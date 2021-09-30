Украина переходит на е-больничные: Как оформить лист временной нетрудоспособности после 1 октября

Министерство социальной политики

Не исключено, что некоторые категории граждан могут столкнуться с отказами

Сейчас медучреждения могут выдавать как бумажные, так и электронные больничные. Но уже с 1 октября в Украине должен состояться полный переход на цифровую систему выдачи электронных листов временной нетрудоспособности. Пациенты, которые не оформили больничный своевременно, могут потерять пособие.

Какие проблемы могут возникнуть с оформлением выплат и как их решить - рассказываем далее.



Как оформить электронный больничный

Э-больничные формируются в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основании медицинских заключений о временной нетрудоспособности работника. Для получения больничного необходимо прийти на осмотр к врачу. Он создаст электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения и заверит его квалифицированной электронной подписью.

Е-больничный Фото из открытых источников

После этого пациент получит соответствующее сообщение от E-health. Через несколько секунд система перенаправит выписанное врачом заключение в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный листок нетрудоспособности, который служит для начисления социальных выплат.

После формирования э-больничного работник получит сообщение на телефон от Пенсионного фонда Украины.

Даты открытия и закрытия листа нетрудоспособности будут соответствовать датам начала и окончания периода действия медицинского заключения, на основании которого он сформирован. Готовый э-больничный можно посмотреть в кабинете страхователя и застрахованного лица на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Документ будет автоматически закрыт, если больной не посетил врача во второй раз.



Проблемы с получением э-больничного

До 1 октября в Украине действует переходной период внедрения электронных больничных. Но с начала следующего месяца должен состояться полный переход на электронную систему. После этого пациенты, на которых не сформируют больничный своевременно, рискуют не получить пособие, ведь им сложно будет доказать факт заболевания по месту работы.

Во время тестового использования электронного реестра больничных был обнаружен ряд ошибок, из-за которых получение документа становилось невозможным.

Чаще всего лицо не идентифицировалось в Реестре застрахованных лиц. Причиной этого может быть несоответствие паспортных данных в самом Реестре и электронном кабинете пациента. Для решения проблемы необходимо актуализировать личные данных. Сделать это можно двумя способами:

Добавить в Сервисный центр Пенсионного фонда анкету застрахованного лица и документы, идентифицирующие личность. Предоставить аналогичную анкету через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Для этого войдите в личный кабинет на портале Фонда с помощью квалифицированного цифровой подписи. Далее в разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите "Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц", заполните все поля бланка и добавьте сканкопию паспорта.

Центр общественного здоровья

Однако проблема с получением э-больничного может быть не только в ошибочно введенных данных, но и в самой системе. Например, в Мариуполе Донецкой области больничный приходится ждать несколько дней, а иногда он вообще не приходит.

Новости по теме: Новации медицинской сферы: Условия получения е-больничного и когда отменят бумажные аналоги

"В ЦПМСП и стационарах Мариуполя сложилась критическая ситуация в связи с выдачей электронных больничных листов. Программа "висит", пишет "обрабатывается" – и так может продолжаться несколько часов и дней, а часто больничный вообще не проходит. Тогда его выдают в бумажном виде через врачебно-консультационную комиссию (ВКК), но с 1 октября это невозможно будет сделать, так как бумажные бланки отменяются", – рассказал мариуполец Александр Скалыга в комментарии mrpl.city.

В Департаменте здравоохранения Мариупольского горсовета пояснили изданию, что из-за возросшей нагрузки электронная система стала тормозить. В горсовете готовят письмо в министерство Украины с просьбой принять меры относительно стабилизации работы медицинской информационной системы с разъяснением алгоритма действий в случае нестабильной работы.



Кто не получит больничные

В электронном больничном имеется пометка относительно признаков алкогольного или наркотического опьянения. Если временная нетрудоспособность работника связана с опьянением, комиссия по социальному страхованию предприятия откажет в назначении пособия.

Если же во время болезни сотрудник работает из дому, ему будет начислена зарплата, но при этом он также не может претендовать на больничные. При наличии приказа о назначении надомной работы комиссия по соцстрахованию откажет работнику в такой выплате.

Новости по теме: Правительство хочет изменить систему выплат больничных гражданам Украины

Одновременно работать у одного работодателя и “болеть” у другого, получая выплаты, также не получится. Если Фонд соцстрахования заметит такое нарушение, то о больничных можно будет забыть. Кроме того, наказать могут работодателя, начислившего оплату больничных.

Отметим, работодатели могут увидеть информацию о э-больничном своего работника в личном электронном кабинете страхователя (работодателя) на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

***

Учтите, что если бумажный больничный может продолжаться врачом единолично до 15 календарных дней, то медицинские заключения для формирования электронных больничных врачи могут создавать самостоятельно на срок до 30 календарных дней. Дальнейшее подтверждение временной нетрудоспособности требует осмотра врачебно-консультативной комиссией (ВКК).

Относительно других вопросов функционирования и работы кабинета страхователя на веб-портале Пенсионного фонда Украины нужно обращаться на горячую линию ПФУ - 0-800-503-753.