милиция" и "никак не могут найти").

А что в итоге? Соратники просто мельчают Зеленского. Потому, что обыватель видит одно: глава государства не нашел ничего умнее, как воевать с пожилыми женщинами – с тещами... Шария и Медведчука.

Осталось еще начать с детьми малыми воевать. Вот такая вот "перемога"… А на самом деле никакая не "перемога", а самообнуление.

Как там сказала героиня в фильме "Покровские ворота"? Зеле… Хоботов, это мелко!

Михаил Чаплыга