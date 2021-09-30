Призывной возраст, условия отсрочки и наказание за уклонение от службы: Каковы особенности осеннего призыва в Украине

Срок службы в армии составляет от 12 до 18 месяцев

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

В октябре в Украине начнется очередной, осенний, призыв в ряды украинской армии. Первые отправления будут уже 5 октября. Всего осенью планируют призвать 13 575 юношей 18-27 лет. А тех, кто планирует уклониться от службы, ждет наказание.

Об особенностях осеннего призыва-2021, условиях получения отсрочки и ответственности за неявку к призывному участку в материале "Першого Незалежного".

Осенний призыв-2021

Первые отправки начнутся 5 октября и продлятся до 21 декабря. Всего в этом году запланировано призвать 13 575 мужчин, что на 671 человека меньше, чем во время весеннего призыва.

"Цифра для нужд ВСУ осталась неизменной - 6500 человек. Общее уменьшение произошло из-за уменьшения потребностей других силовых структур", - рассказал Армияinform начальник отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.

Больше всего призывников ожидается из Днепропетровской (1300 человек) и Харьковской (972) людей.

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Объема расходов на одного призывника составляет 4633 грн 13 коп.



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Кого в этом году призовут в армию

Призывниками являются пригодные для этого по состоянию здоровья мужчины, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет. Также для прохождения военной службы призываются лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

При этом граждане, зачисленные в учебные заведения, получают отсрочку для получения образования на весь период обучения. Это касается и молодых родителей, опекунов и призывников, "непригодных к военной службе" по состоянию здоровья.

Кому предоставляется отсрочка:

призывникам с ребенком в возрасте до трех лет;

мужчинам с двумя и более детьми или беременной женой;

студентам дневных отделений вузов;

лицам, поступившим на обучение в интернатуру, аспирантуру, докторантуру;

призывникам с нетрудоспособными родителями (одинокая мать / отец);

опекунам и попечителям, но при условии отсутствия трудоспособных родственников;

призывникам, которые работают и являются единственными кормильцами в семье;

ученикам на военной кафедре (до окончания и присвоения звания офицера запаса);

священнослужителям, полицейским, некоторым педагогам и врачам (на полной ставке).

Отметим, что мужчины, которые стали студентами, должны до 1 октября предоставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки справку, подтверждающую этот факт.

Кто освобождается от призыва:

лица, признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

призывники от 27 лет (на день отправления на срочную службу);

лица, которые до приобретения гражданства Украины прошли службу в других государствах или те, кто выполнил обязанности службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов;

выпускники высших учебных заведений, которым присвоены военные (специальные) звания офицерского (начальствующего) состава;

осужденные за совершение преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

лица, чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных.



С какими болезнями не забирают в армию

Полностью освобождаются от военной службы призывники с явными тяжелыми патологиями. Среди них - отсутствие конечностей, слуха, зрения, умственная отсталость и т.д. в других случаях призывника не списывают из-за непригодности, а дают временную отсрочку по болезни, после чего проводится повторная медкомиссия.

"На самом деле полный список болезней, освобождающих от армии, дополнительно включает гипертонию, дорсопатию и многие другие проблемы со здоровьем (см. далее), однако вероятность заключения медицинской комиссии о непригодности к призыву зависит от объективности медосмотра и оценки врачами результатов дополнительных обследований (по направлению военкомата)", - рассказал военный адвокат.

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Перечень распространенных заболеваний для отсрочки от военной службы:

кожные заболевания (экзема, псориаз, себорейный и атопический дерматит, кожный зуд, лимфаденит);

аллергия (конъюнктивит, дерматит и другие поражения слизистых и кожных покровов аллергического характера);

заболевания опорно-двигательного аппарата (плоскостопие с проявлениями остеоартроза, кифоз и лордоз, болезни костей и суставов);

психические расстройства;

гипертоническая болезнь I-III стадии;

заболевания дыхательных путей;

грыжи;

болезни позвоночника;

заболевания желудочно-кишечного тракта;

болезни сердца и сердечно-сосудистой системы;

вегетососудистая дистония с пароксизмальными нарушениями, подтвержденная невропатологом, психиатром, окулистом и эндокринологом в условиях стационара;

плохое зрение.

Подробнее с заболеваниями, которые освобождают от призыва на срочную службу в армию, можно ознакомиться по ссылке.



Служба в армии

Срок прохождения срочной военной службы определяется законодательством Украины. Он зависит от наличия у призывника определенной степени высшего образования, а не самого факта получения высшего образования. Так, срок службы в вооруженных силах страны для всех граждан, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев.

Если же призывник на момент отправления в армию получил степень магистра или специалиста, то срок его службы составит 12 месяцев.

Сегодня военнослужащие срочной военной службы в Вооруженных силах Украины привлекаются для обеспечения жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации. Исключениями являются Донецкая и Луганская области.

Отметим, что военнослужащие срочной военной службы Вооруженных сил Украины не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил.



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Уклонение от армии

Призывники после получения повестки из военкомата должны явиться на призывной участок РВК в срок, который указан в повестке. Отметим, что неполучение повестки не является основанием для игнорирования призыва. Более того, после объявления в стране о начале нового призыва, граждане в течение 10 дней должны самостоятельно явиться в военный комиссариат.

Неявка возможна по уважительным причинам, среди которых - стихийное бедствие, смерть близкого родственника, серьезная болезнь призывника. Другие причины могут быть приравнены к уклонению от армии.

За нарушение законодательства о военной службе украинцам может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Так, за неявку в военкомат призывникам грозит штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение и от 170 до 255 гривен - за повторное.

Кроме того, за уклонение от призыва на срочную военную службу предусмотрена и уголовная ответственность - Статья 335 УК Украины. Она предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

"Единый судебный Госреестр Украины содержит много приговоров, вступивших в законную силу, в отношении уклонистов от призыва, получивших различные сроки ограничения свободы по статье 335 Уголовного кодекса (с применением ст. 75 УК) за попытку избежать армии на стадии вызова в центр комплектования и социальной поддержки, в процессе прохождения медицинской комиссии или после признания годным к срочной службе по графе I "Расписания болезней"", - предупредил военный адвокат.

В большинстве случаев вина призывника, уклоняющегося от службы, аргументирована, в том числе обязанностью самостоятельно прибыть в военный комиссариат после начала призывной кампании.