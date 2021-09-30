Депутат Европарламента: Меня очень тревожит нехватка свободы прессы в Украине

РИА Новости

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что его лично очень тревожит нехватка свободы прессы в Украине и то, как на это реагирует Европейский Союз. Об этом он заявил во время круглого стола "СМИ и конфликт: Свобода прессы в Украине", организованного EU Buzz в сотрудничестве с Vocal Europe.

Политик напомнил, что в феврале Киев закрыл три оппозиционных телеканала, а впоследствии власть отправила ведущего оппозиционера Виктора Медведчука под домашний арест.

"Я удивлен слышать об улучшении ситуации со свободой слова, о которых заявили в Совете Европы, и хочу возразить. Совсем недавно, в феврале, Киев закрыл три телеканала, их обвинили, что они слишком благосклонны к России. В мае власти отправили ведущего оппозиционера господина Медведчука под домашний арест. В апреле были задержаны 60 демонстрантов, которых даже не обвиняли в каких-либо насильственных действиях - а лишь в выражении симпатий к России", - сказал Уоллес.

Он убежден, что глава Офиса президента Андрей Ермак злоупотребляет полномочиями службы безопасности Украины, вводя цензуру в медиа.

"Поэтому меня очень тревожит нехватка свободы прессы в Украине. А еще меня тревожит, как на это реагирует Евросоюз. Они не удосужились призвать его прекратить то, что он делает. Обидно, но геополитические игры продолжаются, и Евросоюз из-за российского фактора не хочет называть вещи своими именами, когда речь идет о притеснении свободы слова в Украине. Точка зрения, что одна сторона ведет кампанию по дезинформации, а другая нет - это нонсенс. По - моему, обе стороны практикуют дезинформацию. В основе антироссийской пропаганды лежит идея противостояния интересов безопасности, конфликт между демократией и авторитаризмом. Я считаю, что в определенной степени авторитарными являются обе стороны. Идея противостояния добра и зла похожа на идею противостояния цивилизации и дикарства в колониальные времена. Мол, колониалисты лучше знают, что лучше для людей. Но мы знаем, что это не так. Я вижу в этом большое лицемерие - как ЕС реагирует на ситуацию с медиа в Украине", - добавил Уоллес.

В свете того, что Украина имеет соглашение об ассоциации с ЕС, эксперт посоветовал украинским журналистам совместно составить список жалоб и основных претензий относительно притеснений свободы слова в вашей стране и передать их в Еврокомиссию, в Совет Европы. Просите их, чтобы они обратились к власти Зеленского и требовали ответа: что он скажет о препятствовании свободе медиа в Украине.

Напомним, в понедельник, 27 октября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.